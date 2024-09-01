Туристы разбились о склон

По данным “Ъ”, потеря ориентации пилотом в условиях густого тумана стала наиболее вероятной версией о причинах крушения вертолета Ми-8Т на Камчатке. В результате столкновения машины с сопкой погибли 19 пассажиров и три члена экипажа. Все они возвращались с организованной туркомпанией Kamchatka freeride community и московским сообществом туроператоров «Большая страна» экскурсии на потухший вулкан Вачкажец. На данный момент спасателям удалось обнаружить останки 17 человек. Поиски остальных приостановлены из-за наступления темноты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место крушения Ми-8 на Камчатке

Фото: МЧС РФ Место крушения Ми-8 на Камчатке

Фото: МЧС РФ

Связь с принадлежавшим авиакомпании «Витязь-Аэро» вертолетом, которому несколько лет назад было присвоено имя легендарного камчатского вертолетчика Владимира Самарского (был отмечен тремя орденами, в том числе за спасение десятков людей), пропала 31 августа около семи часов утра по московскому времени. Ми-8Т вылетел из района вулкана Вачкажец и через несколько минут должен был приземлиться в поселке Николаевка Елизовского района, до которого всего 25 километров. Но, доложив о взлете, экипаж на связь больше не вышел.

На борту вертолета находились 19 пассажиров и три члена экипажа. Среди экскурсантов были туристы из Москвы, Липецка, Бурятии, Перми, Благовещенска и других регионов. Сама экскурсия была организована туркомпанией Kamchatka freeride community и сообществом туроператоров «Большая страна» («Клуб гидов»). Вместе с туристами в вертолете находились один из руководителей Kamchatka freeride community, известный местный экстремал и опытный гид Кирилл Серегин, основатели «Большой страны» Михаил и Юлия Репниковы, а также финансовый директор Российского футбольного союза Арсений Замятин и его жена Полина.

31 августа на поиски пропавшего борта вышла наземная группа спасателей, а также вылетел вертолет авиакомпании «Витязь-Аэро». Однако плотный туман и начинающийся дождь не позволили проводить поиски с воздуха почти до воскресного вечера. Утром 1 сентября к спасателям присоединились волонтеры и егери.

Всего в поисках было задействовано более 60 человек. Привлечь авиацию смогли лишь во второй половине дня воскресенья, когда немного улучшились погодные условия.

Место авиакатастрофы было обнаружено с воздуха вечером 1 сентября экипажем вертолета «Витязь-Аэро». Обломки пропавшего Ми-8Т (RA-25656) находились на склоне сопки, на высоте около 900 метров недалеко от места взлета. По предварительным данным, машина разбилась после столкновения с сопкой, после чего сгорела. Специалисты говорят, что шансов выжить у людей практически не было. Наиболее вероятной причиной ЧП сейчас называют потерю ориентации командиром воздушного судна в условиях густого тумана. Известно, что вертолетом управлял опытный пилот — 38-летний Денис Блещик, имеющий за плечами более 12 лет стажа.

До утра 2 сентября поисковые работы на месте крушения Ми-8Т приостановлены из-за наступления темноты. Не найденными пока остаются тела пяти жертв авиакатастрофы. В региональном главке МЧС сообщили, что на месте падения воздушного судна вблизи горного массива Вачкажец спасатели разбили лагерь, из которого поиски возобновятся с рассветом. В свою очередь, поисковые группы, которые с субботы вели наземный розыск пропавшего вертолета, возвращаются в пункты постоянной дислокации.

По факту крушения воздушного судна Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СКР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следственно-оперативная группа выехала на место катастрофы. Ход расследования держит на контроле транспортная прокуратура. К расследованию авиапроисшествия приступила и сформированная комиссия Межгосударственного авиационного комитета.

По данным источников “Ъ”, в авиакомпании проведена выемка документов. О приостановке полетов вертолетами «Витязь-Аэро» пока не сообщается.

По данным камчатских СМИ, начиная с 2015 года это уже седьмое серьезное ЧП с вертолетами авиакомпании «Витязь-Аэро». Последняя авиакатастрофа произошла 12 августа 2021 года на Курильском озере. Тогда погибли восемь человек. По предписанию Росавиации, авиакомпания не могла выполнять полеты в течение нескольких месяцев, что негативно сказалось на транспортной ситуации в регионе, где всего два авиапредприятия осуществляют перевозки пассажиров по регулярным авиамаршрутам между населенными пунктами. До большинства поселков Камчатки невозможно добраться другими видами транспорта.

Гузель Латыпова, Петропавловск-Камчатский; Олег Рубникович