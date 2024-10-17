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Зеленский кризис

Украина предъявила Западу ультиматум — либо ее берут в НАТО, либо она создает ядерное оружие

Украинские власти видят два выхода из вооруженного конфликта с Россией — либо они создают собственное ядерное оружие, либо страну берут в НАТО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, эти два варианта он недавно представил экс-президенту США Дональду Трампу в ходе их личной встречи. При этом украинский президент подчеркнул, что Киев выбирает НАТО. В то же время немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленный украинский источник в четверг сообщило, что первую ядерную бомбу в Киеве могут собрать «за несколько недель». Российские эксперты поясняют, что речь может идти разве что о «грязной бомбе», а не о полноценной военно-ядерной программе. Ультиматум Киева они расценивают как шантаж.

В то время как украинские власти говорят о возможности создания собственного ядерного оружия, эксперты поясняют: речь может идти разве что о «грязной бомбе»

В то время как украинские власти говорят о возможности создания собственного ядерного оружия, эксперты поясняют: речь может идти разве что о «грязной бомбе»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В то время как украинские власти говорят о возможности создания собственного ядерного оружия, эксперты поясняют: речь может идти разве что о «грязной бомбе»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С громким заявлением о двух оставшихся у Украины вариантах Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Брюсселе, куда он приехал на переговоры с лидерами стран Евросоюза. По его словам, Будапештский меморандум 1994 года, в рамках которого Украина согласилась передать России унаследованное от СССР ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности от РФ, США и Великобритании, не сработал. А потому в Киеве, как следует из его комментария, видят лишь два приемлемых для себя сценария. О них Владимир Зеленский, как рассказал он журналистам далее, сообщил надеющемуся вновь вернуться в Белый дом экс-президенту США Дональду Трампу.

«В ходе разговора с Дональдом Трампом (в конце сентября.— “Ъ”) я сказал так: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и это для нас защита, либо мы должны быть в каком-то альянсе. Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов"»,— заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

И подчеркнул: «Мы выбираем НАТО, а не ядерное оружие. Мы выбираем НАТО».

Вступление Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов так называемого плана победы Владимира Зеленского, однако страны—члены Североатлантического альянса, судя по их последним заявлениям, не готовы принять ее в свои ряды до окончания вооруженного конфликта с Россией. «Среди союзников по НАТО продолжается обсуждение вопроса о приглашении (Украины.— “Ъ”) в альянс. В данный момент нет консенсуса по этому поводу»,— заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель администрации США (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил: на июльском саммите НАТО все 32 страны—участницы альянса подтвердили, что «Украина находится на необратимом пути к членству». Однако источник не уточнил, когда это обещание будет реализовано на деле.

Между тем в четверг немецкая газета Bild со ссылкой на высокопоставленный украинский источник, занимающийся закупками вооружений, сообщила: власти Украины не допустят второго наступления российских сил на Киев и готовы пойти на создание ядерной бомбы, чтобы предотвратить это. Об этом якобы шла речь на состоявшемся несколько месяцев назад закрытом брифинге, на котором присутствовал и корреспондент издания Юлиан Рёпке.

«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу»,— цитирует Bild украинского чиновника.

Западу, по его словам, следует «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше — об украинских красных линиях». Газета Bild считается таблоидом, однако, как правило, весьма аккуратно работает с источниками.

В офисе президента Украины в четверг вечером, однако, поспешили дезавуировать публикацию немецкого издания.

Советник украинского президента Дмитрий Литвин в эфире «24-го канала» назвал ерундой утверждения, будто власти всерьез рассматривают вариант создания ядерного оружия.

По его словам, речь идет о «вбросе глупостей в информационное пространство».

Сам Владимир Зеленский, выступая в четверг вечером на еще одной пресс-конференции в Брюсселе (на сей раз совместно с генсеком НАТО Марком Рютте), также счел нужным несколько смягчить свое предыдущее заявление. «Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие… Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие»,— заверил он.

На момент распада СССР Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом в мире — около 1700-1900 боеголовок только на «стратегических» носителях. Однако в рамках достигнутых в середине 1990-х договоренностей она отказалась от него в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. С тех пор украинские официальные лица неоднократно говорили, что это было неверным решением. Такие заявления особенно участились после 2014 года. В феврале 2022 года Владимир Зеленский допустил, что Киев откажется от Будапештского меморандума, а тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия. И хоть в Киеве при этом заверяли, что планов создания ядерной бомбы у страны нет, аргумент о том, что Киев стремится обрести оружие массового уничтожения, впоследствии стал одним из оснований для начала специальной военной операции России на Украине. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), следящее за исполнением Договора о нераспространении ядерного оружия, каких-либо претензий к украинской стороне по этой части, впрочем, не предъявляло.

