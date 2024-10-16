Турция и Германия взялись за Украину

Канцлер Германии Олаф Шольц в конце недели посетит Стамбул, где встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из главных тем переговоров, после которых турецкий президент отправится в Казань для участия в саммите БРИКС и встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, станет конфликт на Украине. В среду канцлер Германии вновь заявил о своей готовности говорить с Владимиром Путиным. Однако конкретных договоренностей о контактах пока нет, что дает президенту Турции возможность выступить посредником. В Германии тем временем активно обсуждают пути урегулирования на Украине и говорят о «мирном плане Шольца». Москва заявляет, что ей об этом плане ничего не известно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тайип Эрдоган (в центре) и Олаф Шольц (справа)

Фото: Michael Kappeler / picture alliance / Getty Images Тайип Эрдоган (в центре) и Олаф Шольц (справа)

Фото: Michael Kappeler / picture alliance / Getty Images

Как сообщил официальный представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер, канцлер Олаф Шольц встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле 19 октября. По его словам, главными темами переговоров станут вопросы двусторонних отношений, конфликт на Украине и ситуация на Ближнем Востоке.

В свою очередь, турецкая газета Hurriyet со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что на переговорах с канцлером Шольцем президент Эрдоган уделит большое внимание вопросам экономического, политического, военного и энергетического сотрудничества с Берлином, а также рассчитывает найти пути оживления отношений с ЕС. Издание напоминает, что Германия занимает первое место в экспорте Турции, который составляет $21,5 млрд, и третье место в импорте ($27,5 млрд).

Наиболее резонансной темой на переговорах в Стамбуле обещает стать украинский конфликт, в обсуждении которого Турция и Германия могут оказаться на одной волне.

Напомним, что Турция еще весной 2022 года, вскоре после начала СВО, собрала в Стамбуле делегации России и Украины для мирных переговоров, в итоге оказавшихся сорванными. А осенью уже этого года Турция вошла в группу 15 стран «Друзей мира», которая была создана по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования украинского конфликта.

В свою очередь, входящая в западную антироссийскую коалицию Германия занимает несколько более умеренную позицию по отношению к Москве, чем другие ведущие государства Запада — США, Великобритания и Франция, призывающие добиваться военного поражения России. Так, еще 9 сентября итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источник, близкий к правительству Германии, сообщила: канцлер Шольц готовит собственный план мирного урегулирования на Украине, который не исключает передачу Москве части украинских территорий.

Сам Олаф Шольц в интервью немецкому телеканалу ZDF заявил о том, что в конфликте на Украине настал момент начать обсуждать то, как прийти к миру, и высказался за участие России в новом саммите для урегулирования кризиса.

Сразу после появления первых публикаций на эту тему официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Берлин ни напрямую, ни через посредников не передавал Москве информацию о «мирном плане» Шольца.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин открыт для диалога с Олафом Шольцем, однако сейчас отношения с Берлином фактически сведены к нулю и общих тем для разговора пока нет.

Последний телефонный разговор Владимира Путина и Олафа Шольца состоялся в декабре 2022 года. С тех пор официальные представители немецкого правительства и сам канцлер не раз заявляли, что не исключают проведения нового телефонного разговора с российским лидером.

В среду, 16 октября, Олаф Шольц вновь заявил о необходимости и своей готовности говорить с Владимиром Путиным. До этого, в июне, он высказывал намерение обсудить накопившиеся проблемы по телефону. Однако пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков тогда заявил «РИА Новости», что у Владимира Путина пока нет в планах телефонного разговора с канцлером.

Уже после этого немецкое издание Zeit со ссылкой на источники в правительстве сообщило, что Олаф Шольц все же планирует провести разговор с Владимиром Путиным и сделать это до саммита G20 в Бразилии, который состоится в ноябре.

«Для Шольца разговор с Путиным не является табу. Он все это подчиняет цели положить конец войне. Он этого не исключает, и я хочу это еще раз подтвердить»,— заявил на прошлой неделе источник в правительстве Германии.

В то же время в германском правительстве уточнили, что канцлер Шольц будет готов связаться с президентом Путиным, когда настанет «правильный момент» или возникнет «конкретный вопрос».

Как следует из опроса исследовательской компании YouGov, проведенного по заказу агентства DPA 4–8 октября, предложение провести телефонный разговор лидеров Германии и России поддерживают 59% немецких граждан, в то время как 26% выступают против (еще 15% затруднились с ответом).

На вопрос, должна ли Украина в ходе переговоров отказаться от Крыма и еще ряда территорий, которые она считает своими, 39% респондентов ответили отрицательно. При этом 23% считают, что Киев мог бы отказаться от претензий на Крым и другие территории, еще 22% — что Украина могла бы признать за Россией только Крым.

Таким образом, 45% опрошенных немцев выступили за те или иные территориальные уступки со стороны Украины.

На фоне дискуссии о том, как и когда могут поговорить лидеры России и Германии, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила в пятницу, что «в эти дни Путин не готов провести телефонный разговор с федеральным канцлером». На пресс-конференции со своим словацким коллегой Юраем Бланаром она сообщила, что Украина готова к «справедливому миру», но к этому, по ее словам, якобы пока не готова Россия.

Между тем вопрос о мирном урегулировании на Украине и будущем Европы превращается в горячую тему германской внутренней политики. Так, кандидат в канцлеры ФРГ и глава оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц уже предложил создать контактную группу для обсуждения нового европейского порядка после окончания конфликта на Украине. Как сообщает телеканал NTV, кандидат в канцлеры от оппозиции предлагает создание контактной группы из Германии, Франции, Великобритании и Польши, чтобы выработать послевоенный порядок в Европе после конфликта на Украине.

По его словам, в этих усилиях необходимо придерживаться двух принципов. Во-первых, предложения по мирному плану не должны исходить от одной Германии, а должны выдвигаться в тесной координации с этими европейскими партнерами. Во-вторых, по мнению Фридриха Мерца, необходимо создать условия для того, чтобы «в государствах Восточной и Центральной Европы, особенно на Украине, не возникло впечатление, что политическая карта Европы перекраивается без их ведома».

Ранее в сентябре глава фракции правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених заявил изданию Rheinische Post, что странам Запада необходимо создать контактную группу для начала процесса дипломатического урегулирования на Украине. По его мнению, к работе в этой группе можно было бы привлечь Китай, Индию, Турцию и Бразилию.

Таким образом, учитывая амбиции Берлина активизировать свою роль в мирном процессе на Украине на фоне отсутствия условий для прямого разговора между германским канцлером и российским президентом, единственным возможным посредником между ними на полях запланированного на 22–24 октября саммита БРИКС в Казани может стать президент Турции.

Сергей Строкань