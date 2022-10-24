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Коммерсантъ FM
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В конфликт вмешалась нечистая сила

История с «грязной бомбой» от новых подробностей чище не стала

В истории о провокации с использованием «грязной бомбы», которую, по утверждению российской стороны, готовит Украина, в понедельник появились новые подробности, однако менее запутанной она от этого не стала. По версии Минобороны РФ, у Киева есть мотив для подрыва такого устройства — обвинить в этом Москву, а также научный, технический и производственный потенциал для реализации задуманного. Украинские власти категорически отвергают обвинения России и настаивают на осмотре попавших под подозрение объектов международными инспекторами, однако те пока молчат. На Западе же заявляют, что Россия выдумала историю с «грязной бомбой» в качестве предлога для эскалации.

По мнению Минобороны РФ, у Украины имеется мотив для провокации с подрывом «грязной бомбы» — «выставить Россию в качестве ядерного террориста»

По мнению Минобороны РФ, у Украины имеется мотив для провокации с подрывом «грязной бомбы» — «выставить Россию в качестве ядерного террориста»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По мнению Минобороны РФ, у Украины имеется мотив для провокации с подрывом «грязной бомбы» — «выставить Россию в качестве ядерного террориста»

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мотив есть, потенциал есть»

В понедельник Минобороны РФ обнародовало новые данные о существующих, по мнению российских военных, у Киева планах применить «грязную бомбу». «По имеющейся у нас информации, две организации Украины имеют конкретные поручения по созданию так называемой грязной бомбы. Работы находятся на завершающей стадии»,— объявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты вооруженных сил РФ Игорь Кириллов.

Он напомнил: «грязная бомба» — это контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества.

При подрыве заряда контейнер разрушается, и радиоактивное вещество распыляется ударной волной, создавая загрязнение местности на площади до нескольких тысяч квадратных километров.

«В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций (на Украине.— “Ъ”). Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС»,— допустил Игорь Кириллов.

Украинские власти, по его словам, задумали следующее: «По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран. Наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано впоследствии датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, с последующим обвинением Российской Федерации в применении тактического ядерного оружия».

В результате проведения провокации с применением «грязной бомбы» Украина, настаивают в российском Минобороны, рассчитывает «запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Россию в качестве ядерного террориста».

«Таким образом, на Украине имеется мотив для применения "грязной бомбы", а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания»,— отметил Игорь Кириллов. И добавил: «Министерством обороны РФ организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения».

Напомним, первым о том, что Киев вынашивает планы подрыва «грязной бомбы» с целью дискредитации Москвы, в воскресенье утром со ссылкой на «заслуживающие доверия источники в разных странах, в том числе на Украине» сообщило агентство «РИА Новости». Из сообщения следовало: практической реализацией этого плана Киев занимается «под руководством западных кураторов», прежде всего британских; задача изготовить «грязную бомбу» поставлена Восточному горно-обогатительному комбинату (расположенному в городе Желтые Воды Днепропетровской области), а также киевскому Институту ядерных исследований, и работы уже находятся на завершающей стадии. «Расчет организаторов провокации состоит в том, что в случае успешной ее реализации большинство стран крайне жестко отреагируют на "ядерный инцидент" на Украине. В результате Москва потеряет поддержку многих своих ключевых партнеров, а Запад вновь попытается поднять вопрос о лишении России статуса постоянного члена Совбеза ООН и нарастит антироссийскую риторику»,— разъяснили логику Киева «РИА Новости».

Через несколько часов одно за другим стали поступать сообщения о телефонных звонках министра обороны РФ Сергея Шойгу коллегам из других стран: сначала он позвонил главе Минобороны Франции Себастьяну Лекорню, затем своему турецкому визави Хулуси Акару, после этого руководителю британского военного ведомства Бену Уоллесу и, наконец, министру обороны США Ллойду Остину. Всех четырех Сергей Шойгу, как уточнили в Минобороны РФ, предупредил о возможном применении украинской стороной «грязной бомбы».

«Предлог для эскалации»

Западным контрагентам Сергея Шойгу потребовалось несколько часов, чтобы отреагировать на поступившую информацию. При этом за министров обороны ответили их коллеги-дипломаты: главы МИД Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна, а также госсекретарь США Энтони Блинкен. В совместном заявлении они подчеркнули, что «отвергают откровенно ложные утверждения России о том, что Украина готовится применить "грязную бомбу" на своей собственной территории». «Мир распознает любую попытку использовать это утверждение в качестве предлога для эскалации. Мы отвергаем любые предлоги для эскалации со стороны России»,— отметили главы внешнеполитических ведомств трех стран.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью изданию Politico также усомнился в версии РФ: «Утверждения о том, что Киев может использовать “грязные бомбы”, абсурдны. Он не будет этого делать на своей собственной территории, за освобождение которой интенсивно сражается».

