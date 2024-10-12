Премию применили в мирных целях

Нобелевскую премию мира 2024 года получила японская организация «Нихон Хиданке» (Nihon Hidankyo), объединяющая выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Ее наградили за «усилия по достижению мира, свободного от ядерного оружия, и демонстрацию свидетельств того, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано снова». В Нобелевском комитете не отрицают: на решение повлияла нынешняя риторика мировых держав, включая Россию, которая намеревается понизить порог возможного применения ядерного оружия. Между тем Москва возлагает всю ответственность за рост ядерной угрозы на США и их союзников по НАТО. Как раз в понедельник, 14 октября, они начнут ядерные учения Steadfast Noon («Стойкий полдень»), призванные «послать противникам четкий сигнал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сопредседатель «Нихон Хиданке» Тосиюки Мимаки на пресс-конференции после объявления лауреата Нобелевской премии мира 2024 года в Хиросиме, Япония

Фото: Mandatory credit Kyodo//REUTERS Сопредседатель «Нихон Хиданке» Тосиюки Мимаки на пресс-конференции после объявления лауреата Нобелевской премии мира 2024 года в Хиросиме, Япония

Фото: Mandatory credit Kyodo//REUTERS

Председатель Норвежского Нобелевского комитета Йорген Ватне Фрюднес, объявляя лауреата 2024 года, заявил: благодаря работе организации «Нихон Хиданке», опубликовавшей тысячи показаний свидетелей о последствиях применения ядерного оружия, «возникло глобальное движение, члены которого неустанно работали над повышением осведомленности о катастрофических гуманитарных последствиях применения ядерного оружия». Опираясь на личные истории, свидетели произошедшего смогли создать движение противодействия ядерному оружию во всем мире, считают в комитете.

«Нихон Хиданке» была сформирована в 1956 году из локальных японских сообществ, объединявших тех, кто пережил атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года. Организация представлена во всех 47 префектурах Японии. Помимо оказания помощи пострадавшим и публикации историй очевидцев «Нихон Хиданке» все эти годы регулярно направляла различные резолюции и обращения в ООН и на мирные конференции, выступая за полный отказ от ядерного оружия.

«Пожалуйста, избавьтесь от ядерного оружия, пока живы мы»,— заявил в пятницу 81-летний сопредседатель «Нихон Хиданке» Тосиюки Мимаки. Мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи выразил надежду на то, что решение Нобелевского комитета «воодушевит людей по всему миру сделать новые шаги, направленные на избавление от ядерного оружия». Премьер-министр Японии Сигэру Исиба назвал вручение премии «Нихон Хиданке» «чрезвычайно значимым событием». Аналогичным образом решение Нобелевского комитета расценила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы обязаны помнить об этом (атаке на Хиросиму и Нагасаки.— “Ъ”). И еще более важный долг — защитить следующие поколения от ужасов ядерной войны»,— написала она в соцсети X.

На вопрос журналистов, насколько нынешняя ядерная риторика мировых держав, включая Россию, повлияла на выбор лауреата, Йорген Ватне Фрюднес ответил, что «угрозы ядерным оружием ставят под вопрос важную международную норму: табу на его использование». «Ядерные державы модернизируют свои арсеналы. В этот момент человеческой истории важно напоминать, что такое ядерное оружие. Это самое разрушительное оружие, которое видел мир»,— сказал председатель комитета.

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Василий Кашин в разговоре с “Ъ” подчеркнул, что премия мира, как правило, отличается политизированностью, и этот раз не стал исключением. «В решении есть политическое содержание. Россия обвиняется в ядерной риторике. Звучат и обвинения, связанные с ростом ядерного потенциала в Китае. Россия и Китай, в свою очередь, обвиняют США в планах достижения ядерного превосходства. Напряжение растет. И на этом фоне полузабытые в свое время структуры, которые занимались ядерными кампаниями, снова будут выходить на первый план»,— отметил эксперт.

Между тем старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Петр Топычканов заверил, что тема ядерного оружия всегда оставалась в поле зрения Нобелевского комитета и общественных организаций. Присудив премию «Нихон Хиданке», комитет, как считает эксперт, показал: проблема не только в конфронтации по этому вопросу отдельных стран, будь то США, Россия или Китай. «Проблема комплексного характера. Что делать с ядерным оружием? К нему нельзя относиться толерантно. Его существование в принципе представляет угрозу миру, и нужно поддерживать те организации, которые выступают против ядерного оружия»,— объяснил собеседник “Ъ” позицию Нобелевского комитета.

Присуждение премии, действительно, состоялось на фоне активных разговоров о перспективах применения ядерного оружия. Так, 25 сентября президент РФ Владимир Путин анонсировал изменения российской ядерной доктрины — в частности, расширение списка сценариев, при которых Россия может применить ядерное оружие. В Кремле этот шаг называли «определенным сигналом» недружественным странам, вовлеченным в конфликт на Украине. Госсекретарь США Энтони Блинкен решение российских властей назвал «абсолютно безответственным». Вместе с тем недавно занявший пост генсека НАТО Марк Рютте заверил на прошлой неделе, что альянс не видит угрозы применения Россией ядерного оружия.

В свою очередь, Москва возлагает ответственность за ядерную эскалацию на страны НАТО. «Мы фиксируем, что в настоящий момент в результате деструктивной политики Запада, действия которого способны привести к прямому военному столкновению ядерных держав, уровень ядерной опасности серьезно возрос. Четко предупреждаем об этом и США, и других натовцев, которые следуют в американском фарватере»,— говорила 9 октября представитель МИД РФ Мария Захарова, призывая западные страны «одуматься».

Тем временем уже 14 октября Североатлантический альянс начнет в Западной Европе ежегодные ядерные учения Steadfast Noon. Как говорилось в пятничном заявлении Марка Рютте, это будет «важное испытание ядерного сдерживания альянса, которое пошлет любому противнику четкий сигнал, что НАТО будет защищать и оборонять всех союзников».

Лусине Баласян