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БРИКС с нами

Какие изменения ожидают жителей и гостей Казани в связи с международным форумом

22 октября в Казани стартует саммит БРИКС, основными объектами которого станут: международный аэропорт «Казань», Казанская Ратуша, Казанский Кремль и выставочный комплекс «Казань Экспо». В дни пребывания мировых лидеров в столице Татарстана центральные улицы Казани и участки загородных трасс будут закрыты для движения легковых и грузовых автомобилей, а вместо поездок на такси до аэропорта казанцам предлагают использовать электрички. Жителям центральной части города рекомендуется иметь при себе паспорта, подтверждающие их регистрацию. Изменения будут в работе аэропорта и городского транспорта. Какие ограничения ожидают горожан — в материале «Ъ Волга-Урал».

Подготовка к проведению саммита БРИКС

Подготовка к проведению саммита БРИКС

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Подготовка к проведению саммита БРИКС

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Ограничения движения

С 18 по 24 октября на ряде центральных и прилегающих к ним улиц будет введено ограничение движения транспорта. Кроме того, на некоторых улицах изменится схема движения: будут установлены знаки «Движение прямо» и временно разрешены левые повороты.

В этот же период с 6 утра до 21 вечера на семи городских магистралях будет введен запрет на движение грузовых автомобилей с массой более пяти тонн. С 20 по 24 октября также будет введен запрет на движение грузового транспорта на юге от Казани, в Лаишевском районе Татарстана. Ограничения также коснутся грузовиков с массой более пяти тонн и будут действовать с 6 утра до 11 вечера на семи участках дорог, среди которых: 18 километров трассы М-7 «Волга», дороги от Казани до Оренбурга, Матюшино и другие.

Жителям центра города в дни проведения саммита рекомендуется иметь при себе паспорта для подтверждения прописки. Пока неясно, смогут ли жители других районов и туристы находиться рядом с главными объектами мероприятия. О том, как в преддверии саммита БРИКС выглядят Казанская Ратуша, Казанский кремль и МВЦ «Казань Экспо», — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

Такси, каршеринг и аренда самокатов

С 19 по 24 октября жители Казани не смогут арендовать электросамокаты и велосипеды. Муниципальные парковки закроются для частного транспорта и автомобилей каршеринга с 19 до 25 октября. Доступ к ним получат только аккредитованные транспортные средства организаторов. Кроме того, в центральных районах города на перекрытых улицах будет ограничена работа такси.

Пресс-служба сервиса «Максим» сообщила «Ъ Волга-Урал», что такси будут работать в штатном режиме. Маршруты будут прокладываться в обход перекрытых дорог, а остановки будут доступны в ближайших точках.

Работа общественного транспорта и аэропорта

С 22 по 24 октября в Казани изменят схему движения семи автобусных маршрутов, а два маршрута будут полностью закрыты. Также на время проведения саммита прекратят работу четыре троллейбусных маршрута. Пассажирам рекомендуют использовать автобусы и трамваи с пересадками. В центр города можно будет добраться на метро, которое будет работать с интервалом в 6 минут в часы пик.

С 19 по 25 октября для поездок в аэропорт рекомендуется использовать электропоезда, так как такси могут быть недоступны. В дни проведения саммита БРИКС в Казани будут курсировать пять дополнительных электропоездов серии ЭПЗД, которые будут отправляться с железнодорожного вокзала. Электрички будут двигаться с интервалом до 20 минут. Кроме того, на время саммита запланировано 176 пригородных рейсов.

С 21 по 25 октября в международном аэропорту Казань возможны изменения в расписании вылетов и прилетов. Пассажирам рекомендуется уточнять информацию о рейсах через колл-центры авиакомпаний и справочные службы аэропорта.

На время саммита БРИКС с 8:00 19 октября до 8:00 26 октября в аэропорту будет закрыт зал повышенной комфортности терминала 2. Пассажиры внутренних рейсов могут пользоваться терминалами 1 и 1А.

Авиакомпания Azur Air перенесла шесть рейсов в аэропорт «Бегишево» в Нижнекамске. В список перенесенных рейсов входят два рейса в Анталью 21 и 23 октября, один рейс в Анталью 22 октября и один рейс в Даламан 23 октября. Авиакомпания рекомендует заранее планировать маршруты.

Торговля

Для обеспечения бесперебойной поставки товаров в коммерческие точки достигнута договоренность о доставке продукции в ночное время суток. Власти считают, что дефицита на полках магазинов в эти дни не будет.

В период проведения саммита БРИКС в Казани продажа будет запрещена алкоголя в местах, задействованных в организации мероприятия. В список объектов, где будет действовать запрет на продажу алкоголя, вошли 16 мест, включая международный аэропорт Казань, железнодорожный вокзал «Казань-1», речной порт города, шесть отелей, пять гостиниц и торгово-развлекательный комплекс «Корстон». В списке объектов также числится Казанская Ратуша.

Работа ЗАГСа

Мэрии города сообщает, что в период проведения встречи глав государств БРИКС в Казани с 22 по 24 октября 2023 года прием населения в Управлении ЗАГС не будет осуществляться.

Государственная регистрация смерти будет по адресу: г. Казань, ул. Меридианная, д. 4. Регистрация рождения будет осуществляться при выписке из роддома (РКБ и Роддом №1). Заключение брака будет проводиться с 22 по 24 октября на основании ранее поданных заявлений.

Отели и туризм

Участников саммита БРИКС в Казани разместят в 86 объектах, включая 57 отелей. Ожидается прибытие делегаций из 33 стран, в том числе 24 первых лиц государств, а также генеральных и государственных секретарей международных организаций. О том, где будут жить первые лица, — в фоторепортаже «Ъ Волга-Урал».

В дни проведения саммита БРИКС в Казани ожидается значительное снижение туристического потока. Туристические агентства уже сообщили о введении ограничений на прием экскурсионных групп, а власти Татарстана призвали туркомпании не организовывать экскурсии в это время, чтобы обеспечить комфортное передвижение участников саммита.

Влас Северин

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