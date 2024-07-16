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Гарет Саутгейт ушел финалистом

Испанская сборная уволила главного тренера английской команды

Чемпионат Европы в Германии оказался последним в роли главного тренера для Гарета Саутгейта. Он ушел, проработав с англичанами почти восемь лет и добившись с ними таких успехов, каких не добивался никто из его предшественников в течение полувека. Но, как и всем им, до титула ему добраться не удалось. Английская команда при Саутгейте дважды подбиралась к нему вплотную, но оба раза уступила в финальных матчах континентального первенства: сначала итальянцам, теперь — испанцам. Английская футбольная ассоциация (FA) в ближайшее время выберет сменщика Гарету Саутгейту, а в список потенциальных претендентов на вакантную должность входят несколько специалистов с различным бэкграундом.

Гарет Саутгейт, хоть и не выиграл ни одного ценного трофея, добился со сборной Англии таких успехов, каких не добивался никто из его предшественников в течение полувека

Гарет Саутгейт, хоть и не выиграл ни одного ценного трофея, добился со сборной Англии таких успехов, каких не добивался никто из его предшественников в течение полувека

Фото: Frank Augstein / AP

Гарет Саутгейт, хоть и не выиграл ни одного ценного трофея, добился со сборной Англии таких успехов, каких не добивался никто из его предшественников в течение полувека

Фото: Frank Augstein / AP

Гарет Саутгейт объявил о том, что, не дождавшись формального истечения в конце года срока действия своего контракта, покидает пост главного тренера сборной Англии спустя два дня после финала чемпионата Европы в Германии. В нем она уступила — 1:2 — испанцам. В своем заявлении Саутгейт отметил, что настало время «открыть новую главу» в жизни команды и что он гордится составом, полным «восхитительных молодых талантов», которым ему довелось руководить на немецком турнире. Принц Уильям, президент Английской футбольной ассоциации, на прощание поблагодарил Саутгейта за «преданность» и «лидерские качества», проявленные во время его работы со сборной, оставившей на самом деле очень странное впечатление.

Гарет Саутгейт, известный в прошлом английский защитник, возглавил ее в 2016 году. Он оказался 13-м тренером, которому доверили национальную команду страны, придумавшей футбол, после того как с ней расстался легендарный Альф Рэмзи. Под началом Рэмзи англичане завоевали свой первый престижный титул, взяв золото домашнего чемпионата мира 1966 года.

Никому из 12 следующих наставников, хотя среди них были специалисты с отличной репутацией вроде Бобби Робсона, Терри Венейблса, Свена-Ёрана Эрикссона, Фабио Капелло, не удавалось не то что добавить в коллекцию трофеи, а хотя бы приблизиться к ним вплотную.

Некоторые на важнейших турнирах терпели сокрушительные провалы, не выходя из группы или вообще пропуская их из-за катастроф в квалификации. А Сэму Эллардайсу, которого сменил Саутгейт, и вовсе довелось провести со сборной всего один матч. Его уволили из-за громкого скандала: Эллардайса обвиняли в том, что он давал рекомендации, как обходить трансферные правила.

В смысле эффективности Гарет Саутгейт, безусловно, превзошел всех своих предшественников, трудившихся с англичанами в минувшие полвека. С ним сборная Англии сыграла в 102 матчах, одержав в них 61 победу. Процент выигрышей — почти 60 — сам по себе довольно высок, но еще важнее стабильность команды на топовых турнирах. Их было четыре. Худшим стал чемпионат мира в Катаре на излете 2022 года. На нем англичан выбили в четвертьфинале действующие обладатели титула французы. На российском мировом первенстве в 2018 году англичане прорвались в полуфинал, но не смогли взять медали, проиграв две встречи подряд — хорватам и бельгийцам. А на обоих чемпионатах Европы они — впервые после триумфа сборной Альфа Рэмзи — бились за золото в финальном матче. В них английская команда терпела болезненные поражения. В 2021 году ее на лондонском стадионе Wembley одолели в серии пенальти итальянцы, а испанцы в Берлине забили победный гол в концовке основного времени.

