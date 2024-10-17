Это все придумал Черчилль

После победы в специальной военной операции (СВО) у российского общества могут смениться запросы, а значит «Единой России» (ЕР) надо быть к этому готовой и помнить о примере британского премьера Уинстона Черчилля, который проиграл выборы после победы союзников во Второй мировой войне. Об этом заявил в среду председатель ЕР Дмитрий Медведев на встрече с главами региональных исполкомов партии. Он также одобрил идею создания учебника по истории ЕР, но призвал писать его корректно, чтобы этот текст в будущем «не колебался вместе с линией партии».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В последнее время многие собеседники “Ъ” в ЕР отмечают усиливающееся внимание к партии со стороны ее председателя Дмитрия Медведева. Одним из проявлений такого внимания стала и его встреча 16 октября с главами региональных исполкомов, которые с начала этой недели участвовали в обучающем семинаре, организованном Высшей партшколой ЕР и посвященном региональным и думским выборам 2025–2026 годов.

Правда, вопрос, при ответе на который господин Медведев неожиданно обратился к истории недружественной Великобритании, был задан не руководителем исполкома, а экспертом — главой Фонда развития гражданского общества Константином Костиным. С другой стороны, представляя политолога, заместитель секретаря генсовета ЕР и глава ее центрального исполкома Александр Сидякин охарактеризовал его как «плоть от плоти партии». Как опытный политконсультант, господин Костин для начала заверил коллег, что общество консолидировано вокруг президента и идеи победы, и это в совокупности с контекстом СВО обеспечивает партии прекрасные результаты. Но «победа будет достигнута», а это означает, что в обществе запрос на стабильность может смениться запросом на обновление, сделал эксперт нетривиальный вывод и спросил Дмитрия Медведева, что он думает по этому поводу.

Председатель ЕР согласился, что такой сценарий не просто вероятен, но даже уже случался в истории, а значит к нему надо быть готовым. Тут-то он и напомнил о судьбе знаменитого британского премьера:

«Тот же самый Черчилль сильно обиделся на избирателей Британии. Он принес победу для британцев, а его взяли и прокатили на выборах. Реально обиделся мужик».

Вывод из этого примера господин Медведев сделал такой: «Повестка дня сменится, будет работать труднее, и к этому надо готовиться. Будут другие вызовы, и здесь уже не прикроешься, что выиграть надо, надо победить. Здесь уже будут требовать результат прямо и сейчас. И партия должна в максимальной степени к этому готовиться».

В целом, несмотря на то что участники семинара прежде всего были ориентированы на тему выборов 2025–2026 годов, на встрече и они, и Дмитрий Медведев предпочли обсуждать и более глобальные вопросы. Так, председатель партии одобрил идею написать учебник истории ЕР и поручил сделать это Высшей партийной школе. «Раз все с учебником определились — значит учебнику быть»,— заявил он, но тут же предостерег от того, чтобы эта книга напоминала учебник по обязательной для вузов в советское время истории КПСС. «Вот кто такой Троцкий? Там была только одна характеристика — злейший враг ленинизма»,— привел пример господин Медведев и призвал писать учебник корректно и сбалансированно, чтобы он «не менялся от съезда к съезду и не колебался с линией партии».

Несколько участников встречи рассказали, что были командированы в новые регионы, чтобы возглавить местные исполкомы ЕР. Председатель поблагодарил их за эту работу и одобрил идею стажировок на этих территориях и других специалистов. При этом в какой-то момент он удивился, что партийцы называют себя «аппаратчиками»: в советское время это слово имело «крайне негативную филологическую коннотацию», напомнил господин Медведев, но оставил этот вопрос на усмотрение самих исполкомовцев.

Закончилось же мероприятие размышлениями о будущем. Дмитрия Медведева спросили, будут ли нужны политические партии через 10, 15, 20 лет, и он выразил уверенность, что будут:

«Государство, конечно, грешный институт, но ничего другого человечество за тысячи лет не создало… Поэтому государство останется, а значит, естественно, и политические силы останутся. Но формы, в которых будет протекать политическая жизнь, могут измениться».

Впрочем, для описания сути партийной работы председатель ЕР все же вновь воспользовался примером из прошлого, слегка переиначив известный лозунг социалистов-революционеров: «Партия существует только в борьбе, и только в борьбе можно добиться победы».

На закрытой части семинара 14 и 15 октября, по словам его участников, разговоры были более «приземленными». В его работе активно участвовал врио секретаря генсовета ЕР Владимир Якушев, который в основном говорил о партийной инфраструктуре: о возможной реформе первичных отделений (их могут укрупнить), о том, что исполкомы должны играть роль объединяющих структур для всех дружественных организаций в регионах, о перезагрузке партийных проектов, которые должны быть напрямую связаны с «Народной программой». Как пояснил один из источников “Ъ”, эта учеба, по сути, была для нового врио секретаря генсовета «премьерой», где он предстал перед региональными партийными руководителями.

На семинаре также обсуждались итоги социологического исследования, проведенного Высшей партшколой ЕР и компанией ИНСОМАР. Они опрашивали участников недавней избирательной кампании в регионах, и одним из важных пунктов стало место СВО в выборной повестке. Как говорят знакомые с этими выводами собеседники “Ъ”, исследование показало, что «повестка СВО» является на выборах ключевой: кандидаты должны уметь по ней высказываться и объяснять людям, как они будут решать задачи в контексте спецоперации. А вот попытка просто позиционировать себя как участника боевых действий и просить за это электоральной поддержки выигрышной не является. «У людей будет вопрос: как твои награды и этот опыт помогут решить наши проблемы»,— объясняет источник “Ъ”.

Андрей Винокуров