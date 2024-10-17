Зеленский кризис

Украинские власти видят два выхода из вооруженного конфликта с Россией — либо они создают собственное ядерное оружие, либо страну берут в НАТО. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, выступая на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, эти два варианта он недавно представил экс-президенту США Дональду Трампу в ходе их личной встречи. При этом украинский президент подчеркнул, что Киев выбирает НАТО. В то же время немецкое издание Bild со ссылкой на высокопоставленный украинский источник в четверг сообщило, что первую ядерную бомбу в Киеве могут собрать «за несколько недель». Российские эксперты поясняют, что речь может идти разве что о «грязной бомбе», а не о полноценной военно-ядерной программе. Ультиматум Киева они расценивают как шантаж.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В то время как украинские власти говорят о возможности создания собственного ядерного оружия, эксперты поясняют: речь может идти разве что о «грязной бомбе»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В то время как украинские власти говорят о возможности создания собственного ядерного оружия, эксперты поясняют: речь может идти разве что о «грязной бомбе»

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С громким заявлением о двух оставшихся у Украины вариантах Владимир Зеленский выступил на пресс-конференции в Брюсселе, куда он приехал на переговоры с лидерами стран Евросоюза. По его словам, Будапештский меморандум 1994 года, в рамках которого Украина согласилась передать России унаследованное от СССР ядерное оружие в обмен на гарантии безопасности от РФ, США и Великобритании, не сработал. А потому в Киеве, как следует из его комментария, видят лишь два приемлемых для себя сценария. О них Владимир Зеленский, как рассказал он журналистам далее, сообщил надеющемуся вновь вернуться в Белый дом экс-президенту США Дональду Трампу.

«В ходе разговора с Дональдом Трампом (в конце сентября.— “Ъ”) я сказал так: "Какой же выход? Либо у Украины будет ядерное оружие — и это для нас защита, либо мы должны быть в каком-то альянсе. Кроме НАТО, мы сегодня не знаем действенных альянсов"»,— заявил Владимир Зеленский на пресс-конференции.

И подчеркнул: «Мы выбираем НАТО, а не ядерное оружие. Мы выбираем НАТО».

Вступление Украины в НАТО является одним из ключевых пунктов так называемого плана победы Владимира Зеленского, однако страны—члены Североатлантического альянса, судя по их последним заявлениям, не готовы принять ее в свои ряды до окончания вооруженного конфликта с Россией. «Среди союзников по НАТО продолжается обсуждение вопроса о приглашении (Украины.— “Ъ”) в альянс. В данный момент нет консенсуса по этому поводу»,— заявил в четверг журналистам высокопоставленный представитель администрации США (цитата по «РИА Новости»). Он напомнил: на июльском саммите НАТО все 32 страны—участницы альянса подтвердили, что «Украина находится на необратимом пути к членству». Однако источник не уточнил, когда это обещание будет реализовано на деле.

Между тем в четверг немецкая газета Bild со ссылкой на высокопоставленный украинский источник, занимающийся закупками вооружений, сообщила: власти Украины не допустят второго наступления российских сил на Киев и готовы пойти на создание ядерной бомбы, чтобы предотвратить это. Об этом якобы шла речь на состоявшемся несколько месяцев назад закрытом брифинге, на котором присутствовал и корреспондент издания Юлиан Рёпке.

«У нас есть материалы, у нас есть знания. Если приказ будет отдан, нам понадобится всего несколько недель, чтобы сделать первую бомбу»,— цитирует Bild украинского чиновника.

Западу, по его словам, следует «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше — об украинских красных линиях». Газета Bild считается таблоидом, однако, как правило, весьма аккуратно работает с источниками.

В офисе президента Украины в четверг вечером, однако, поспешили дезавуировать публикацию немецкого издания.

Советник украинского президента Дмитрий Литвин в эфире «24-го канала» назвал ерундой утверждения, будто власти всерьез рассматривают вариант создания ядерного оружия.

По его словам, речь идет о «вбросе глупостей в информационное пространство».

