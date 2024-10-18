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Коммерсантъ FM
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В БРИКС со своим ЧГП

МИД хочет поддержать объединение частными деньгами

Представленный вчера российским советом по международным делам (РСМД) доклад «Частно-государственное партнерство как фактор дедолларизации экономического сотрудничества стран БРИКС» посвящен неожиданному подходу к перестройке не ориентированного на Запад фрагмента мировой финансовой системы. В отсутствие «магистральных» договоренностей властей Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки и стран, тяготеющих к сближению с объединением по вопросам общих планов и механизмов, РСМД предлагает обеспечить частную инициативу в создании нового мирового финансового центра, развивая частно-государственное партнерство (ЧГП) ради выстраивания инфраструктуры и формирования рынков БРИКС, чтобы ускорить наполнение слогана о «дедолларизации» реальными расчетами в национальных валютах.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«Отсутствие адекватного финансирования инфраструктуры продолжает оставаться одним из сдерживающих факторов роста БРИКС, а также других развивающихся стран и государств с формирующимися рынками. Устранение этого ограничения не только способно улучшить перспективы экономического роста, но и может иметь положительные последствия для мировой экономики»,—- констатируют авторы доклада РСМД Ирина Ярыгина из МГИМО и Андрей Шелепов из ИПЭИ РАНХиГС. Утверждая, что «государственные предприятия и правительства стран объединения создали инфраструктуру, стимулирующую рост», авторы признают, что этого «недостаточно для дальнейшего развития этих стран», и призывают привлечь к строительству БРИКС частный сектор, который «может эффективно предоставлять общественные блага и услуги».

Работа производит двойственное впечатление: с одной стороны, она демонстрирует наличие в объединении намерений по созданию нормативной и институциональной базы для ЧГП, с другой — признает, что «вызовы и одновременно возможности эффективного использования механизма ЧГП в странах БРИКС связаны с динамикой общей финансово-экономической повестки объединения, принятием и реализацией решений по ключевым направлениям» — речь в том числе о взаимных расчетах в национальных валютах, платежной инфраструктуре, взаимодействии финансовых институтов.

Раздел о конкретных перспективах и инструментах частно-государственных партнерств в БРИКС признает разнородность подходов к ним в странах—участницах объединения, что будет осложнять координацию общего подхода к таким проектам.

Например, негативный опыт Бразилии 90-х, когда значительная доля инфраструктурных контрактов была пересмотрена «из-за увеличения операционных рисков, которые были связаны со структурой и способами управления капиталом при реализации проектов», уравновешен позитивным привлечением частных денег в дорожное строительство — их доля там достигает 45% затрат. В качестве предмета для будущего обсуждения доклад РСМД приводит обширный перечень инструментов ЧГП — от традиционных концессий до «агентских» схем, где частный партнер выполняет функции более эффективного, чем государство, эксплуатанта объектов, построенных за бюджетные средства.

Социологи выяснили, что в странах БРИКС думают об этой организации и друг о друге

Общей структурой, которая могла бы финансировать ЧГП в БРИКС, авторы видят Новый банк развития (НБР, приоритетами для которого объявлены инвестиции в инфраструктуру и устойчивое развитие стран объединения). В документе приведено довольно много параллелей между ним и МВФ, вплоть до претензии банка на администрирование локальных альтернатив международным Бреттон-Вудским соглашениям о валютном регулировании. МВФ, напомним, также активно поддерживает инфраструктурные проекты в развивающихся странах. Кредитный портфель НБР ($35 млрд) на 68% состоит из кредитов Китаю, часть из одобренных банком 96 ЧГП-проектов была профинансирована с использованием нацвалют (26% кредитного портфеля в первой половине 2024 года, план — 30% к 2026 году). Впрочем, и здесь авторы признают, что подавляющее большинство заемщиков предпочитают долларовые займы. В качестве аргумента в пользу национальных валют для финансирования ЧГП в докладе приводится соображение о валютных рисках при их долгосрочной реализации — и то, что доходы таких проектов ориентированы в первую очередь на рынки и валюты БРИКС: кредитование в них же существенно снижает финансовые риски.

В целом работа РСМД оставляет впечатление, что ряд инструментов для увеличения активности частных партнеров в структуре БРИКС есть, однако мешать ей будут разрозненность подходов к ЧГП в БРИКС в целом и дисбалансы спроса и предложения — так же, как это происходит при обсуждении создания институтов объединения на межгосударственном уровне.

Олег Сапожков

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