Обвинения со стороны Москвы категорически отвергли и в самом Киеве. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «если кто-то может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это лишь один субъект», имея в виду российское руководство. И призвал международное сообщество «превентивно и максимально жестко отреагировать» на «очередное поднятие ставок и эскалационный шаг» РФ.

Из-за обстрела в Белгороде пострадала многоэтажка

Министр обороны Украины Алексей Резников, также пообщавшийся в воскресенье с главами Минобороны Великобритании, Турции и Франции, заверил, что Киев «открыт для любой мониторинговой миссии». «Мысль о “грязной бомбе” отвратительна для нас. Мы приглашаем мониторинговые миссии ООН и МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии.— “Ъ”) посетить Украину»,— написал он в Twitter.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба связался непосредственно с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. «Я официально пригласил МАГАТЭ немедленно направить экспертов на объекты в Украине, которые РФ лживо описывает как места разработки “грязной бомбы” (Восточный горно-обогатительный комбинат и киевский Институт ядерных исследований.— “Ъ”)»,— сообщил дипломат в Twitter. По словам Дмитрия Кулебы, Рафаэль Гросси согласился. «В отличие от России Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать»,— добавил он.

«Их дело — верить или не верить»

В пресс-службе МАГАТЭ в понедельник подтвердили, что из Киева поступило приглашение отправить мониторинговую миссию на Украину, не уточнив, каким будет ответ. «Вскоре мы сделаем заявление»,— пообещали еще днем в агентстве, однако на момент сдачи номера в печать конкретики не появилось.

Глава МИД РФ Сергей Лавров усомнился в том, что Рафаэль Гросси уже дал согласие на отправку экспертов. «Знаем, как украинские коллеги любят передергивать факты»,— сказал глава внешнеполитического ведомства РФ на пресс-конференции в Москве. При этом он подчеркнул, что у российской стороны «есть конкретная информация относительно учреждений и научных институтов на Украине, обладающих технологиями, позволяющими соорудить “грязную бомбу”».

«Мы ее перепроверяли по соответствующим каналам. Это не пустое подозрение. Есть серьезные основания полагать, что подобные вещи могут планироваться»,— заявил Сергей Лавров.

Москва, по его словам, поднимет вопрос о подготовке Киева к подрыву «грязной бомбы» в международных структурах, включая ООН. Власти РФ, подчеркнул глава МИДа, надеются продолжить обсуждение этой темы с другими странами по военной линии (начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 24 октября уже созвонился по этому вопросу с председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США Марком Милли и главой Генштаба Великобритании Тони Радакином).

Резолюцию с осуждением присоединения к России новых территорий поддержало рекордное число стран—членов ООН

«Голословные опровержения западных коллег о том, что все это выдумки и что Россия сама планирует сделать нечто подобное, чтобы потом обвинить режим Зеленского,— это несерьезный разговор»,— заявил Сергей Лавров. По его мнению, западные контрагенты РФ, несмотря на их публичную реакцию, вполне могли серьезно отнестись к переданной им российской стороной информации о планах Украины. «То, что публично говорят наши западные партнеры, будучи ангажированы на безоглядную поддержку Владимира Зеленского и его режима, необязательно означает, что в своих внутренних дискуссиях они будут легкомысленно воспринимать предоставленную нами информацию»,— предположил глава МИД РФ. По его словам, в вопросе о «грязных ядерных бомбах» власти РФ «обязательно разберутся до конца». «У нас есть живой интерес не допустить подобной жуткой провокации»,— добавил он.

Из комментария вице-спикера Совета федерации Константина Косачева, между тем, следовало, что обнародованием информации о «грязной бомбе» Россия, возможно, уже предотвратила планы Украины. «Оперативные и инициативные действия российской стороны, надеюсь, сорвали готовившуюся Киевом провокацию с “грязной бомбой”. А значит, в очередной раз спасены люди»,— написал он в своем Telegram-канале. При этом сенатор посетовал, что «Украину на Западе продолжают покрывать огульно и без оглядки на последствия».

В Кремле, в свою очередь, подчеркнули, что недоверие западных стран к обнародованной Россией информации «не означает, что перестает существовать угроза применения такой “грязной бомбы”».

«Угроза налицо,— заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.— Эта информация была доведена до сведения собеседников министром обороны (Сергеем Шойгу.— “Ъ”), дальше уже их дело — верить или не верить».