Профессор-исследователь НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин, отметив, что он не готов дать подробную оценку потенциалу Украины в военно-ядерной области, в беседе с “Ъ” тем не менее допустил, что «какое-то устройство — "грязную бомбу" — Киев может изготовить и применить».

«Заявления такого рода (как ультиматум Владимира Зеленского и предупреждение источника газеты Bild.— “Ъ”) преследует очевидную цель надавить на Запад в условиях, когда США и Европа не дают Киеву всего того, что украинцы требуют»,— отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что такие заявления нужно воспринимать всерьез: «Логично было бы, не ожидая, когда пройдут эти "несколько недель", немедленно уничтожить соответствующие потенциал и возможности, которыми располагает Украина».

В свою очередь, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник в беседе с “Ъ” отметил, что на Украине нет и никогда не было предприятий ядерного оружейного комплекса — эта отрасль во времена Советского Союза целиком была развернута в РСФСР, как в целях удаления от границ страны, так и по политическим причинам. «Создать эти предприятия для промышленно развитой страны в нормальных условиях — вопрос не недель, а лет. Текущие же условия, когда значительная часть промышленных регионов потеряна, а остальные находятся под ударом, не способствуют этому процессу. И в любом случае этот процесс (создания ядерного оружия.— “Ъ”) будет неизбежно замечен извне,— пояснил эксперт.— Все заявления Киева на эту тему, сделанные здесь и сейчас,— это, во-первых, попытка выбить из НАТО прямые обязательства защиты и, во-вторых, попытка поднять моральный дух соотечественников разговорами о "супероружии"».

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Илья Крамник также допускает, что на Украине могут собрать «грязную бомбу», поскольку на территории страны есть АЭС с хранилищами отработавшего ядерного топлива и чернобыльский объект «Укрытие». «Собирать ее придется в чем-то габаритами с железнодорожный контейнер — все, что меньше по размерам, будет светиться так, что прежде всего убьет окружающих. Естественно, запустить такой груз ракетой или сбросить с самолета нельзя, но можно привезти на фронт и попытаться где-то в серой зоне взорвать с несколькими тоннами взрывчатки, после чего снять характерный "гриб", зафиксировать выброс и обвинить Россию в применении тактического ядерного боеприпаса»,— допускает собеседник “Ъ”.

Отметим, что осенью 2022 года Россия официально обвинила Украину в подготовке к созданию «грязной бомбы». Украинские власти эти обвинения категорически отвергали (см. “Ъ” от 25 октября 2022 года). В августе этого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что наблюдатели агентства присутствуют на всех АЭС Украины и «не видят утечек радиоактивных материалов для изготовления "грязной бомбы"» (цитата по ТАСС).

Елена Черненко

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Основные события СВО за октябрь 2024 года

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СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб. &lt;br>На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.
На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы». Первым пунктом он назвал приглашение Украины в НАТО до окончания военного конфликта. В ЕС и штаб-квартире НАТО на «план победы» отреагировали сдержанно. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы». Первым пунктом он назвал приглашение Украины в НАТО до окончания военного конфликта. В ЕС и штаб-квартире НАТО на «план победы» отреагировали сдержанно. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине &lt;br>На фото: танки M1A1 Abrams

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине
На фото: танки M1A1 Abrams

Фото: Christian Carrillo / DVIDS

15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов &lt;br>На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов
На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли &lt;br>На фото: последствия обстрела города Шебекино

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли
На фото: последствия обстрела города Шебекино

Фото: @vvgladkov

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11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Фото: Правительство ЛНР

11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Фото: @muratkumpilov

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон» &lt;br>На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»
На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Annabelle Gordon

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб. &lt;br>На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.
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Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

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Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

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5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

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Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны&lt;br> На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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СКР обновил данные по ущербу от действий украинской армии в новых регионах и приграничье России. По словам главы ведомства Александра Бастрыкина, сейчас он оценивается в 7,8 млрд руб.
На фото: разрушенный спортивный центр в Макеевке (ДНР)

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

16 октября президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде «план победы». Первым пунктом он назвал приглашение Украины в НАТО до окончания военного конфликта. В ЕС и штаб-квартире НАТО на «план победы» отреагировали сдержанно. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече глав военных ведомств стран НАТО в Брюсселе

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Австралия выведет из эксплуатации 59 американских танков Abrams M1A1 после получения 75 новых машин — Abrams M1A2. 49 устаревших танков передадут Украине
На фото: танки M1A1 Abrams

