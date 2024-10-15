Собчак предложила мэру Екатеринбурга потратить деньги с турналога на уборку улиц

Журналистка Ксения Собчак предложила мэру Екатеринбурга Алексею Орлову потратить деньги с туристического налога на «нормальную уборку» улиц зимой. Об этом она написала в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Журналистка Ксения Собчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Журналистка Ксения Собчак

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Ранее Алексей Орлов сообщил, что в Свердловской области с 1 января 2025 года начнет действовать турналог в 100 руб. за одну ночь. Он отметил, что власти Екатеринбурга потратят деньги «исключительно на цели развития внутреннего въездного туризма, на установку знаков туристской навигации, теплые туалеты, поддержку событийных мероприятий», передает портал ЕАН.

«От себя предложу мэру Екатеринбурга потратить деньги на нормальную уборку, а то он пообещал убирать город "не хуже", чем прошлой зимой»,— написала Ксения Собчак и напомнила, как в прошлом году прокуратура вынесла представление господину Орлову об устранении многочисленных нарушений по содержанию улично-дорожной сети города зимой.

Напомним, в начале сентября в заксобрании Свердловской области посчитали нецелесообразным вводить в регионе туристический налог, так как он может негативно сказаться на турпотоке, требует дополнительного администрирования и приводит к удорожанию гостиничных услуг.

Виталий Красиков