Елена Черненко

Фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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Пострадавшие дома в Святогорске

Пострадавшие дома в Святогорске

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP

Демонтаж поврежденных пролетных конструкций на Крымском мосту

Демонтаж поврежденных пролетных конструкций на Крымском мосту

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Военнослужащий идет к позициям украинской армии в Николаевской области

Военнослужащий идет к позициям украинской армии в Николаевской области

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

В Донецкой народной республике встретили освобожденных пленных

В Донецкой народной республике встретили освобожденных пленных

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Посетители супермаркета во время отключения электричества в Харькове

Посетители супермаркета во время отключения электричества в Харькове

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Эвакуация на левый берег Днепра в порту Херсона

Эвакуация на левый берег Днепра в порту Херсона

Фото: Дмитрий Мармышев / ТАСС

Прохожий у пострадавшего от обстрелов корпуса центральной районной больницы в Волновахе

Прохожий у пострадавшего от обстрелов корпуса центральной районной больницы в Волновахе

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Осовобожденные в результате обмена военнослужащие ВС РФ в одной из больниц Донецка

Осовобожденные в результате обмена военнослужащие ВС РФ в одной из больниц Донецка

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Женщины, освобожденные из российского плена в рамках масштабного обмена военнопленными, беседуют с журналистами в Запорожье

Женщины, освобожденные из российского плена в рамках масштабного обмена военнопленными, беседуют с журналистами в Запорожье

Фото: Dmytro Smolyenko / NurPhoto / AFP

Российские военнослужащие в военном городке Ханкала в Чечне перед отправкой в зону специальной военной операции

Российские военнослужащие в военном городке Ханкала в Чечне перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Прохожие в Киеве на фоне взрыва, произошедшего в результате атаки беспилотника

Прохожие в Киеве на фоне взрыва, произошедшего в результате атаки беспилотника

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Беспилотник над одной из улиц Киева

Беспилотник над одной из улиц Киева

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Украинский военнослужащий в укрытии, Киев

Украинский военнослужащий в укрытии, Киев

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Загоревшееся в результате атаки беспилотником здание в Киеве

Загоревшееся в результате атаки беспилотником здание в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Боец Росгвардии на территории яхт-клуба «Борисфен» в Энергодаре

Боец Росгвардии на территории яхт-клуба «Борисфен» в Энергодаре

Фото: РИА Новости

Пострадавшее в результате обстрела здание городской администрации в Донецке

Пострадавшее в результате обстрела здание городской администрации в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Пострадавшее от взрывной волны помещение Научной библиотеки Максимовича Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Пострадавшее от взрывной волны помещение Научной библиотеки Максимовича Киевского национального университета имени Тараса Шевченко

Фото: Andre Luis Alves / Anadolu Agency / AFP

Мужчина ловит рыбу возле поврежденного моста в Сватово

Мужчина ловит рыбу возле поврежденного моста в Сватово

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Поврежденный в результате обстрелов жилой дом в Кировском районе Донецка

Поврежденный в результате обстрелов жилой дом в Кировском районе Донецка

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Добровольцы принимают присягу в Мелитополе

Добровольцы принимают присягу в Мелитополе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие недалеко от линии боевого соприкосновения

Военнослужащие недалеко от линии боевого соприкосновения

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Призывники проходят подготовку на полигоне в Херсонской области

Призывники проходят подготовку на полигоне в Херсонской области

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Мужчина оплакивает погибшего в Николаеве родственника

Мужчина оплакивает погибшего в Николаеве родственника

Фото: LIBKOS / AP

Жительница Донецка на развалинах жилого дома

Жительница Донецка на развалинах жилого дома

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Пострадавший жилой дом в Белгороде

Пострадавший жилой дом в Белгороде

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Жители Киева пережидают ракетные атаки внутри станции метро

Жители Киева пережидают ракетные атаки внутри станции метро

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Саперы территориальной обороны Украины уничтожают боеприпасы возле села Граково Харьковской области

Саперы территориальной обороны Украины уничтожают боеприпасы возле села Граково Харьковской области

Фото: Francisco Seco / AP

Кафе во Львове осталось без электричества

Кафе во Львове осталось без электричества

Фото: Yuriy Dyachyshyn / AFP

Улица в центре Киева после ракетного удара

Улица в центре Киева после ракетного удара

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Дым над линиями электропередач после ракетного удара по Львову

Дым над линиями электропередач после ракетного удара по Львову

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Пострадавший в результате обстрела дом в центре Донецка

Пострадавший в результате обстрела дом в центре Донецка

Фото: РИА Новости

8 октября на Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Причиной происшествия стал подрыв грузового автомобиля

8 октября на Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Причиной происшествия стал подрыв грузового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Судмедэксперты изучают массовое захоронение в Лимане

