Баллы в обход санкций

Этап престижной серии Гран-при по фигурному катанию Skate America, который в этот уикенд пройдет в Техасе, откроет уже третий международный официальный сезон без россиян. В Аллене между тем выступят несколько некогда отечественных спортсменов, которые за время бана успешно сменили флаг и примкнули к сборным других стран. Речь идет прежде всего о двух любопытных танцевальных дуэтах — Диане Дэвис с Глебом Смолкиным, выступающих за Грузию, и дебютирующих за США Аннабель Морозов с Джеффри Ченом. Интересно, что обе партнерши являются дочерьми всемирно известных российских тренеров по фигурному катанию — Этери Тутберидзе и Николая Морозова соответственно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступает теперь за Грузию

Фото: Rob Schumacher / USA Today Sports / Reuters Танцевальная пара Диана Дэвис и Глеб Смолкин выступает теперь за Грузию

Фото: Rob Schumacher / USA Today Sports / Reuters

Первый этап серии Гран-при по фигурному катанию, который откроет предолимпийский сезон, является одним из самых предсказуемых с точки зрения результатов. Сразу в трех дисциплинах — мужском и женском одиночном катании, а также танцах на льду — выступят железные фавориты, которым помешать может разве что нелепая случайность.

Безусловным хедлайнером мужского турнира является американский фигурист Илья Малинин.

Весной на чемпионате мира в канадском Монреале он произвел фурор, выдав самый сложный прокат за всю историю фигурного катания. Тогда он собрал в произвольной программе шесть четверных прыжков, чего раньше не удавалось ни одному спортсмену, и взял золото с отрывом в 25 баллов от ближайшего преследователя. Нынешний сезон Малинин тоже начал удачно — на сентябрьском Lombardia Trophy он сразу же пробил отметку в 300 баллов.

Очевидно, что в Аллене бороться Малинину попросту не с кем — даже если американец сделает треть от своего привычного контента, то с запасом опередит соперников. Между тем сейчас перед ним стоит совершенно другая задача. Уже долгое время уязвимым местом Малинина является вторая оценка. С точки зрения катания и артистизма он уступает не только выдающемуся «скользисту» Джейсону Брауну из США или суперпластичному французу Адаму Сяо Хим Фа, но и середнякам. А потому главная цель Ильи Малинина на ближайший турнир и предолимпийский сезон в целом, о чем он сам заявил,— наращивать баллы за компоненты. «В этом году я хочу показывать историю, стараться выражать эмоции, быть более театральным»,— поделился Малинин в сюжете FujiTV.

Американцы с большой долей вероятности увезут из Аллена как минимум еще одно золото — в танцах на льду.

Двукратные чемпионы мира и пятикратные чемпионы США, а с недавних пор еще и супруги Мэдисон Чок и Эван Бейтс уже несколько лет подряд выдают действительно интересные, «штучные» постановки и сохраняют за собой статус лидеров.

А вот за пьедестал поборются сразу несколько пар — интересно, что все они, как и Чок с Бейтсом, тренируются в монреальской академии под руководством тренеров-трендсеттеров в танцах на льду — Патриса Лозона и Ромэна Агенауэра. Это и молодой дуэт из Великобритании Лайла Фир—Льюс Гибсон, которые на последнем чемпионате мира остановились в шаге от пьедестала, и грузинский дуэт Диана Дэвис—Глеб Смолкин.

Дочь известного тренера в женском одиночном катании Этери Тутберидзе, долгое время искавшая со своим партнером пристанище и сменившая за последние годы не одного тренера, с весны также тренируется в Монреале. Дуэт довольно быстро прогрессирует, а в случае удачных постановок, которыми славится академия Лозона, и лояльности судей вполне может побороться и за попадание в тройку.

Интересно, что в танцах на льду в США выступит дочь еще одного известного тренера и постановщика Николая Морозова — Аннабель Морозов. Совсем недавно фигуристка дебютировала с Джеффри Ченом, однако первый их старт на Lake Placid Ice Dance International назвать успешным крайне сложно. Тогда при отсутствии серьезных соперников они с трудом попали в десятку, а потому на Гран-при, где уровень конкуренции заметно выше, пара выглядит пока аутсайдером.

Женский турнир на Skate America тем временем, похоже, вновь обречен стать наиболее унылым состязанием.

Ключевой претенденткой на золото является 17-летняя американка Изабо Левито, которая зарекомендовала себя в качестве главной надежды американской сборной и весной сумела взять серебро чемпионата мира в канадском Монреале. Она, как правило, довольно медленно входит в сезон и поздно набирает форму, но, тем не менее, стабильно получает вполне солидные компоненты.

С главной соперницей, японкой Каори Сакамото, которая, пожалуй, больше других выиграла от отстранения россиянок и взяла три золота чемпионатов мира подряд, Левито не встретится вплоть до самого финала серии. Однако нынешний сезон Сакамото начала не столь удачно. Осенью на Lombardia Trophy она рассыпалась и по сумме двух программ набрала меньше 200 баллов.

Зато сюрприз по ходу сезона может преподнести американская фигуристка Алиса Лью, которая вернулась на лед после двухлетнего перерыва. Будучи юниоркой, она штамповала четверные прыжки и соревновалась с Камилой Валиевой и другими ученицами Этери Тутберидзе, но во взрослых у Лью не задалось. Она не сумела совладать с новыми антропометрическими параметрами, растеряла мотивацию и объявила о завершении карьеры. Возвращение 19-летней американки на октябрьском турнире Budapest Trophy 2024 получилось слегка смазанным — часть прыжков она недокрутила, вращения и дорожки были оценены не на самый высокий уровень. Зато фигуристка, которую в юности называли попрыгунчиком и критиковали за отсутствие артистизма, заметно прибавила в презентации. А при нынешнем уровне конкуренции Алиса Лью вполне сможет вернуться в топ даже без четверных прыжков.

Екатерина Ремизова