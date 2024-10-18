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Коммерсантъ FM
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обновлено 09:35

Дружи, пока молодой

Социологи выяснили, что в странах БРИКС думают об этой организации и друг о друге

Молодые люди из ключевых стран БРИКС заинтересованы в развитии объединения, следует из результатов социологического исследования (есть у “Ъ”), проведенного в Бразилии, РФ, Индии, Китае и ЮАР в преддверии казанского саммита организации. При этом о России иностранная молодежь, как выяснилось, осведомлена неплохо, хотя в ее ответах не обошлось и без стереотипов вроде водки как главного символа страны.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Исследование выполнила АНО «Новая Эра» по заданию Минобрнауки, проект курировали РГГУ и АНО «Умная цивилизация». Авторы ставили целью выяснить отношение молодежи пяти стран к БРИКС и России. В анкетировании участвовали по 1 тыс. респондентов от 18 до 35 лет в каждой стране, для фокус-групп опросили по 100 человек.

Заинтересованность в сотрудничестве в рамках БРИКС молодежь выразила повсеместно: чаще всего об этом говорили в Бразилии (97% опрошенных), реже других — в Индии (58%). Большинство иностранцев признались, что считают Россию другом (от 52% в Индии до 91% в Бразилии), а конкурентом — лишь около трети южноафриканцев и индийцев (см. график). Из конкретных направлений сотрудничества с КНР россиян больше всего интересует покупка потребительских товаров (82%), а от Бразилии, Индии и ЮАР наша молодежь ждет в первую очередь кооперации в спорте (74%, 69% и 72% соответственно). Раздел «Бизнес и инвестиции» попал в топ-4 только в отношениях с Индией (55%).

Для участников фокус-групп были сформулированы вопросы-сравнения: им представили ряды символов (здания, животные, профессии и пр.) и попросили указать те, которые ассоциируются с конкретным объектом (например, «Если БРИКС — здание, то какое?»). Выяснилось, что в России организацию чаще сравнивают с крепостью (23%), в Бразилии — с заводом (24%), в Индии — с небоскребом (24%), в ЮАР — с отелем (22%), а в Китае — с дворцом (14%).

При этом о России, судя по результатам исследования, на Глобальном Юге осведомлены неплохо. Лучше всего молодые люди знают об успехах РФ в военной промышленности и технике — от 66% в Индии до 82% в Китае. Китайцы, впрочем, больше наслышаны о том, что Москва первой запустила человека в космос (88%) и преуспевает в балете (86%). В Индии также в курсе достижений РФ в науке и образовании (62%), а в ЮАР знают о достижениях российских спортсменов (61%).

Саммиту БРИКС в Казани предстоит ответить на много вопросов

На вопрос «если Россия — профессия, то какая?» одним из самых популярных ответов оказался «солдат» (39% в Китае, по 26% в Бразилии и Индии). «Солдат, потому что она в основном находится в состоянии военного времени»,— пояснил один из китайцев. «Война — это продолжение политики, а Россия всегда была великой державой, которая много работает над своей ролью в мире»,— более дипломатично высказался бразилец.

Не обошлось, впрочем, и без стереотипов. Так, водка стала самым популярным символом России в ЮАР (23%) и Китае (21%), а в Индии она заняла второе место (12%) после атомного ледокола (13%). «Россия сильна, как водка,— со знанием дела объяснил респондент из ЮАР.— Русские люди так же крепки». Другая расхожая ассоциация — автомат Калашникова, повсеместно попавший в топ-5 (от 9% в Бразилии до 12% в Индии). Зато в Бразилии Россию чаще всего сравнивали с птицей феникс (23%). «Перед лицом стольких проблем способность изобретать, возрождаться, продолжать жить несмотря на трудности впечатляет!» — восхищался один из опрошенных.

Григорий Лейба

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