Судмедэксперты изучают массовое захоронение в Лимане

Фото: Reuters

В Херсонской области под обстрел попал автобус с мирными жителями. По сообщениям СМИ, погибли пять человек

В Херсонской области под обстрел попал автобус с мирными жителями. По сообщениям СМИ, погибли пять человек

Фото: МЧС России / ТАСС

Спасатели работают на развалинах жилого дома в Запорожье

Спасатели работают на развалинах жилого дома в Запорожье

Фото: Reuters / Stringer

Разрушенное хранилище горючего в Харькове

Разрушенное хранилище горючего в Харькове

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Снаряд в лесу возле села Александровка Херсонской области

Снаряд в лесу возле села Александровка Херсонской области

Фото: Francisco Seco / AP

Военнослужащий Национальной гвардии Украины ведет огонь из гаубицы Д-30 в Харьковской области

Военнослужащий Национальной гвардии Украины ведет огонь из гаубицы Д-30 в Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Подготовка мобилизованных россиян на военном полигоне

Подготовка мобилизованных россиян на военном полигоне

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Труп лошади на автозаправочной станции в селе Яцковка Лиманского района

Труп лошади на автозаправочной станции в селе Яцковка Лиманского района

Фото: Francisco Seco / AP

Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко и его жена Катерина во время встречи освобожденных из плена украинских военных с родственниками в Турции

Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко и его жена Катерина во время встречи освобожденных из плена украинских военных с родственниками в Турции

Фото: Reuters

В Мелитополе представители «Молодой гвардии Единой России» и российские военнослужащие поздравили педагогов школы №1 с Днем учителя

В Мелитополе представители «Молодой гвардии Единой России» и российские военнослужащие поздравили педагогов школы №1 с Днем учителя

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беженцы из Харьковской области в пункте временного размещения

Беженцы из Харьковской области в пункте временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Мужчина с тележкой проходит мимо разрушенного жилого дома в Харькове

Мужчина с тележкой проходит мимо разрушенного жилого дома в Харькове

Фото: Francisco Seco / AP

Жительница Купянска оглядывается на украинских военнослужащих на бронетранспортере

Жительница Купянска оглядывается на украинских военнослужащих на бронетранспортере

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Мобилизованные граждане на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Мобилизованные граждане на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Люди стоят возле автовокзала с выбитыми из-за обстрела окнами в Днепре

Люди стоят возле автовокзала с выбитыми из-за обстрела окнами в Днепре

Фото: Myak / NurPhoto / AFP

Мальчик проходит мимо разрушенного дворца культуры в поселке Золотое-5 ЛНР

Мальчик проходит мимо разрушенного дворца культуры в поселке Золотое-5 ЛНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Очередь из автомобилей к КПП «Верхний Ларс» на границе между Россией и Грузией после объявленной частичной мобилизации в РФ

Очередь из автомобилей к КПП «Верхний Ларс» на границе между Россией и Грузией после объявленной частичной мобилизации в РФ

Фото: AP

По информации главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, 30 сентября в результате обстрела авторынка на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в Запорожскую область с украинской стороны, 23 человека погибли и 34 получили ранения

По информации главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, 30 сентября в результате обстрела авторынка на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в Запорожскую область с украинской стороны, 23 человека погибли и 34 получили ранения

Фото: Kateryna Klochko / AFP

Волонтер ищет тела людей в городе Изюм

Волонтер ищет тела людей в городе Изюм

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Стихийный рынок в Мариуполе

Стихийный рынок в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российский флаг возле стелы на въезде в Мариуполь

Российский флаг возле стелы на въезде в Мариуполь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Снос аварийных и частично разрушенных домов в Мариуполе

Снос аварийных и частично разрушенных домов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Коммунальные службы расчищают улицы в Славянске

Коммунальные службы расчищают улицы в Славянске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Близкие прощаются с мобилизованными россиянами в Батайске (Ростовская область)

Близкие прощаются с мобилизованными россиянами в Батайске (Ростовская область)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Жители Изюма несут стволы деревьев для заготовки дров

Жители Изюма несут стволы деревьев для заготовки дров

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Военнослужащий проверяет сгоревший российский бронетранспортер в Изюме

Военнослужащий проверяет сгоревший российский бронетранспортер в Изюме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Разрушенный жилой дом в Изюме

Разрушенный жилой дом в Изюме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

В ночь на 22 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, находившихся в плену на Украине

В ночь на 22 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, находившихся в плену на Украине

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Украинские военнослужащие, освобожденные в результате обмена пленными с Россией

