Немец с английским уклоном

Сборная Англии, которая, все время подбираясь близко к престижному футбольному титулу, никак не может его завоевать, нашла сменщика ушедшему в отставку после чемпионата Европы в Германии Гарету Саутгейту. Им стал немец Томас Тухель, третий в истории команды наставник-иностранец. Тухель, десять лет с переменным успехом руководивший европейскими клубами-грандами, главного своего триумфа добился именно в Англии, когда в 2021 году, едва появившись в находившемся в кризисе «Челси», выиграл с ним Лигу чемпионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Немец Томас Тухель стал третьим после шведа Свена-Ёрана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло тренером-иностранцем в истории сборной Англии

Фото: Andrew Boyers / Reuters Немец Томас Тухель стал третьим после шведа Свена-Ёрана Эрикссона и итальянца Фабио Капелло тренером-иностранцем в истории сборной Англии

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Английская футбольная ассоциация (FA) объявила о заключении контракта сроком на полтора года с немцем Томасом Тухелем, который займет пост главного тренера сборной страны. Договор вступает в силу с 1 января 2025 года. Исполнительный директор FA Марк Буллингем, комментируя назначение, назвал Тухеля «одним из лучших наставников в мире», чьей задачей является «обеспечить команде наивысшие шансы на выигрыш чемпионата мира». Он пройдет в 2026 году в трех североамериканских странах — США, Канаде и Мексике.

Томас Тухель охарактеризовал предоставленную ему возможность тренировать англичан как «огромную привилегию» и сообщил, что «давно чувствовал персональную связь» с английским футболом.

Этим назначением FA завершила длившийся примерно три месяца процесс поиска нового тренера для сборной. Он начался после ухода в отставку прежнего наставника — Гарета Саутгейта. Саутгейт занимал пост с 2016 года, и при нем сборная Англии пережила довольно специфический период. С одной стороны, она показывала поразительную стабильность, практически не допуская явных провалов, и постепенно добавляла в мощи. С другой, имея очень дорогой состав, сформированный сплошь из ключевых игроков топовых клубов вроде Гарри Кейна, Джуда Беллингема, Деклана Райса, Кайла Уокера, Букайо Саки, никак не могла завоевать престижный титул: тот, что был добыт на мировом первенстве 1966 года, так и остается для англичан единственным в истории.

Причем они дважды подряд оступились, находясь вплотную к главному континентальному трофею. Три года назад в финале чемпионата Европы англичан одолели в серии пенальти итальянцы, в июле в решающем матче этого турнира, который принимала Германия, с ними справились — 2:1 — испанцы. Эта осечка вылилась в расставание Саутгейта со сборной.

Во время поисков его преемника в статусе временно исполняющего обязанности главного тренера команды с ней работал наставник английской молодежки Ли Карсли. Под его началом она провела четыре встречи в рамках Лиги наций, выиграв один матч у ирландцев, два — у финнов, но неожиданно уступив дома невысоко котирующимся грекам. FA уже объявила, что, пока контракт Томаса Тухеля не вступил в силу, Карсли продолжит выполнять функции тренера сборной в ноябрьских матчах. В них она сыграет с греками и ирландцами.

FA не скрывала, что рассматривала несколько кандидатур на вакантную должность среди топовых тренеров.

Различные источники полагают, что, в частности, она вела переговоры с покинувшим летом «Ливерпуль» немцем Юргеном Клоппом и наставником «Манчестер Сити» испанцем Пепом Гвардиолой.

Но Клопп устроился руководителем футбольного направления корпорации Red Bull, а Гвардиола предпочел остаться в клубе. Выбор в итоге пал на специалиста, которому никогда не доверяли сборные, зато последние десять лет доверяли исключительно клубы-гранды — дортмундскую «Боруссию», ПСЖ, «Челси» и «Баварию» — и у которого, как подчеркивает BBC, репутация «англофила», и в самом деле обожающего и английский язык, и английский образ жизни, и английский футбол. Футбол — настолько, что настоял на покупке «Баварией» двух игроков из Англии — Гарри Кейна и Эрика Дайера, несмотря на то что бомбардир Кейн обошелся ей в 2023 году в рекордные для немецкого футбола €100 млн с лишним.

В этом смысле Томас Тухель отличается от двух зарубежных наставников, которым до него доводилось тренировать сборную Англии. В нулевые несколько сезонов этот пост занимал швед Свен-Ёран Эрикссон, а на стыке позапрошлого и прошлого десятилетий — итальянец Фабио Капелло, удивлявший тем, что, кажется, даже не пытался учить английский. Впрочем, пристрастия Томаса Тухеля не избавили некоторых колумнистов из ведущих британских изданий, таких как Daily Mail, от соблазна покритиковать FA за игнорирование местных кадров и приглашение иностранца, тем более из страны, которая в футболе — наиболее принципиальный соперник для Англии.

Между тем гораздо более занятным для изучения выглядит послужной список Тухеля. Тренером, перенимающим и развивающим все передовые тактические идеи и тренды, его признали еще в «Боруссии». Но нельзя сказать, будто бы эти таланты и знания конвертировались в награды именно с фантастической эффективностью. С «Боруссией» Тухель завоевал только Кубок Германии, а два золота французского чемпионата с ПСЖ вряд ли можно приравнивать к великой доблести, учитывая доминирующее положение парижского клуба на внутреннем фронте.

Настоящий взлет в карьере Томаса Тухеля случился, по сути, один-единственный — и как раз в Англии.

В январе 2021 года его позвали в «Челси» в разгар катастрофически неудачно складывавшегося для лондонцев сезона. Однако после прихода Тухеля команда резко добавила. А венцом сезона был ее триумф в Лиге чемпионов: в финале турнира «Челси» победил «Манчестер Сити».

При этом развить тот успех ему не удалось. Из «Челси» Томас Тухель ушел осенью 2022 года после его продажи Романом Абрамовичем консорциуму во главе с американцем Тоддом Бёли и на фоне довольно невнятных результатов, а очутившись в «Баварии», умудрился оконфузиться. Прошедший чемпионат Германии был первым с 2012 года, в котором мюнхенцы не сумели взять золото. Они финишировали в нем третьими, пропустив вперед, помимо чересчур выделявшегося «Байера», еще и «Штутгарт». Срыв привел к увольнению Тухеля, рассказывая о котором, BBC сочла обязательным замечание насчет его хорошо известной в мире футбола конфликтности. Генеральный директор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке говорил про Томаса Тухеля как про человека со «сложным характером», а во Франции часто писали о его ссорах со спортивным директором ПСЖ Леонарду.

Алексей Доспехов