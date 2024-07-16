Гарет Саутгейт ушел финалистом

Чемпионат Европы в Германии оказался последним в роли главного тренера для Гарета Саутгейта. Он ушел, проработав с англичанами почти восемь лет и добившись с ними таких успехов, каких не добивался никто из его предшественников в течение полувека. Но, как и всем им, до титула ему добраться не удалось. Английская команда при Саутгейте дважды подбиралась к нему вплотную, но оба раза уступила в финальных матчах континентального первенства: сначала итальянцам, теперь — испанцам. Английская футбольная ассоциация (FA) в ближайшее время выберет сменщика Гарету Саутгейту, а в список потенциальных претендентов на вакантную должность входят несколько специалистов с различным бэкграундом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гарет Саутгейт, хоть и не выиграл ни одного ценного трофея, добился со сборной Англии таких успехов, каких не добивался никто из его предшественников в течение полувека

Фото: Frank Augstein / AP Гарет Саутгейт, хоть и не выиграл ни одного ценного трофея, добился со сборной Англии таких успехов, каких не добивался никто из его предшественников в течение полувека

Фото: Frank Augstein / AP

Гарет Саутгейт объявил о том, что, не дождавшись формального истечения в конце года срока действия своего контракта, покидает пост главного тренера сборной Англии спустя два дня после финала чемпионата Европы в Германии. В нем она уступила — 1:2 — испанцам. В своем заявлении Саутгейт отметил, что настало время «открыть новую главу» в жизни команды и что он гордится составом, полным «восхитительных молодых талантов», которым ему довелось руководить на немецком турнире. Принц Уильям, президент Английской футбольной ассоциации, на прощание поблагодарил Саутгейта за «преданность» и «лидерские качества», проявленные во время его работы со сборной, оставившей на самом деле очень странное впечатление.

Гарет Саутгейт, известный в прошлом английский защитник, возглавил ее в 2016 году. Он оказался 13-м тренером, которому доверили национальную команду страны, придумавшей футбол, после того как с ней расстался легендарный Альф Рэмзи. Под началом Рэмзи англичане завоевали свой первый престижный титул, взяв золото домашнего чемпионата мира 1966 года.

Никому из 12 следующих наставников, хотя среди них были специалисты с отличной репутацией вроде Бобби Робсона, Терри Венейблса, Свена-Ёрана Эрикссона, Фабио Капелло, не удавалось не то что добавить в коллекцию трофеи, а хотя бы приблизиться к ним вплотную.

Некоторые на важнейших турнирах терпели сокрушительные провалы, не выходя из группы или вообще пропуская их из-за катастроф в квалификации. А Сэму Эллардайсу, которого сменил Саутгейт, и вовсе довелось провести со сборной всего один матч. Его уволили из-за громкого скандала: Эллардайса обвиняли в том, что он давал рекомендации, как обходить трансферные правила.

В смысле эффективности Гарет Саутгейт, безусловно, превзошел всех своих предшественников, трудившихся с англичанами в минувшие полвека. С ним сборная Англии сыграла в 102 матчах, одержав в них 61 победу. Процент выигрышей — почти 60 — сам по себе довольно высок, но еще важнее стабильность команды на топовых турнирах. Их было четыре. Худшим стал чемпионат мира в Катаре на излете 2022 года. На нем англичан выбили в четвертьфинале действующие обладатели титула французы. На российском мировом первенстве в 2018 году англичане прорвались в полуфинал, но не смогли взять медали, проиграв две встречи подряд — хорватам и бельгийцам. А на обоих чемпионатах Европы они — впервые после триумфа сборной Альфа Рэмзи — бились за золото в финальном матче. В них английская команда терпела болезненные поражения. В 2021 году ее на лондонском стадионе Wembley одолели в серии пенальти итальянцы, а испанцы в Берлине забили победный гол в концовке основного времени.

При этом нельзя сказать, будто бы отставка Гарета Саутгейта стала событием абсолютно неожиданным. Явные признаки того, что по крайней мере значительная часть английского футбольного сообщества недовольна его деятельностью, появились во время чемпионата Европы. По ходу заключительного матча группового турнира против словенцев английские болельщики кидали в тренера пластиковые стаканчики, а видные эксперты с яркими биографиями — Гари Линекер, Алан Ширер — подвергали игру сборной и решения Саутгейта жесткой критике, вполне, впрочем, объяснимой. Англичане перед чемпионатом Европы котировались чрезвычайно высоко, по сути, как основной претендент на золото, но их скучная — фактически полная противоположность испанской — игра, тяжелые победы в play-off над словаками, швейцарцами и голландцами никак не сочетались с классом основы, сформированной по большей части из героев прошедшего клубного сезона, таких как Джуд Беллингем, Фил Фоден, Гарри Кейн, Букайо Сака, Деклан Райс, и с ожиданиями.

Интрига, связанная с выбором преемника Гарета Саутгейта, как дал понять исполнительный директор FA Марк Буллингем, не исключено, проживет еще достаточно долго.

Буллингем сообщил, что «процесс его поиска» «только стартовал». Более того, он уточнил, что для сборной, которая ближайший официальный матч сыграет 7 сентября в рамках Лиги наций против ирландцев, может быть найден и «промежуточный» вариант — с временно исполняющим обязанности наставника до утверждения согласованной кандидатуры.

Списки потенциальных претендентов на вакантную должность похожи во всех ведущих британских медиаресурсах. The Guardian включает в него тренирующего «Ньюкасл» Эдди Хау, наставника английской молодежки Ли Карсли, а также трудившихся с клубами-грандами Томаса Тухеля, Грэма Поттера и Маурисио Почеттино. BBC добавляет недавно расставшегося с «Ливерпулем» Юргена Клоппа, отмечая, что Карсли, вероятно, является тем самым «промежуточным вариантом».

Алексей Доспехов