Украинские военнослужащие, освобожденные в результате обмена пленными с Россией

Фото: Reuters / State Security Service of Ukraine

Последствия обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка

Последствия обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка

Фото: РИА Новости

Местные жители сидят на скамейке около сгоревшего здания Изюмского горсовета

Местные жители сидят на скамейке около сгоревшего здания Изюмского горсовета

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Славянская ТЭЦ в селе Николаевка

Славянская ТЭЦ в селе Николаевка

Фото: Reuters / Donetsk Regional Military-Civil Administration

Полиция и эксперты работают на месте массового захоронения в городе Изюм

Полиция и эксперты работают на месте массового захоронения в городе Изюм

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) с военнослужащими в Изюме Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) с военнослужащими в Изюме Харьковской области

Фото: Leo Correa / AP

Украинские военные вывешивают национальный флаг на въезде в Купянский район Харьковской области

Украинские военные вывешивают национальный флаг на въезде в Купянский район Харьковской области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Украинские военнослужащие осматривают поврежденную российскую военную машину в Харьковской области

Украинские военнослужащие осматривают поврежденную российскую военную машину в Харьковской области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители возле автомобиля с гуманитарной помощью в Балаклее Харьковской области

Местные жители возле автомобиля с гуманитарной помощью в Балаклее Харьковской области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Раненые украинские военные в Харьковской области

Раненые украинские военные в Харьковской области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Пожарные тушат горящую ТЭЦ-5 в Харькове

Пожарные тушат горящую ТЭЦ-5 в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Брошенная военная техника в Харьковской области

Брошенная военная техника в Харьковской области

Фото: Reuters

Жители Харьковской области, где активизировались военные действия, пересекают блокпост народной милиции ЛНР в Сватово

Жители Харьковской области, где активизировались военные действия, пересекают блокпост народной милиции ЛНР в Сватово

Фото: Александр Река / ТАСС

Женщина выносит свои вещи из жилого дома в Николаеве

Женщина выносит свои вещи из жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Пострадавшая церковь в селе Граково Харьковской области

Пострадавшая церковь в селе Граково Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Российская военная техника в Харьковской области

Российская военная техника в Харьковской области

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Пострадавший развлекательный центр под Харьковом

Пострадавший развлекательный центр под Харьковом

Фото: Reuters / Viktoriia Yakymenko

Последствия обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Донецке

Последствия обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Донецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Вид на Саур-Могилу — мемориал военной истории Донбасса

Вид на Саур-Могилу — мемориал военной истории Донбасса

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Житель Салтовки — одного из наиболее пострадавших районов Харькова

Житель Салтовки — одного из наиболее пострадавших районов Харькова

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Рынок и магазин игрушек в городе Новая Каховка

Рынок и магазин игрушек в городе Новая Каховка

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бойцы ЧВК едут по окраине города Бахмут под Донецком

Бойцы ЧВК едут по окраине города Бахмут под Донецком

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Похороны украинского офицера в Михайловском соборе в Киеве

Похороны украинского офицера в Михайловском соборе в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Разрушенное здание в Харькове

Разрушенное здание в Харькове

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / AFP

Местная жительница готовит еду у подъезда одного из домов в Лисичанске

Местная жительница готовит еду у подъезда одного из домов в Лисичанске

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Волонтеры, помогающие местным жителям приводить поврежденные дома в порядок, танцуют во время субботника в Доме культуры в селе Ивановка Черниговской области

Волонтеры, помогающие местным жителям приводить поврежденные дома в порядок, танцуют во время субботника в Доме культуры в селе Ивановка Черниговской области

Фото: Reuters / Vladislav Musienko

Свежие могилы в Буче

Свежие могилы в Буче

Фото: Emilio Morenatti / AP

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси беседует с журналистами после посещения Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси беседует с журналистами после посещения Запорожской АЭС

Фото: Reuters / Anna Voitenko

Дети играют возле школы №21 в Чернигове

Дети играют возле школы №21 в Чернигове

Фото: Emilio Morenatti / AP

Украинский военнослужащий на самоходной артиллерийской установке 2С7 «Пион» на позиции в Донбассе

Украинский военнослужащий на самоходной артиллерийской установке 2С7 «Пион» на позиции в Донбассе

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Жители Харькова стоят возле воронки в центре города

Жители Харькова стоят возле воронки в центре города

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сгоревший поезд в Чаплино в Днепропетровской области

Сгоревший поезд в Чаплино в Днепропетровской области

Фото: Leo Correa / AP

Уничтоженная в результате обстрелов школа в Дружковке в Донецкой области

Уничтоженная в результате обстрелов школа в Дружковке в Донецкой области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Запорожская АЭС и пожары в Энергодаре в Запорожской области

