Инвесторы оцифровались

Биткойн обновил двухмесячный максимум, преодолев отметку $68,4 тыс. Криптовалюты растут на фоне снижения ставки ФРС и роста фондового рынка США. Позитивно на настроения инвесторов влияют и заявления кандидатов в президенты Соединенных Штатов в отношении развития крипторынка. В результате фиксируется стабильный приток в спотовые ETF-BTC. Однако дальнейшее движение пока не выглядит устойчивым, хотя и не исключено обновление исторического максимума в $74,5 тыс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По данным Coinmarketcap, стоимость биткойна в среду, 16 октября, превысила отметку $68,42 тыс., обновив максимум с конца июля. Несмотря на то что во второй половине дня с учетом коррекции котировки опустились до $67,9 тыс., по сравнению с закрытием вторника рост составил около 1,3%. Игра на повышение ведется третий день подряд, за это время ведущая мировая криптовалюта прибавила в цене 8%.

Другие ведущие виртуальные валюты показали менее выдающуюся динамику. В частности, эфир, Solana, XPR прибавили в цене за три дня 3–5%, при этом в последний день торговались на уровне предыдущего дня. В результате доля биткойна на крипторынке превысила 58%, что является самым высоким показателем за последние три года.

Позитивные настроения на рынке криптовалют, относящихся к рисковым активам, поддерживаются решением ФРС впервые с марта 2020 года снизить базовую ставку, причем сразу на 50 б. п., до 4,75–5% годовых (см. “Ъ” от 19 сентября). Американский регулятор приступил к циклу снижения ставок, цели по инфляции достигнуты, экономику снова начали разогревать, говорит СЕО EXVED Сергей Менделеев. По его словам, самые рисковые активы реагируют первыми на возвращение дешевых денег на рынок. На фоне снижения ставки ФРС растут и фондовые рынки. Так, накануне американские фондовые индексы (DJIA, S&P 500), а также немецкий DAX обновили исторические максимумы.

Данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) также свидетельствуют о восстановлении спроса международных инвесторов на цифровые валюты.

По оценке “Ъ”, основанной на данных Bank of America (учитывают сведения EPFR), с начала осени инвесторы вкладывали в фонды, ориентированные на такие активы, в среднем около $0,5 млрд в неделю.

Это на 68% выше среднего показателя в августе. Всего за этот период чистые вложения в фонды превысили $2,5 млрд. Более того, 14 октября приток капитала в спотовые ETF-BTC резко вырос и достиг $556 млн, обновив многомесячный максимум, отметил гендиректор Tehnobit Александр Пересичан.

В последние дни позитивного настроения инвесторам добавили заявления кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, считает господин Пересичан. Она пообещала сформировать четкую нормативно-правовую базу для криптовалют, тем самым показывая свою дружественную позицию по отношению к этому рынку. Ранее подобную позицию выражал и республиканец Дональд Трамп. «В преддверии президентских выборов оба кандидата на пост президента США заявили о желании поддерживать развитие криптоиндустрии»,— отмечает эксперт.

Впрочем, эксперты указывают и на технические факторы, повлиявшие на динамику ведущей криптовалюты.

Фаза активного роста цены биткойна начиналась, как правило, через 170 дней после халвинга, отметила портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева. В текущем цикле снижение вознаграждения за добычу BTC состоялось 19 апреля 2024 года, а 170 дней пришлись на 6 октября 2024 года. 10 октября биткойн показал локальный минимум на уровне $62 тыс., после чего цена уже выросла на 10%. Пик роста цены BTC исторически наступал через 480 дней после халвинга, указывает госпожа Николаева. То есть в нынешнем цикле — в августе следующего года.

Пока же рост выглядит неустойчивым. По оценке господина Пересичана, даже преодоление круглой отметки в $70 тыс. может привести как к коррекции до $68 тыс., так и скачку до $74,5 тыс., тем самым обновив исторический максимум.

Ксения Куликова