Игра и выживание

Один из крупнейших издателей игр в РФ Astrum Entertainment ликвидирует юрлицо студии Deus Craft (разрабатывает популярную игру Grand Hotel Mania). Само ООО перешло к Astrum Entertainment в январе этого года в рамках раздела активов с My.Games. В компании уточняют, что сотрудники ликвидируемого юрлица уже перешли в My.Games, а участники рынка связывают его закрытие со стремлением издателя сконцентрировать финансовые потоки на головной компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Российское юрлицо разработчика мобильных игр Deus Craft (ООО «Деускрафтдев») с 17 сентября находится в процессе ликвидации, обнаружил “Ъ” в «СПАРК-Интерфакс». Ликвидатором указан Илья Пахаруков, а гендиректор студии Дмитрий Шубейкин (выступал ликвидатором юрлица другого разработчика EleFun Games) больше не имеет права действовать без доверенности.

Само юрлицо Deus Craft в январе перешло в собственность отечественного издателя видеоигр Astrum Entertainment по соглашению о разделе активов с My.Games, до этого владельцем российской компании была кипрская DCGamePub Ltd (см. “Ъ” от 22 января). Тогда участники рынка допускали разделение проектов актива на внутренние и международные по аналогии с другими разработками My.Games. На прошлый год в компании числилось 72 сотрудника, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

В Astrum Entertainment уточнили, что сотрудники были переведены в My.Games еще до передачи юрлица компании: «Для наших проектов ООО "Деускрафтдев" не используется, поэтому было принято решение его ликвидировать».

Deus Craft исторически базировалась в Новосибирске, там же и зарегистрировано перешедшее к Astrum юрлицо. Ключевая текущая игра студии — Grand Hotel Mania, ее издателем в магазинах приложений названа My.Games. В октябре 2023 года последние отчитались, что общая выручка игры превысила $100 млн за четыре года, это один из наиболее прибыльных продуктов в портфеле My.Games. Другие игры Deus Craft размещает в магазинах самостоятельно.

В октябре 2020 года My.Games, которая тогда была игровым подразделением Mail.ru Group (сейчас VK), сообщила о приобретении 51,16% доли Deus Craft за $14,1 млн авансом плюс выплата по результатам деятельности. Ее максимальный размер оценивался в $35 млн. После ухода My.Games из России Astrum Entertainment получила на безденежной основе часть игровых активов компании (см. “Ъ” от 17 апреля 2023 года).

Объем рынка видеоигр по итогам 2024 года увеличится на 6,1% и достигнет 187 млрд руб., оценивали в Strategy Partners и Организации развития видеоигровой индустрии. Так, мобильный сегмент займет 44% рынка (81,2 млрд руб.), ПК — 48% (89,8 млрд руб.), консольный — 8% (15,4 млрд руб.). В Lesta Games (игры «Мир танков», «Мир кораблей», Tanks Blitz) приводили более консервативный прогноз — 130–140 млрд руб. (см. “Ъ” от 11 октября).

Собеседник “Ъ” на видеоигровом рынке связывает ликвидацию российского юрлица Deus Craft со стремлением Astrum Entertainment оптимизировать корпоративную структуру: «Все процессы переводятся в контур в компании, чтобы избежать дробления выручки». Источник не исключает, что дальше будут ликвидированы и оставшиеся юрлица игровых активов, которые перешли к Astrum Entertainment в рамках раздела с My.Games. «При этом основная выручка Astrum Entertainment приходится на игровые проекты, созданные еще при My.Games»,— отмечает он. Речь идет о шутере Warface и MMO (Massively Multiplayer Online Game, массовая многопользовательская игра) RPG Perfect World, «Аллоды Онлайн» и др.

Юлия Юрасова