Запорожская АЭС и пожары в Энергодаре в Запорожской области

Фото: European Union, Copernicus Sentinel-2 Imagery / Handout / Reuters

Рабочий на заправке в Константиновке

Рабочий на заправке в Константиновке

Фото: Reuters / Ammar Awad

Мальчик на выставке разрушенной техники в Киеве

Мальчик на выставке разрушенной техники в Киеве

Фото: Reuters / Nacho Doce

Разрушенный в результате артиллерийского обстрела жилой дом в районе Горловки

Разрушенный в результате артиллерийского обстрела жилой дом в районе Горловки

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Джанкой, Крым. Дым от пожара из-за детонации боеприпасов

Джанкой, Крым. Дым от пожара из-за детонации боеприпасов

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Мужчина разбирает завалы квартиры, разрушенной после обстрела в Никополе

Мужчина разбирает завалы квартиры, разрушенной после обстрела в Никополе

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Украинские военнослужащие сидят в автомобиле с разбитыми окнами в Краматорске

Украинские военнослужащие сидят в автомобиле с разбитыми окнами в Краматорске

Фото: Reuters / Nacho Doce

Бойцы МВД Луганской народной республики

Бойцы МВД Луганской народной республики

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Эксгумация погибших во время конфликта в городе Рубежное Луганской народной республики

Эксгумация погибших во время конфликта в городе Рубежное Луганской народной республики

Фото: Коммерсантъ / Таисия Воронцова  /  купить фото

Спутниковый снимок российской военной авиабазы около поселка Новофедоровка в Крыму

Спутниковый снимок российской военной авиабазы около поселка Новофедоровка в Крыму

Фото: Planet Labs PBC / AP

Автомобильная пробка на границе Запорожской области

Автомобильная пробка на границе Запорожской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Врач военного госпиталя в Донбассе

Врач военного госпиталя в Донбассе

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Люди на одной из улиц города Рубежное в ЛНР

Люди на одной из улиц города Рубежное в ЛНР

Фото: Александр Река / ТАСС

Мужчины у тела женщины, погибшей в результате обстрела Кировского района Донецка

Мужчины у тела женщины, погибшей в результате обстрела Кировского района Донецка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Сотрудник экстренных служб оказывает помощь раненому после обстрела в Бахмуте Донецкой области

Сотрудник экстренных служб оказывает помощь раненому после обстрела в Бахмуте Донецкой области

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / AFP

Православный священник проводит отпевание погибших в Буче

Православный священник проводит отпевание погибших в Буче

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Дети на «кладбище автомобилей» в Ирпене

Дети на «кладбище автомобилей» в Ирпене

Фото: Sergei SUPINSKY / AFP

Пострадавшая в результате обстрела гостиница в Светлодарске

Пострадавшая в результате обстрела гостиница в Светлодарске

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Российский сапер группы разминирования в районе поселка Коминтерново

Российский сапер группы разминирования в районе поселка Коминтерново

Фото: РИА Новости

Полицейский спрашивает документы у жителя Краматорска, где ввели комендантский час

Полицейский спрашивает документы у жителя Краматорска, где ввели комендантский час

Фото: Reuters / Alkis Konstantinidis

Военнослужащий охраняет Запорожскую АЭС

Военнослужащий охраняет Запорожскую АЭС

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военнослужащий на крыше грузовика с ракетами для реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области

Украинский военнослужащий на крыше грузовика с ракетами для реактивной системы залпового огня «Ураган» в Харьковской области

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Уничтоженный в результате обстрела автобус в Донецке

Уничтоженный в результате обстрела автобус в Донецке

Фото: Дмитрий Мармышев / ТАСС

Пожилая женщина в поврежденном при обстреле жилом доме в Славянске под Донецком

Пожилая женщина в поврежденном при обстреле жилом доме в Славянске под Донецком

Фото: David Goldman / AP

Восстановленный после обстрела мост в деревне Малая Рогань Харьковской области

Восстановленный после обстрела мост в деревне Малая Рогань Харьковской области

Фото: Reuters / Nacho Doce

Отель «Донбасс Палас», расположенный в центре Донецка, после обстрела

Отель «Донбасс Палас», расположенный в центре Донецка, после обстрела

Фото: Дмитрий Мармышев / ТАСС

Мужчина с собаками на фоне разрушенных зданий в Николаеве

Мужчина с собаками на фоне разрушенных зданий в Николаеве

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Флаг России на площади Мелитополя

Флаг России на площади Мелитополя

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинские военнослужащие стреляют из гаубицы в Харьковской области

Украинские военнослужащие стреляют из гаубицы в Харьковской области

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Мальчик катается на скутере перед уничтоженным зданием мэрии в городе Ахтырка в Сумской области