Сам Владимир Зеленский, выступая в четверг вечером на еще одной пресс-конференции в Брюсселе (на сей раз совместно с генсеком НАТО Марком Рютте), также счел нужным несколько смягчить свое предыдущее заявление. «Мы никогда не говорили, что готовимся создать ядерное оружие… Для нас защиты, кроме НАТО, нет, это наш сигнал, но мы не создаем ядерное оружие»,— заверил он.

На момент распада СССР Украина обладала третьим по величине ядерным арсеналом в мире — около 1700-1900 боеголовок только на «стратегических» носителях. Однако в рамках достигнутых в середине 1990-х договоренностей она отказалась от него в обмен на экономическую помощь и гарантии безопасности. С тех пор украинские официальные лица неоднократно говорили, что это было неверным решением. Такие заявления особенно участились после 2014 года. В феврале 2022 года Владимир Зеленский допустил, что Киев откажется от Будапештского меморандума, а тогдашний глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что считает ошибкой отказ Украины от ядерного оружия. И хоть в Киеве при этом заверяли, что планов создания ядерной бомбы у страны нет, аргумент о том, что Киев стремится обрести оружие массового уничтожения, впоследствии стал одним из оснований для начала специальной военной операции России на Украине. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), следящее за исполнением Договора о нераспространении ядерного оружия, каких-либо претензий к украинской стороне по этой части, впрочем, не предъявляло.

Профессор-исследователь НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин, отметив, что он не готов дать подробную оценку потенциалу Украины в военно-ядерной области, в беседе с “Ъ” тем не менее допустил, что «какое-то устройство — "грязную бомбу" — Киев может изготовить и применить».

«Заявления такого рода (как ультиматум Владимира Зеленского и предупреждение источника газеты Bild.— “Ъ”) преследует очевидную цель надавить на Запад в условиях, когда США и Европа не дают Киеву всего того, что украинцы требуют»,— отметил эксперт.

В то же время он подчеркнул, что такие заявления нужно воспринимать всерьез: «Логично было бы, не ожидая, когда пройдут эти "несколько недель", немедленно уничтожить соответствующие потенциал и возможности, которыми располагает Украина».

В свою очередь, научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник в беседе с “Ъ” отметил, что на Украине нет и никогда не было предприятий ядерного оружейного комплекса — эта отрасль во времена Советского Союза целиком была развернута в РСФСР, как в целях удаления от границ страны, так и по политическим причинам. «Создать эти предприятия для промышленно развитой страны в нормальных условиях — вопрос не недель, а лет. Текущие же условия, когда значительная часть промышленных регионов потеряна, а остальные находятся под ударом, не способствуют этому процессу. И в любом случае этот процесс (создания ядерного оружия.— “Ъ”) будет неизбежно замечен извне,— пояснил эксперт.— Все заявления Киева на эту тему, сделанные здесь и сейчас,— это, во-первых, попытка выбить из НАТО прямые обязательства защиты и, во-вторых, попытка поднять моральный дух соотечественников разговорами о "супероружии"».

Илья Крамник также допускает, что на Украине могут собрать «грязную бомбу», поскольку на территории страны есть АЭС с хранилищами отработавшего ядерного топлива и чернобыльский объект «Укрытие». «Собирать ее придется в чем-то габаритами с железнодорожный контейнер — все, что меньше по размерам, будет светиться так, что прежде всего убьет окружающих. Естественно, запустить такой груз ракетой или сбросить с самолета нельзя, но можно привезти на фронт и попытаться где-то в серой зоне взорвать с несколькими тоннами взрывчатки, после чего снять характерный "гриб", зафиксировать выброс и обвинить Россию в применении тактического ядерного боеприпаса»,— допускает собеседник “Ъ”.

Отметим, что осенью 2022 года Россия официально обвинила Украину в подготовке к созданию «грязной бомбы». Украинские власти эти обвинения категорически отвергали (см. “Ъ” от 25 октября 2022 года). В августе этого года глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что наблюдатели агентства присутствуют на всех АЭС Украины и «не видят утечек радиоактивных материалов для изготовления "грязной бомбы"» (цитата по ТАСС).

Елена Черненко