В 2026 году ожидаются изменения порядка поступления в вузы

Глава Минобрнауки Валерий Фальков заявил, что на 2026 год запланирован ряд изменений в порядок поступления в вузы. «В частности, на педагогические направления, по которым готовят учителей-предметников, будет введен обязательный ЕГЭ по профилю будущей специальности учителя»,— сообщил он в среду на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

Напомним, в конце сентября Минобрнауки опубликовало для общественного обсуждения новые перечни ЕГЭ, которые абитуриент должен сдать для поступления на разные направления в вуз (см. “Ъ” от 23 сентября). Среди прочего документ предполагал обязательный экзамен по специальности для будущих учителей-предметников. Так, для поступления на учителя, например, географии — география становится обязательной для сдачи на ЕГЭ (сейчас все учителя в обязательном порядке сдают только русский язык и обществознание). А из перечня экзаменов для поступающих на менеджмент и экономику исчез иностранный язык.

Изначально планировалось, что изменения вступят в силу уже в ближайшую приемную кампанию — летом 2025 года. Однако это вызвало неприятие у представителей родительского сообщества, которые выразили беспокойство, что их дети не успеют подготовиться к новым испытаниям. После этого в ведомстве сообщили, что обсудили поправки на расширенном заседании Общественного совета и решили вводить изменения постепенно. Более того, иностранный язык менеджерам и экономистам решили оставить. «Также было решено дополнительно проработать вопрос перехода к зачету по русскому языку для поступления на инженерно-технические специальности»,— добавили в пресс-службе Минобрнауки.

Полина Ячменникова