Мальчик катается на скутере перед уничтоженным зданием мэрии в городе Ахтырка в Сумской области

Фото: Genya Savilov / AFP

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Золочев во Львовской области

Местные жители получают гуманитарную помощь в городе Золочев во Львовской области

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Жители Бердянска стоят в очереди в пункт приема документов на гражданство России

Жители Бердянска стоят в очереди в пункт приема документов на гражданство России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Мемориал погибшим детям в Винницкой области

Мемориал погибшим детям в Винницкой области

Фото: Daisuke Tomita / The Yomiuri Shimbun / AFP

Пожарный тушит горящее здание больницы в Николаеве

Пожарный тушит горящее здание больницы в Николаеве

Фото: Reuters / Stanislav Kozliuk

Военнослужащие у штаба Черноморского флота в Севастополе, атакованного 31 июля

Военнослужащие у штаба Черноморского флота в Севастополе, атакованного 31 июля

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Пожар на пшеничном поле в нескольких километрах от украинско-российской границы в Харьковской области

Пожар на пшеничном поле в нескольких километрах от украинско-российской границы в Харьковской области

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Разрушенный после обстрела барак в Оленовке Донецкой области

Разрушенный после обстрела барак в Оленовке Донецкой области

Фото: AP

Сотрудники службы экстренной помощи осматривают неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч» в одной из квартир в Краматорске

Сотрудники службы экстренной помощи осматривают неразорвавшийся снаряд реактивной системы залпового огня «Смерч» в одной из квартир в Краматорске

Фото: Reuters

Российские военнослужащие и ученики школы одного из населенных пунктов в Запорожской области

Российские военнослужащие и ученики школы одного из населенных пунктов в Запорожской области

Фото: РИА Новости

Мужчина плачет у могилы на новом кладбище в Северодонецке, где похоронены жертвы обстрелов

Мужчина плачет у могилы на новом кладбище в Северодонецке, где похоронены жертвы обстрелов

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Колонна российских бронемашин въезжает в контролируемую РФ часть Запорожской области

Колонна российских бронемашин въезжает в контролируемую РФ часть Запорожской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении

Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разрушенная школа в Бахмуте

Разрушенная школа в Бахмуте

Фото: Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency / Getty Images

Пожарные в порту Одессы

Пожарные в порту Одессы

Фото: Reuters

Женщина оплакивает мужа, погибшего при обстреле Харькова

Женщина оплакивает мужа, погибшего при обстреле Харькова

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Жители Мариуполя ловят рыбу с разрушенного моста напротив металлургического комбината «Азовсталь»

Жители Мариуполя ловят рыбу с разрушенного моста напротив металлургического комбината «Азовсталь»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Табличка «Z V Луганск» на указателе села Избицкое в Харьковской области

Табличка «Z V Луганск» на указателе села Избицкое в Харьковской области

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Жительница Мариуполя в одном из дворов города

Жительница Мариуполя в одном из дворов города

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Разрушенное здание Мариупольского драматического театра

Разрушенное здание Мариупольского драматического театра

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Житель Харькова прощается со своим 13-летним сыном, который погиб в результате обстрелов

Житель Харькова прощается со своим 13-летним сыном, который погиб в результате обстрелов

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации

Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС РФ на аэродроме в зоне проведения спецоперации

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Учительница идет рядом с разрушенной школой в Чугуеве Харьковской области

Учительница идет рядом с разрушенной школой в Чугуеве Харьковской области

Фото: Reuters / Nacho Doce

Украинский военнослужащий осматривает сгоревшее зернохранилище на территории фермы в Запорожской области

Украинский военнослужащий осматривает сгоревшее зернохранилище на территории фермы в Запорожской области

Фото: Reuters / Dmytro Smolienko

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России на боевой позиции в Херсонской области

Военнослужащие Воздушно-десантных войск России на боевой позиции в Херсонской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Житель Харькова разбирает завалы своей квартиры

Житель Харькова разбирает завалы своей квартиры

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Украинские военнослужащие возле гаубицы M777 в районе Донбасса

Украинские военнослужащие возле гаубицы M777 в районе Донбасса

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Неработающий фонтан в Херсоне

Неработающий фонтан в Херсоне

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Аварийные службы работают рядом с поврежденным зданием в Виннице

Аварийные службы работают рядом с поврежденным зданием в Виннице

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Детская коляска у дороги в Виннице

Детская коляска у дороги в Виннице

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Сотрудники Следственного комитета на месте обстрела в Донецке

