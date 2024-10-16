Госдума признала отягчающим обстоятельством совершение преступления нелегалами

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предполагающий, что совершение преступления нелегальным мигрантом является обстоятельством, отягчающим наказание. Инициативу внесли в Госдуму в октябре в рамках ужесточения миграционной политики.

Проект закона дополняет ст. 63 УК РФ (обстоятельства, отягчающие наказание) новым пунктом. В нем пропишут, что отягчающим обстоятельством будет считаться совершение преступления лицом, которое пребывает в России незаконно. По мнению авторов инициативы, нелегальное нахождение в стране «свидетельствует о заведомо недобросовестном и противоправном поведении лица и уже предполагает его повышенную ответственность в случае совершения преступления».

По данным Следственного комитета РФ, с начала года число совершенных нелегальными мигрантами преступлений выросло в три раза, до 8 тыс. эпизодов. Госдума рассматривает еще несколько инициатив, направленных на противодействие организации незаконной миграции,— также планируется ужесточить наказание за ее организацию. Вчера, 15 октября, Госдума приняла закон, ужесточающий процедуру получения разрешения на временное проживание.

Подробности — в материале «Ъ» «Брак потребует проверки временем».

Лаура Кеффер