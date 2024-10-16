Встать, грипп идет!

16 октября президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства выслушал министра здравоохранения Михаила Мурашко, который рекомендовал президенту вакцины для лиц старшего возраста отечественного производства. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников выясняет, какое впечатление на президента произвела эта рекомендация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мурашко и Владимир Путин на совещании выяснили между собой все, что хотели

Фото: Пресс-служба президента РФ Михаил Мурашко и Владимир Путин на совещании выяснили между собой все, что хотели

Фото: Пресс-служба президента РФ

На совещании в режиме видео-конференц-связи обсуждали несколько вопросов, один важнее другого, и наконец перешли к наиважнейшему: к новостям здравоохранения.

— За последние пять лет медицинская инфраструктура и технологии развивались как никогда ранее в новейшей истории нашей страны (То есть непосредственно при Михаиле Мурашко.— А. К.).

Но господин Мурашко нашел в себе силы оговориться:

— Это, конечно же, благодаря вашим поручениям и вашему вниманию к системе!

Раньше, хоть и тоже при Владимире Путине, таких поручений и такого внимания, очевидно, не было. Или, по крайней мере, недоставало.

Михаил Мурашко долго рассказывал о планах на пятилетку, а потом вдруг решил вернуться к насущному.

— Сегодняшнее совещание началось с подготовки к зиме,— оговорился он.— Хочу отметить, уважаемый Владимир Владимирович, что система здравоохранения тоже готовится (Сюрприз! — А. К.)! Для нас это эпидсезон и повышенная заболеваемость! Закуплено 71 млн доз вакцины против гриппа. Своевременно все поставляется в субъекты начиная с июля. Активно идет вакцинация! Хочу отметить, что сегодня уже 39 млн человек прошли вакцинацию, это 45% процентов от подлежащих.

И ни слова про сказуемых.

— Хочу в первую очередь отметить, обращаясь к гражданам нашей страны: вакцинация от гриппа для лиц особенно старшего возраста, имеющих хронические заболевания,— это не просто рекомендация, а необходимость, поскольку позволяет и защитить свое здоровье, и сохранить его в этот зимний сезон,— Михаил Мурашко доклад закончил.

— Достаточно у вас препаратов для вакцинирования? — интересовался господин Путин.

— Да,— подтверждал господин Мурашко,— все поставлено вовремя. Мы активно вовлекаем работодателей. Но думаю, что, когда и сами работодатели заботятся о приобретении вакцин дополнительно для своего персонала, это экономически для них абсолютно оправданно, потому что больничных листов меньше и, соответственно, не страдает производственный процесс.

— Прививки на этот год, которые рекомендуются, отличаются от прошлого года? — допытывался президент.

Он явно готовил какой-то вопрос и, главное, министра к этому вопросу.

— Конечно! — воскликнул господин Мурашко, если так можно сказать про его обычно каменное лицо.

Хорошо, не воскликнул. На каменном лице приподнялись брови (хочется написать: с грохотом, но нет, не будем).

— Каждый эпидсезон обновляется антигенный состав,— разъяснил министр.— Он актуализируется по прогнозам, для этого работают специальные группы экспертов. И конечно же, каждый сезон мы планируем вакцины именно с новым антигенным составом.

— У нас достаточно отечественных препаратов, да? — продолжал интриговать президент.— Или мы закупаем?

— Нет,— твердо отвечал господин Мурашко.— Мы полностью обеспечены сегодня отечественными вакцинами и препаратами против гриппа. И хочу сказать, что отечественное производство качественное, и количества производителей достаточно для того, чтобы удовлетворить потребности нашей страны, и в том числе экспорт.

Тут наконец Владимир Путин раскрыл карты:

— Врачи ЦКБ...— Он помедлил, подбирая нужные слова, чтобы, видимо, объяснить, при чем тут он и ЦКБ.— Где я прохожу обследования всякие... регулярные (вовремя сделать упор на слове «регулярные» — и было сделано.— А. К.)... тоже рекомендуют делать прививку именно отечественным препаратом.

— Абсолютно правильно,— заявил Михаил Мурашко,— поскольку и в этом году, хочу отметить, для лиц старшего возраста подготовлены специальные вакцины с максимальной защитой от вируса гриппа. Это позволяет избежать тяжелых осложнений. Спасибо вам большое, что вы на этом акцентировали внимание, спасибо большое!

Господин Путин внимательно смотрел на министра. Нет, акцент на замечании насчет того, что да, для той категории, к которой относится сам Владимир Путин, сделаны специальные вакцины,— это было не то, что, надо полагать, хотел услышать президент от министра в ответе на простой вопрос.

— Спасибо производителю,— кивнул господин Путин.— Надеюсь, что все так оно и есть на самом деле.

То есть сомнения у него остаются.

Потому что у лиц старшего возраста всегда остаются какие-то сомнения.