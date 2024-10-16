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Коммерсантъ FM
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Володин предложил исключить врачей и учителей из списка профессий для выдачи ВНЖ

Иностранцам, которые хотят работать учителями и врачами, не следует предоставлять вид на жительство (ВНЖ) в России в упрощенном порядке, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Ранее он призвал Минтруд обосновать список профессий, по которым иностранные граждане получают ВНЖ в упрощенном порядке.

В ходе обсуждения в Госдуме поправок в миграционное законодательство господин Володин высказал сомнения в целесообразности привлечения мигрантов в эти сферы. Вячеслав Володин предложил подумать, что можно сделать для того, чтобы в профессию пошли выпускники целевых вузов. В настоящее время доля тех, кто возвращается работать в школы и больницы, составляет 34%, заметил он. «А у нас Министерство здравоохранения подает заявку, для того чтобы мигранты ехали работать врачами и медсестрами»,— добавил спикер Госдумы.

Он напомнил, что в России лучшая научная школа, которая готовит высококвалифицированных специалистов. «Мы, понимая ответственность, сделаем все возможное для создания условий для врача и учителя»,— заключил господин Володин.

Ранее Вячеслав Володин анонсировал рассмотрение Госдумой двух инициатив, направленных на совершенствование миграционной политики. Они касаются поправок в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. Две из них нижняя палата парламента приняла сегодня, 16 октября, в первом чтении в виде законопроектов. Теперь совершение преступления нелегальным мигрантом признается отягчающим обстоятельством. Кроме того, депутаты отнесли к числу особо тяжких преступлений организацию незаконной миграции для совершения преступлений. Среди других предложений — ужесточение ответственности за подделку документов, фиктивную регистрацию и постановку на учет иностранцев.

Подробнее о мерах борьбы с незаконной миграцией — в материале «Ъ» «Брак потребует проверки временем».

Александр Андреев

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