Как испанцы спустя 12 лет вернули себе главный континентальный титул

При этом нельзя сказать, будто бы отставка Гарета Саутгейта стала событием абсолютно неожиданным. Явные признаки того, что по крайней мере значительная часть английского футбольного сообщества недовольна его деятельностью, появились во время чемпионата Европы. По ходу заключительного матча группового турнира против словенцев английские болельщики кидали в тренера пластиковые стаканчики, а видные эксперты с яркими биографиями — Гари Линекер, Алан Ширер — подвергали игру сборной и решения Саутгейта жесткой критике, вполне, впрочем, объяснимой. Англичане перед чемпионатом Европы котировались чрезвычайно высоко, по сути, как основной претендент на золото, но их скучная — фактически полная противоположность испанской — игра, тяжелые победы в play-off над словаками, швейцарцами и голландцами никак не сочетались с классом основы, сформированной по большей части из героев прошедшего клубного сезона, таких как Джуд Беллингем, Фил Фоден, Гарри Кейн, Букайо Сака, Деклан Райс, и с ожиданиями.

Интрига, связанная с выбором преемника Гарета Саутгейта, как дал понять исполнительный директор FA Марк Буллингем, не исключено, проживет еще достаточно долго.

Буллингем сообщил, что «процесс его поиска» «только стартовал». Более того, он уточнил, что для сборной, которая ближайший официальный матч сыграет 7 сентября в рамках Лиги наций против ирландцев, может быть найден и «промежуточный» вариант — с временно исполняющим обязанности наставника до утверждения согласованной кандидатуры.

Списки потенциальных претендентов на вакантную должность похожи во всех ведущих британских медиаресурсах. The Guardian включает в него тренирующего «Ньюкасл» Эдди Хау, наставника английской молодежки Ли Карсли, а также трудившихся с клубами-грандами Томаса Тухеля, Грэма Поттера и Маурисио Почеттино. BBC добавляет недавно расставшегося с «Ливерпулем» Юргена Клоппа, отмечая, что Карсли, вероятно, является тем самым «промежуточным вариантом».

Алексей Доспехов

Фотогалерея

Финал Евро-2024

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Капитан сборной Испании Альваро Мората (в центре) поднимает главный трофей турнира после победы над Англией

Капитан сборной Испании Альваро Мората (в центре) поднимает главный трофей турнира после победы над Англией

Фото: Michael Regan - UEFA / UEFA / Getty Images

Испанские болельщики в цветах национальной сборной

Испанские болельщики в цветах национальной сборной

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Фанаты сборной Англии

Фанаты сборной Англии

Фото: Reuters / Lee Smith

На церемонии закрытия на поле вынесли полотна в виде маек сборных—финалистов

На церемонии закрытия на поле вынесли полотна в виде маек сборных—финалистов

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Выступление танцоров перед началом матча

Выступление танцоров перед началом матча

Фото: Andreea Alexandru / AP

Итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок-группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony на церемонии закрытия исполнили гимн Евро-2024 «Fire»

Итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок-группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony на церемонии закрытия исполнили гимн Евро-2024 «Fire»

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, ставший чемпионом Евро-2020, целует главный трофей турнира — Кубок Анри Делоне — перед началом финального матча

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, ставший чемпионом Евро-2020, целует главный трофей турнира — Кубок Анри Делоне — перед началом финального матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Принц Уэльский Уильям (второй слева) с сыном Джорджем, президент UEFA Александер Чеферин и король Испании Филипп VI (второй справа) с дочерью Софией

Принц Уэльский Уильям (второй слева) с сыном Джорджем, президент UEFA Александер Чеферин и король Испании Филипп VI (второй справа) с дочерью Софией

Фото: Reuters / Lee Smith

Капитан английской сборной Гарри Кейн (в центре) борется за мяч с испанским защитником Эмериком Ляпортом (второй справа)

Капитан английской сборной Гарри Кейн (в центре) борется за мяч с испанским защитником Эмериком Ляпортом (второй справа)

Фото: Reuters / Annegret Hilse

Испанский защитник Робен Ле Норман (слева) бьет по мячу

Испанский защитник Робен Ле Норман (слева) бьет по мячу

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Канцлер Германии Олаф Шольц (второй слева) перед началом матча

Канцлер Германии Олаф Шольц (второй слева) перед началом матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Английский защитник Джон Стоунз (в центре) лежит на газоне после подката, которым он заблокировал удар испанского полузащитника Нико Уильямса (справа)

Английский защитник Джон Стоунз (в центре) лежит на газоне после подката, которым он заблокировал удар испанского полузащитника Нико Уильямса (справа)

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем бьет по мячу головой

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем бьет по мячу головой

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский защитник Марк Кукурелья пытается ударить по мячу в прыжке

Испанский защитник Марк Кукурелья пытается ударить по мячу в прыжке

Фото: Frank Augstein / AP

Подача в штрафную испанцев завершается ударом английского полузащитника Фила Фодена (слева)

