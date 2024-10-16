Депутаты поищут новые рычаги влияния на чиновников

Комитет Госдумы по защите семьи намерен проработать новые способы взаимодействия нижней палаты с исполнительной властью. Эта тема возникла при рассмотрении в среду комитетом инициатив «Справедливой России — За правду» (СРЗП) о беспроцентных займах на индивидуальное жилищное строительство для молодых многодетных семей и о повышении материнского капитала в регионах с низкой рождаемостью.

Поводом для недовольства депутатов стал тот факт, что приглашенные представители профильных министерств, выдавших на законопроекты отрицательные заключения, не смогли прокомментировать позицию своих ведомств и ответить на вопросы парламентариев. «Чтобы высказать позицию, вы должны были ознакомиться с повесткой, без вашего мнения мы бы не хотели выносить какой-то вердикт»,— заявила глава комитета Нина Останина (КПРФ). Ее поддержала зампред Елена Вторыгина («Единая Россия»): «К нам "в гости" ходить не надо — мы вам все предоставили, но как мы будем рассматривать вопрос, если двое представителей ничего не могут нам сказать?» С этим согласился и автор инициатив Николай Новичков (СРЗП): «Даже в случае отрицательного заключения мы хотим услышать ответственную позицию».

Убедившись, что ответов на свои вопросы парламентарии не получат, госпожа Останина пригрозила вынести тему на пленарное заседание. «Мы не видим смысла в вашем участии здесь,— указала она представителю кабмина.— Вынуждены будем заявить об этом на заседании». Господин Новичков слегка смягчил напор коллег, предложив «не ругать человека зря», а составить протокольное поручение, чтобы в корне пересмотреть «формат участия» чиновников в заседаниях комитетов. «Причем говорим мы об этом не в первый раз»,— посетовала госпожа Вторыгина.

Впрочем, в итоге обе инициативы справоросса комитет отклонил. Елена Вторыгина даже напомнила коллеге Новичкову о недавнем призыве спикера Вячеслава Володина вносить в Думу лишь проработанные законопроекты. «А тут даже Счетная палата отрицательное заключение дает — жалко, что все это будет не поддержано, но могло ведь быть поддержано!» — развела руками единоросс. Николай Новичков в ответ посетовал, что в последнее время правительство часто не прислушивается к его фракции.

Григорий Лейба