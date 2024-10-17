Рынок уценил «Озон Фармацевтику»

Первые после IPO биржевые торги акциями компании «Озон Фармацевтика» свидетельствуют о слабости российского фондового рынка. Несмотря на шестикратную переподписку, котировки опустились почти на 6% ниже цены размещения. Отчасти этому способствовала высокая доля настроенных спекулятивно частных инвесторов. При текущей конъюнктуре рынка его участники говорят о переносах на следующий год ряда размещений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Начало вторичных торгов акциями «Озон Фармацевтики» вряд ли порадовало инвесторов, участвовавших в IPO. В четверг, 17 октября, на Московской бирже большую часть времени котировки уверенно шли вниз, хотя при открытии даже превысили цену размещения, коснувшись отметки 35,07 руб. По итогам торговой сессии цена составила 33 руб., потеряв 5,7%.

Между тем само IPO прошло довольно удачно. Акции были размещены по верхней границе объявленного диапазона — 35 руб.

Как рассказали два источника “Ъ” на финансовом рынке, книга была переподписана в шесть раз. В инвесткомпании «Цифра брокер» также заявили о переподписке в пять-шесть раз. По словам одного из собеседников “Ъ”, в размещении приняли участие более 20 институциональных инвесторов. Еще один источник “Ъ” на рынке отметил, что почти никто из частных инвесторов не выставлял более десяти заявок (по условиям размещения они не удовлетворялись). При этом чаще стали все заявки агрегировать в одну.

При этом, как сообщил эмитент, на институциональных инвесторов пришлось 48% от объема размещения заявок, на частных — 53%. В IPO июля—сентября доля институциональных инвесторов была заметно выше: 79% у «ВИ.ру», почти 83% у «Промомеда», 57% у группы «Аренадата». Выросла и средняя аллокация на физлиц — до 11%. Вместе с тем, по словам источника “Ъ” из крупной УК, заявки институциональных инвесторов при размещении «Озон Фармы» были удовлетворены на 20–50%, тогда как в прошлые разы доли достигали 50–70%.

По словам источника “Ъ” в брокерской компании, основная причина снижения цены — выход из бумаги спекулянтов, которые рассчитывали откупить их по более низким ценам.

Также такую динамику можно частично объяснить и общим снижением рынка акций, отмечают аналитики компании «Го Инвест». В частности, в четверг индекс MOEX снизился на 0,8%, до 2795 пунктов, а с начала месяца большую часть времени остается ниже уровня 2800 пунктов.

В целом нынешняя конъюнктура не слишком подходит для IPO. Все, кто хотел размещать в этом году, перенесли размещения до лучших времен в будущем году, отмечает источник “Ъ” на финансовом рынке. По его словам, даже в начале 2025 года не ждут старта размещений, так как денежно-кредитная политика Банка России вряд ли смягчится к тому времени. Другой собеседник “Ъ” отмечает, что причина переносов не только в снижении рынка, а следовательно, и оценок компаний, но и емкости, так как не всем компаниям интересны размещения небольшим объемом.

Вместе с тем в отношении самой компании инвесторы настроены в целом позитивно. Фундаментально акции «Озон Фармацевтики» остаются интересными: они оценены довольно дешево — мультипликатор EV/EBITDA на 2024 год составляет 4,5, бизнес развивается — планируется открыть два новых завода к 2027 году, отмечает аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. На российском рынке акций биофармацевтический сектор, наконец, начинает приобретать очертания, и новые игроки в этом секторе не могут не привлекать повышенный интерес инвесторов, считает аналитик ФГ «Финам» Зарина Саидова. В то же время она отмечает, что эмитент обозначил «достаточно скромную цену размещения, существенно ниже справедливой стоимости».

При этом риски вложений связаны со сферой деятельности компании. К ним относится и высокая конкурентная среда, отмечает аналитик финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Стратичук. Риски также связаны с разработкой новых препаратов и прохождением клинических испытаний, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. «Если будут наблюдаться задержки и отклонения от запланированных сроков, то компании будет очень трудно поддерживать высокие темпы роста выручки, которые делают ее привлекательной для инвесторов»,— указывает эксперт.

Ксения Куликова, Виталий Гайдаев