Подача в штрафную испанцев завершается ударом английского полузащитника Фила Фодена (слева)

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Тренер английской сборной Гарет Саутгейт подает мяч для ввода из-за боковой

Тренер английской сборной Гарет Саутгейт подает мяч для ввода из-за боковой

Фото: Reuters / Lee Smith

Тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте

Тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Борьба за мяч в штрафной

Борьба за мяч в штрафной

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Испанский полузащитник Нико Уильямс (слева), получив передачу на краю штрафной, бьет в дальний от себя угол ворот и забивает гол на 47-й минуте матча

Испанский полузащитник Нико Уильямс (слева), получив передачу на краю штрафной, бьет в дальний от себя угол ворот и забивает гол на 47-й минуте матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Полузащитник сборной Англии Деклайн Райс

Полузащитник сборной Англии Деклайн Райс

Фото: Reuters / Lee Smith

Английский голкипер Джордан Пикфорд отражает атаку испанцев

Английский голкипер Джордан Пикфорд отражает атаку испанцев

Фото: Martin Meissner / AP

Нападающий Олли Уоткинс (слева) и испанский защитник Эмерик Ляпорт

Нападающий Олли Уоткинс (слева) и испанский защитник Эмерик Ляпорт

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Испанский вратарь Унаи Симон пропускает мяч на 73-й минуте матча

Испанский вратарь Унаи Симон пропускает мяч на 73-й минуте матча

Фото: Reuters / Lee Smith

Английский полузащитник Коул Палмер (в центре) празднует гол

Английский полузащитник Коул Палмер (в центре) празднует гол

Фото: Reuters / Lee Smith

Главный арбитр финального матча — французский судья Франсуа Летексье (в голубом)

Главный арбитр финального матча — французский судья Франсуа Летексье (в голубом)

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Английский голкипер Джордан Пикфорд отбивает удар испанского нападающего Ламина Ямаля

Английский голкипер Джордан Пикфорд отбивает удар испанского нападающего Ламина Ямаля

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Нападающий Испании Микель Оярсабаль на 86-й минуте матча забивает второй гол в ворота сборной Англии

Нападающий Испании Микель Оярсабаль на 86-й минуте матча забивает второй гол в ворота сборной Англии

Фото: Manu Fernandez / AP

Сборная Испании празднует второй гол в ворота Англии

Сборная Испании празднует второй гол в ворота Англии

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Испанец Дани Ольмо (слева) выносит мяч с линии ворот на заключительных минутах матча

Испанец Дани Ольмо (слева) выносит мяч с линии ворот на заключительных минутах матча

Фото: Andreea Alexandru / AP

Испанские футболисты празднуют чемпионство

Испанские футболисты празднуют чемпионство

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Слева направо: футболисты английской сборной Букайо Сака, Энтони Гордон, Эрон Рамздейл и тренер Гарет Саутгейт после поражения в финале Евро-2024

Слева направо: футболисты английской сборной Букайо Сака, Энтони Гордон, Эрон Рамздейл и тренер Гарет Саутгейт после поражения в финале Евро-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Английский голкипер Джордан Пикфорд расстроен из-за поражения в финале

Английский голкипер Джордан Пикфорд расстроен из-за поражения в финале

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Капитан сборной Испании Альваро Мората радуется победе вместе с болельщиками

Капитан сборной Испании Альваро Мората радуется победе вместе с болельщиками

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Капитан английской сборной Гарри Кейн проходит мимо Кубка Анри Делоне. Англия во второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы

Капитан английской сборной Гарри Кейн проходит мимо Кубка Анри Делоне. Англия во второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы

Фото: Frank Augstein / AP

Футболист сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024

Футболист сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Испанские футболисты на церемонии награждения, в руках капитана сборной Альваро Мората — главный трофей чемпионата Европы

Испанские футболисты на церемонии награждения, в руках капитана сборной Альваро Мората — главный трофей чемпионата Европы

Фото: Manu Fernandez / AP

Испанские футболисты подбрасывают в воздух главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте

Испанские футболисты подбрасывают в воздух главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте

Фото: Matthias Schrader / AP

Испанский король Филипп VI и его дочь София празднуют победу с национальной сборной

Испанский король Филипп VI и его дочь София празднуют победу с национальной сборной

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

17-летний форвард сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата. Он стал самым юным футболистом в истории финалов Евро

17-летний форвард сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата. Он стал самым юным футболистом в истории финалов Евро

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Фейерверки вокруг арены «Олимпиаштадион» в честь победы сборной Испании

