Посадки сладки

Структура АТМ — одного из крупных российских агрохолдингов — получила контроль над компанией «Аксентис», выращивающей семенной картофель. Из-за сокращения импорта такой продукции сельхозпроизводители стремятся локализовать ее выпуск для минимизации рисков. Один из оптимальных вариантов — приобрести уже действующий бизнес.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Как обнаружил “Ъ” в базе СПАРК, «Агроинвестпроект» Сергея Хаванова, владельца сельскохозяйственного холдинга АТМ, приобрел 75% ООО «Аксентис». Эта компания, основанная в 2009 году в Городецком районе Нижегородской области, производит семенной картофель. Согласно данным ЕГРЮЛ на июль 2024 года, по 25% в «Аксентисе» принадлежало Антону Ильсуру, Виктору и Наталии Мингазовым. Антон Мингазов сейчас владеет оставшимися 25% в компании: ему также принадлежит 44,95% в ООО «Мапс», которое выращивает овощи, бахчевые и другие культуры. Стороны сделки на запрос “Ъ” не ответили.

По состоянию на 2021 год на балансе «Аксентиса» находилось не менее 6 тыс. га сельхозземель и научно-производственная база, позволяющая получать 650 тыс. мини-клубней в год. По данным СПАРК, выручка компании за 2023 год составила 834 млн руб., чистая прибыль — 119 млн руб.

Несмотря на относительно небольшие финансовые показатели, «Аксентис», по словам исполнительного директора Союза участников рынка картофеля и овощей Алексея Красильникова, входит в пятерку крупных производителей семенного картофеля в РФ.

Владельцами «Агроинвестпроекта», основанного в марте 2024 года, являются Сергей Хаванов (55%) и Дмитрий Лукоянычев (45%). Господину Хаванову также принадлежит 73,5% агрохолдинга АТМ, объединяющего, в частности, «Агротрейд» (продает машины и оборудование для сельхозпроизводства), «Агроальянс НН» (выращивает корнеплодные и клубнеплодные культуры), «Агросейв» (строит жилье и нежилые объекты).

В прошлом году бизнес «Аксентиса» пыталось выкупить связанное с экс-сенатором Глебом Фетисовым ООО АПК, подавшее соответствующее ходатайство в Федеральную антимонопольную службу РФ (см. “Ъ” от 1 февраля 2023 года). Хотя регулятор согласовал сделку, она не состоялась, так как стороны не сошлись в цене, говорит источник “Ъ”, знакомый с ходом переговоров.

Инвестбанкир Илья Шумов оценивает текущий бизнес «Аксентиса» в 1,8–2,2 млрд руб. с учетом долга компании.

В то же время, по его подсчетам, 75% долей компании могли обойтись структуре Сергея Хаванова в 1–1,3 млрд руб. Антон Мингазов задержится в компании ненадолго, чтобы в первое время помочь новому собственнику с управлением, предполагает господин Шумов.

Алексей Красильников говорит, что сейчас внутреннее картофельное семеноводство достаточно востребовано в России: ранее большая часть такой продукции импортировалась. Для снижения рисков, связанных с уменьшением импорта семенного материала, и получения контролированного качества семян российские компании стремятся локализовать их производство, а некоторые уделяют большое внимание собственной селекции, отмечает руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

По данным Россельхознадзора, импорт семенного картофеля в 2023 года сократился на 22,4% год к году, до 11,1 тыс. тонн. Основным мировым поставщиком такой продукции традиционно являются Нидерланды, которые в январе—марте 2024 года экспортировали во все страны картофель для посева на $240,7 млн, следует из данных аналитического агентства UN Comtrade.

Партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина отмечает заметный рост рентабельности картофельного производства: если в 2019 году этот показатель был на уровне 6,7%, то в 2023 году — уже 22%. Доходность производства семян разных овощных культур за исключением сахарной свеклы в 2023 году составила 34,6%, в то время как в 2020 году было 18%. По данным Росстата, с декабря 2023 по июнь 2024 года розничные цены на картофель выросли на 69,52%, в среднем до 40,9 руб. за 1 кг.

Владимир Комаров