Сотрудники Следственного комитета на месте обстрела в Донецке

Фото: Гянжеви Гаджибалаев / ТАСС

Демонтаж памятника «небесной сотне» в Херсоне

Демонтаж памятника «небесной сотне» в Херсоне

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Жители Бердянска в пункте приема документов на получение российского гражданства

Жители Бердянска в пункте приема документов на получение российского гражданства

Фото: РИА Новости

Местные жители и военнослужащие во время раздачи гуманитарной помощи в Лисичанске

Местные жители и военнослужащие во время раздачи гуманитарной помощи в Лисичанске

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Поврежденные дома в Северодонецке

Поврежденные дома в Северодонецке

Фото: Stringer / Anadolu Agency / AFP

Похороны неопознанных бойцов ЛНР

Похороны неопознанных бойцов ЛНР

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Белый голубь пролетает над боевой техникой на выставке трофейных украинских танков и вооружения в Лисичанске

Белый голубь пролетает над боевой техникой на выставке трофейных украинских танков и вооружения в Лисичанске

Фото: AP

Проводница в вагоне первого поезда Мариуполь-Волноваха

Проводница в вагоне первого поезда Мариуполь-Волноваха

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Мужчина на велосипеде около здания, разрушенного в результате обстрела в Новой Каховке в Херсонской области

Мужчина на велосипеде около здания, разрушенного в результате обстрела в Новой Каховке в Херсонской области

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Украинские православные священники и верующие в подземной часовне в катакомбах в Одессе

Украинские православные священники и верующие в подземной часовне в катакомбах в Одессе

Фото: NurPhoto / AFP

Местный житель идет возле воронки на детской площадке в городе Дружковка

Местный житель идет возле воронки на детской площадке в городе Дружковка

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местный житель выносит телевизор из своего горящего дома в Константиновке

Местный житель выносит телевизор из своего горящего дома в Константиновке

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Раненая собака лежит во дворе в Константиновке

Раненая собака лежит во дворе в Константиновке

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Дым после обстрела в Донецке

Дым после обстрела в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Раненый житель убирается в квартире в Краматорске

Раненый житель убирается в квартире в Краматорске

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Мужчина прощается с женой в Харькове

Мужчина прощается с женой в Харькове

Фото: Sofia Bobok / Anadolu Agency / AFP

Украинские военнослужащие устанавливают флаг на острове Змеиный в Черном море

Украинские военнослужащие устанавливают флаг на острове Змеиный в Черном море

Фото: Reuters

Юные игроки футбольного клуба «Олимп» на тренировке в городе Ирпень

Юные игроки футбольного клуба «Олимп» на тренировке в городе Ирпень

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Вечер в Харькове

Вечер в Харькове

Фото: Reuters / Leah Millis

Российский флаг на балконе жилого дома в Лисичанске

Российский флаг на балконе жилого дома в Лисичанске

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Одежда и обувь в пункте раздачи гуманитарной помощи в Краматорске

Одежда и обувь в пункте раздачи гуманитарной помощи в Краматорске

Фото: Nariman El-Mofty / AP

Раненые в машине скорой помощи в Славянске

Раненые в машине скорой помощи в Славянске

Фото: Reuters / Marko Djurica

Женщина проходит мимо разрушенного рынка в Славянске

Женщина проходит мимо разрушенного рынка в Славянске

Фото: Genya Savilov / AFP

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на боевом дежурстве в районе проведения спецоперации

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» на боевом дежурстве в районе проведения спецоперации

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Местная жительница показывает повреждения в квартире после обстрела в городе Ясноватая

Местная жительница показывает повреждения в квартире после обстрела в городе Ясноватая

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Работы по восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР

Работы по восстановлению мемориального комплекса Саур-Могила в ДНР

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» у здания администрации в Лисичанске

Бойцы добровольческого батальона «Ахмат» у здания администрации в Лисичанске

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Разрушения в Белгороде после обстрела

Разрушения в Белгороде после обстрела

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Морская мина на черноморском побережье Болгарии

Морская мина на черноморском побережье Болгарии

Фото: Bulgarian Ministry of Defence / Handout / Reuters

Разрушенные жилые дома в городе Северодонецк

Разрушенные жилые дома в городе Северодонецк

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Спасатели эвакуируют раненого мужчину из разрушенного дома в Николаеве

Спасатели эвакуируют раненого мужчину из разрушенного дома в Николаеве

Фото: George Ivanchenko / EPA-EFE / Vostock Photo

Местные жители стоят в очереди в офис пенсионного фонда в Херсоне

Местные жители стоят в очереди в офис пенсионного фонда в Херсоне

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Полет вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа

Полет вертолета Ми-35 армейской авиации Западного военного округа

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Горящий торговый центр «Амстор» в украинском городе Кременчуг