Фейерверки вокруг арены «Олимпиаштадион» в честь победы сборной Испании

Фото: Reuters / Axel Schmidt

Болельщик Англии залез на столб в фан-зоне у Бранденбургских ворот

Болельщик Англии залез на столб в фан-зоне у Бранденбургских ворот

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

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Капитан сборной Испании Альваро Мората (в центре) поднимает главный трофей турнира после победы над Англией

Фото: Michael Regan - UEFA / UEFA / Getty Images

Испанские болельщики в цветах национальной сборной

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Фанаты сборной Англии

Фото: Reuters / Lee Smith

На церемонии закрытия на поле вынесли полотна в виде маек сборных—финалистов

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Выступление танцоров перед началом матча

Фото: Andreea Alexandru / AP

Итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок-группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony на церемонии закрытия исполнили гимн Евро-2024 «Fire»

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, ставший чемпионом Евро-2020, целует главный трофей турнира — Кубок Анри Делоне — перед началом финального матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Принц Уэльский Уильям (второй слева) с сыном Джорджем, президент UEFA Александер Чеферин и король Испании Филипп VI (второй справа) с дочерью Софией

Фото: Reuters / Lee Smith

Капитан английской сборной Гарри Кейн (в центре) борется за мяч с испанским защитником Эмериком Ляпортом (второй справа)

Фото: Reuters / Annegret Hilse

Испанский защитник Робен Ле Норман (слева) бьет по мячу

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Канцлер Германии Олаф Шольц (второй слева) перед началом матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Английский защитник Джон Стоунз (в центре) лежит на газоне после подката, которым он заблокировал удар испанского полузащитника Нико Уильямса (справа)

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем бьет по мячу головой

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский защитник Марк Кукурелья пытается ударить по мячу в прыжке

Фото: Frank Augstein / AP

Подача в штрафную испанцев завершается ударом английского полузащитника Фила Фодена (слева)

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Тренер английской сборной Гарет Саутгейт подает мяч для ввода из-за боковой

Фото: Reuters / Lee Smith

Тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Борьба за мяч в штрафной

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Испанский полузащитник Нико Уильямс (слева), получив передачу на краю штрафной, бьет в дальний от себя угол ворот и забивает гол на 47-й минуте матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Полузащитник сборной Англии Деклайн Райс

Фото: Reuters / Lee Smith

Английский голкипер Джордан Пикфорд отражает атаку испанцев

Фото: Martin Meissner / AP

Нападающий Олли Уоткинс (слева) и испанский защитник Эмерик Ляпорт

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Испанский вратарь Унаи Симон пропускает мяч на 73-й минуте матча

Фото: Reuters / Lee Smith

Английский полузащитник Коул Палмер (в центре) празднует гол

Фото: Reuters / Lee Smith

Главный арбитр финального матча — французский судья Франсуа Летексье (в голубом)

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Английский голкипер Джордан Пикфорд отбивает удар испанского нападающего Ламина Ямаля

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Нападающий Испании Микель Оярсабаль на 86-й минуте матча забивает второй гол в ворота сборной Англии

Фото: Manu Fernandez / AP

Сборная Испании празднует второй гол в ворота Англии

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Испанец Дани Ольмо (слева) выносит мяч с линии ворот на заключительных минутах матча

Фото: Andreea Alexandru / AP

Испанские футболисты празднуют чемпионство

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Слева направо: футболисты английской сборной Букайо Сака, Энтони Гордон, Эрон Рамздейл и тренер Гарет Саутгейт после поражения в финале Евро-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Английский голкипер Джордан Пикфорд расстроен из-за поражения в финале

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Капитан сборной Испании Альваро Мората радуется победе вместе с болельщиками

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Капитан английской сборной Гарри Кейн проходит мимо Кубка Анри Делоне. Англия во второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы

Фото: Frank Augstein / AP

Футболист сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Испанские футболисты на церемонии награждения, в руках капитана сборной Альваро Мората — главный трофей чемпионата Европы

Фото: Manu Fernandez / AP

Испанские футболисты подбрасывают в воздух главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте

Фото: Matthias Schrader / AP

Испанский король Филипп VI и его дочь София празднуют победу с национальной сборной

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

17-летний форвард сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата. Он стал самым юным футболистом в истории финалов Евро

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Фейерверки вокруг арены «Олимпиаштадион» в честь победы сборной Испании

Фото: Reuters / Axel Schmidt

Болельщик Англии залез на столб в фан-зоне у Бранденбургских ворот

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

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