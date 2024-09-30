Им не дано предугадать, как в Белом доме отзовется

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности в понедельник утвердила проекты отзывов на ряд депутатских инициатив, связанных с вопросами миграции и гражданства. В частности, в Белом доме согласились с необходимостью ужесточения ответственности за нелегальную миграцию и признали целесообразность оказания бесплатной юридической помощи людям, сбежавшим в Россию от преследования на родине. А вот идея ограничения множественного гражданства понимания в правительстве не нашла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместители председателя Госдумы России Петр Толстой (слева) и Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместители председателя Госдумы России Петр Толстой (слева) и Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Комиссия, как и предполагал накануне “Ъ”, без замечаний поддержала три инициативы Ирины Яровой и Олега Морозова (оба — «Единая Россия», ЕР), ужесточающие ответственность за незаконную миграцию. Первый проект переводит нелегальное пребывание в России в разряд отягчающих обстоятельств при совершении любых преступлений, второй усиливает административную ответственность за подделку документов в целях незаконной миграции, а третий ужесточает наказание для ее организаторов.

Популярная тема нашла отражение и в ряде других инициатив, рассмотренных комиссией. Например, Петр Толстой (ЕР) предложил внести поправки в закон о бесплатной юридической помощи, чтобы право на нее получили лица, покинувшие место постоянного жительства, в том числе за рубежом, из-за преследований по признаку расы, вероисповедания, национальности, политических убеждений, принадлежности к определенной социальной группе, а также в результате военных действий или иных чрезвычайных обстоятельств. «Сложившаяся геополитическая ситуация свидетельствует об особой актуальности вопроса правовой поддержки не только лиц, покинувших территории Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, но и всех русскоговорящих граждан, вынужденно оставивших место своего проживания в связи с выдворением на территорию РФ»,— говорится в отзыве комиссии. Она поддержала проект, предложив лишь уточнить определение категории получателей такой помощи, а также напомнила, что данное полномочие финансируется субъектами РФ, а значит, реализация закона должна происходить за счет региональных бюджетов.

С той же «региональной» оговоркой были поддержаны еще несколько поправок к закону о бесплатной юрпомощи. В частности, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил оказывать ее почетным донорам, ветеранам боевых действий, беременным женщинам и матерям детей до трех лет, а его однопартиец Борис Чернышов выступил с идеей расширить перечень вопросов, по которым такая помощь будет оказываться участникам СВО и членам их семей.

Член комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Павел Склянчук в связи с этим отмечает, что правительство стало охотнее давать положительные отзывы на законопроекты оппозиции и в целом на инициативы депутатов.

И хотя это пока лишь отдельные прецеденты, они «говорят о смене парадигмы регуляторных отношений внутри политической системы», полагает эксперт.

Впрочем, к более значимым предложениям оппозиции правкомиссия по-прежнему относится критически. На этот раз не повезло поправкам депутатов от «Справедливой России — За правду» Михаила Делягина и Николая Новичкова к закону «О гражданстве» о возможности лишать натурализованных граждан российского паспорта в случае, если они в течение полугода не отказались от своего гражданства по рождению (исключение авторы предлагают сделать для граждан Белоруссии, Абхазии и Южной Осетии). А в отношении граждан России по рождению, имеющих паспорт иностранного государства, депутаты предлагают применять специальный налоговый режим.

Правкомиссия в своем отзыве напоминает, что в соответствии с Конституцией гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований приобретения, а иметь двойное (при наличии соответствующего договора) или множественное гражданство не запрещено. Что же касается налогов, то в проекте «не определен механизм реализации и администрирования такого режима», к тому же подобные вопросы регулируются налоговым законодательством, указано в отзыве. В связи с этим комиссия признала законопроект «нуждающимся в концептуальной переработке».

Михаил Делягин сообщил “Ъ”, что планирует вносить документ в Думу «вопреки мнению правительства с соответствующим содержательным обоснованием», но в случае отклонения проекта готов его переработать. Поправки же к Налоговому кодексу «идут отдельным законопроектом», пояснил депутат: речь идет об уплате всех налогов физлиц (на доходы, транспорт, недвижимость, дивиденды) в двойном размере. Но это не касается тех, кто живет за рубежом и не является налоговым резидентом РФ, храня паспорт как «символ родины», оговорился господин Делягин.

Напомним, что в начале 2024 года Дума отклонила еще более жесткую инициативу в области гражданства. Ее автор, бывший сенатор от Крыма Сергей Цеков предлагал предусмотреть возможность прекращения гражданства РФ по рождению или по признанию за совершение ряда преступлений и действий, создающих угрозу национальной безопасности, например, дезертирство, дискредитацию армии и призывы к экстремизму.

Ксения Веретенникова