Фото: Christian Carrillo / DVIDS

15 октября восемь человек, в том числе четверо несовершеннолетних, пострадали в результате атаки украинского БПЛА на автобус в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков

Фото: Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

С начала августа освобождено около половины территории Курской области, ранее контролируемой ВСУ. Об этом 14 октября сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-майор Апты Алаудинов
На фото: баннеры с призывом на контрактную службу в Курске

Фото: Коммерсантъ / Игорь Иванко  /  купить фото

После наступления украинской армии в Курской области было эвакуировано 112,3 тыс. человек, сообщила 14 октября уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, около 40 тыс. жителей отказались от эвакуации или уже вернулись домой

Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный  /  купить фото

12 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ за сутки атаковали свыше 40 населенных пунктов. 12 человек были ранены, двое погибли
На фото: последствия обстрела города Шебекино

Фото: @vvgladkov

11 октября министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (на фото) заявила, что президент РФ Владимир Путин не готов обсуждать с немецким канцлером Олафом Шольцем тему «мира на Украине». По ее словам, российская сторона отклонила предложения о переговорах с участием Германии

Фото: Коммерсантъ / Алексей Витвицкий  /  купить фото

12 октября правительство ЛНР сообщило об атаке БПЛА на нефтяную базу в городе Ровеньки. На базе произошло возгорание одного топливного резервуара

Фото: Правительство ЛНР

11 октября министр обороны РФ Андрей Белоусов проинспектировал работу нового Центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон» и провел совещание по системному развитию беспилотных технологий ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Средства ПВО России в ночь на 10 октября отражали атаку над семью регионами и Азовским морем. Всего было уничтожено 92 украинских БПЛА. Правительство Адыгеи сообщало о возгорании на военном объекте по сле атаки БПЛА. Глава республики Мурат Кумпилов сообщал об эвакуации поселка Родникового

Фото: @muratkumpilov

Встреча союзников Украины на авиабазе Рамштайн, запланированная на 12 октября, переносится на неопределенный срок. Немецкий журнал Spiegel писал, что мероприятие перенесли из-за отмены визита в Германию президента США Джо Байдена. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщала, что Джо Байдена отложил поездку из-за урагана «Милтон»
На фото: президент США Джо Байден выступает с речью о последствиях урагана «Милтон» в Вашингтоне

Фото: Reuters / Annabelle Gordon

Белгородские власти подняли втрое единовременную региональную выплату для новых контрактников Минобороны РФ — до 2,6 млн руб.
На фото: мобильный пункт набора на военную службу по контракту

Фото: Коммерсантъ / Евгений Березкин  /  купить фото

Поставки французских многоцелевых истребителей Mirage 2000-5 Украине запланированы на январь–март 2025 года, сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню 8 октября. По его словам, самолеты оснастят новым вооружением типа воздух—земля и средствами радиоэлектронной борьбы

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Уголовные дела о незаконном пересечении госграницы в Курской области расследуются в отношении 14 иностранных журналистов, сообщила ФСБ 7 октября. В частности, недавно дела были возбуждены в отношении репортеров французского телеканала France 24 Кэтрин Норрис Трент (на фото) и швейцарского медиахолдинга CH Media Курта Пельды

Фото: France 24

6 октября Минобороны РФ опубликовало видео с ракетным ударом по порту Южный в Одесской области. С помощью ракетного комплекса «Искандер-М» был уничтожен контейнеровоз с боеприпасами, пишет российское военное ведомство

Фото: Министерство обороны РФ

5 октября глава Чечни Рамзан Кадыров передал 100 «Джихад-машин», произведенных в регионе, для нужд специальной военной операции. Автомобили спроектированы на базе шасси УАЗ «Патриот», ГАЗ «Соболь» и ГАЗ «Садко»

Фото: Грозный-информ

3 октября Минобороны РФ сообщило о взятии Угледара российскими военными. Бои за город начались еще в конце 2022 года

Фото: РИА Новости

3 октября новый генсек НАТО Марк Рютте (слева) прибыл на Украину с необъявленным визитом. Он заявил, что страны контактной группы 12 октября обсудят вопрос снятия ограничений на использование Киевом западного оружия для ударов по России

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Средства ПВО в ночь на 3 октября уничтожили 113 БПЛА над Белгородской, Воронежской, Курской и Брянской областями, сообщили в пресс-службе Минобороны
На фото: пострадавший дом в Белгородской области

Фото: @vvgladkov

2 октября президент Владимир Путин подписал два закона об освобождении от уголовной ответственности подсудимых, заключивших контракт с Минобороны в период мобилизации или в военное время. Теперь заключить контракты и отправиться в зону боевых действий можно в период рассмотрения уголовного дела судом

Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин  /  купить фото

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