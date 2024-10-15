Депутат прервал связь с СВО

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Коробейников уволен из железнодорожной бригады спустя полтора месяца после того, как он объявил об отправке в зону проведения специальной военной операции (СВО). По словам источника «Ъ-Урал», соответствующее решение принято после вмешательства министра обороны РФ Андрея Белоусова. Господин Коробейников пообещал раскрыть подробности службы после завершения СВО. По мнению экспертов, негативный PR вокруг депутата может отразиться на его перспективах пребывания в региональном парламенте.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Алексей Коробейников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Депутат Алексей Коробейников

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Депутат свердловского заксобрания от «Единой России» (ЕР) Алексей Коробейников объявил о том, что отправляется в зону проведения СВО в августе. В сообщении на странице «ВКонтакте» он рассказал, что заключил контракт с Минобороны РФ и «добровольцем ушел на фронт». «Отвечать на звонки, СМС и вопросы в соцсетях буду по мере возможности. В случае необходимости "за лентой" со мной можно связаться по рации — позывной "Урал"»,— предупредил он, добавив, что его работа в качестве депутата «ни на минуту не останавливается». К сообщению он прикрепил свое фото в военной амуниции.

Однако информацию об участии господина Коробейникова в СВО ряд СМИ подверг сомнению. Например, по данным ЕАН, вместо отправки в зону боевых действий депутат трудился в федеральном казенном учреждении «66 Финансово-экономическая служба» Минобороны РФ. Источник «Ъ-Урал» информацию о работе господина Коробейникова в учреждении не подтвердил. Другой источник сообщил, что депутат трудоустроился в железнодорожную бригаду.

История Алексея Коробейникова привлекла внимание кинорежиссера Никиты Михалкова, который назвал действия депутата «циничными».

«Ничего не страшно, и не возникает мысли, что в военное время это преступление. Одно дело, я иду работать в Министерство обороны в бухгалтерию, ничего в этом плохого нет. Другое дело, когда фотографируешься с автоматом и говоришь, что идешь воевать, а на самом деле сидишь в бухгалтерии»,— сказал он в авторской программе «Бесогон ТВ».

Господин Коробейников в соцсетяхпопросил прекратить «все спекуляции, гадания и ловлю хайпа» на теме его отправки в зону СВО.

«Читать домыслы, а иногда и полный бред, написанный в социальных сетях, который присылают мне мои знакомые я устал, да и времени особо нет»,— пожаловался он.

Алексей Коробейников заверил, что расскажет подробности своей работы только после окончания СВО. «До этого момента, по понятным причинам, это является секретной информацией»,— подчеркнул он.

Господин Коробейников написал, что освоился в воинском подразделении на территории Луганской народной республики (ЛНР). «Выполняю задачи, поставленные командиром, в том числе занимаюсь эксплуатацией и техобслуживанием специального оборудования. В октябре вернусь в Екатеринбург, но уже в ноябре планирую отправиться снова обратно»,— сказал депутат.

Однако в начале недели стало известно, что Алексея Коробейникова отстранили от работы в железнодорожной бригаде, в которой он трудился в качестве вольнонаемного на полставки. Как рассказал «Ъ-Урал» осведомленный источник, это произошло после того, как историей заинтересовался министр обороны РФ Андрей Белоусов. В разговоре с «Ъ-Урал» Алексей Коробейников отказался раскрывать подробности своей службы.

Алексею Коробейникову 45 лет. Он уроженец Свердловска, в 1997 году был назначен заместителем директора ООО «Электронные компоненты», с 2002 года работал генеральным директором ООО «Мобилтел+». В 2008–2012 годах возглавлял свердловское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России». С 2011 года избирается депутатом заксобрания Свердловской области VI, VII и VIII созывов от ЕР. На довыборах по Ирбитскому одномандатному избирательному округу №13 в 2023 году он получил 21,1 тыс. голосов избирателей, опередив кандидата от «Справедливой России — Патриоты — За правду» Олега Фоминых (его поддержали 5,8 тыс. человек). С 2022 года работает заместителем генерального директора ООО «Агро-Актив».

Ситуация вокруг Алексея Коробейникова может поставить под сомнение его дальнейшее пребывание в нынешнем или следующем созыве регионального парламента, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «Такой PR-ход называется "выстрелить в ногу", когда вместо карьерного роста происходит обратное, после такого резонанса о каком-то повышении говорить не приходится»,— отметил эксперт.

Анатолий Гагарин добавил, что действия парламентария заставят «подумать покровителей» о его выдвижении на выборах депутатов заксобрания в 2026 году.

«Условия кардинально меняются, и на место такого рода депутатов сейчас востребованы реальные участники боевых действий, а не фейковые. Думаю, что на его место придет реальный участник СВО»,— сказал он.

Директор центра «Аналитик» Андрей Мозолин отметил, что Алексей Коробейников «не подрассчитал последствия от своих действий». «Существует общий тренд в федеральной и региональной повестке, по возможности продвигать людей, которые принимали участие в СВО, поэтому тут Алексей Коробейников увидел для себя возможность собрать политических очков»,— пояснил эксперт. Господин Мозолин добавил, что действие парламентария не отразятся на его взаимоотношениях с коллегами. «Это политика, все это понимают, в ней все немного не так, как в реальной жизни»,— сказал он.

Василий Алексеев, Мария Шараева