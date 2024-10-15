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Коммерсантъ FM
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Севморпуть стал как шелковый

Поставки нефти по маршруту растут благодаря Китаю

Российские нефтекомпании в 2024 году нарастили на 30% поставки сырья по Севморпути (СМП) в Китай, до 1,9 млн тонн. Основные отгрузки велись через порты Мурманска, а поставки через балтийские порты, расширение которых инициировал в прошлом году «Росатом», сократились наполовину. Также рост поставок был увязан с необходимостью ремонта флота в Китае. В ближайшее время эксперты не ожидают существенного увеличения отгрузок нефти по СМП из-за слабости китайского спроса.

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

По данным консультационного центра «Гекон» (есть у “Ъ”), поставки нефти по СМП в этом году выросли на 30%, до 1,9 млн тонн. Это подтверждается и данными Kpler (есть у “Ъ”). Эти поставки включают рейсы из портов Мурманска, Балтики и прямых поставок с арктических Приразломного и Новопортовского месторождений «Газпром нефти».

В начале октября из Мурманска с грузом около 100 тыс. тонн нефти вышел танкер NS Arctic, который в ноябре должен разгрузиться в Китае.

Ожидается, что в октябре судно Moskovsky Prospect повезет партию примерно того же объема из Мурманска. По словам собеседников “Ъ”, знакомых с ситуацией, объем поставок сырья в этом году может превысить 2 млн тонн (это менее 0,04% от добычи РФ) за счет еще одного рейса.

Основные объемы сырья принадлежали «Газпром нефти». Также нефть отправляли «Сургутнефтегаз» и «Русвьетпетро» (СП «Зарубежнефти» и Petrovietnam). Отгрузки от «Роснефти» аналитики не фиксировали.

В этом году нефтекомпании, по данным «Гекона», резко сократили объемы отгрузок нефти по СМП через балтийские порты (Приморск и Усть-Луга) — на 47%, до 320 тыс. тонн, отдав большее предпочтение отправке из Мурманска из-за более короткого логистического плеча до Китая. На отгрузки из Мурманска пришлось более 70% перевезенных по СМП в Китай объемов нефти в этом году. Рост поставок по СМП связан и с еще одним неожиданным трендом. Российские нефтекомпании стали менять привычные логистические схемы отгрузок сырья с арктических месторождений, перенаправляя грузы на восток по СМП. Так, суммарно около 150 тыс. тонн нефти по СМП было поставлено напрямую с Приразломного и Нововортовского месторождений. Это было связано с необходимостью проведения планового ремонта флота в Китае (см. “Ъ” от 2 августа).

В прошлом году идея нарастить поставки российской нефти из портов Балтики по СМП была инициирована «Росатомом». В результате введения санкций нефть из портов Балтики поставляется в Азию в основном через Суэцкий канал, хотя прежде основным рынком сбыта были европейские страны. Предполагалось, что благодаря поставкам по СМП сократится время маршрута, но этого не всегда удавалось достичь из-за сложных погодных условий. Если в прошлом году российские нефтекомпании выполнили шесть рейсов по СМП в Китай, то в этом году, по данным «Гекона» и Kpler,— три.

Объемы поставок нефти по СМП в этом году превысят прошлогодние, при этом налицо потеря интереса «Роснефти» и «Газпром нефти» к отгрузкам из портов Балтики, говорит глава консультационного центра «Гекон» Михаил Григорьев.

Навигация в восточном секторе скоро прекращается и новых рейсов с нефтью ждать не стоит, считает он. Для всех судов с ледовым классом Ice1-Ice3 период плавания — до 20 октября, для судов с бульбом и ледовым классом Arc4-Arc5 — до 31 октября, напоминает господин Григорьев.

Поставки угля по Севморпути в Азию возобновлены после трехлетнего перерыва

Объемы, которые перевозятся по СМП, в первую очередь зависят от китайского спроса на нефть, так как именно при поставках в КНР срок перевозки сокращается на десять дней в одну сторону, добавляет Виктор Катона из Kpler. Для Индии, говорит он, СМП не играет никакой роли, так как огибать впоследствии весь азиатский континент выйдет столько же по времени, к тому же дополнительные затраты на ледоколы не оправдают себя. По словам аналитика, хотя перевозки нефти по СМП выросли в сравнении с предыдущим годом, «есть ощущение, что инфраструктурно можно было перевезти больше». Главная сдерживающая поставки причина — слабость китайского рынка, самые низкие показатели импорта именно в летний период и одновременно стабильность и предсказуемость рынка индийского, подчеркивает Виктора Катона. В итоге, резюмирует он, невзирая на риски обстрела со стороны хуситов, Индия остается самым привлекательным рынком для морского экспорта российской нефти.

Дмитрий Козлов

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