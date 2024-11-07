Потери по банковскому счету

В среду на юбилейной, десятой конференции по кибербезопасности SOC Forum 2024 зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов поделился шокирующей статистикой. По его словам, персональные данные около 90% взрослого населения находятся в открытом доступе и неудивительно, что этим активно пользуются мошенники, которые совершают в среднем 6–7 млн звонков гражданам в сутки, а в пиковые месяцы в начале года — до 20 млн звонков в сутки. В результате, по его оценке, потери граждан в этом году могут достигнуть 250 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На первый взгляд цифра потерь выглядит фантастической, ведь, согласно данным Банка России, за первое полугодие у граждан было украдено всего 8,6 млрд руб. Причем с помощью всех видов платежных инструментов — карт, системы быстрых платежей, интернет-банка и электронных кошельков. Поэтому по итогам года логично было бы ожидать потери в 16–17 млрд руб., но никак не в 15 раз выше.

Но эта оценочная цифра может показаться внушительной только на первый взгляд и только тем, кто раньше не посещал SOC Forum. Год назад на неюбилейном форуме господин Кузнецов раскрыл секрет разночтений в своих подсчетах со статистикой регулятора. По его прежней оценке, объем потерь, которые мог раскрыть ЦБ по итогам 2023 года, составил бы 19 млрд руб., но еще 200 млрд руб. под давлением мошенников граждане взяли в банках в виде кредитов (см. “Ъ” от 15 ноября 2023 года). Очевидно, что этих 200 млрд руб. заемщики тоже лишились. Таким образом, общий объем общих потерь в прошлом году мог составить 219 млрд руб.

Вполне логично предположить, что и в объявленную сумму в 250 млрд руб. входят потенциальные 16–17 млрд руб. похищенных средств, которые по итогам года насчитает ЦБ. Плюс возросший объем кредитов, которые могли взять российские граждане под воздействием злодеев.

Пытливый читатель с калькулятором может заметить, что прогноз Станислава Кузнецова на этот год превышает прошлогодний на 14%, в то время как ЦБ оценивает инфляцию по итогам года в 8–8,5%. Следовательно, рост доходов мошенников опережает официальный уровень инфляции. На это я должен заметить следующее: во-первых, читателям детективных произведений хорошо известно, что украденные ценности ни один перекупщик за полную стоимость не купит, в лучшем случае даст полцены.

А во-вторых, в том, чтобы предсказывать неприятности в большем объеме, чем реально ожидаешь, есть определенная житейская мудрость. И господин Кузнецов, как опытный прогнозист, виртуозно умеет пользоваться этим приемом. Кто станет упрекать его в том, что в прошлом году, по данным ЦБ, у граждан украли 15,3 млрд руб., а не обещанные им 19 млрд руб.?

Максим Буйлов