Режиссер, ведущий авторской программы «Бесогон ТВ» Никита Михалков обвинил депутата Законодательного собрания Свердловской области Алексея Коробейникова, ранее заявившего об уходе на специальную военную операцию (СВО) России на Украине, в спекуляции. По словам господина Михалкова, депутат публикует фотографии в военной форме, чтобы получить статус участника СВО, а сам работает в бухгалтерии. Режиссер назвал эту историю «невероятной по своему цинизму».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Михалков обвинил свердловского депутата, ушедшего на СВО, в спекуляции

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Никита Михалков обвинил свердловского депутата, ушедшего на СВО, в спекуляции

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В своих рассуждениях Никита Михалков сослался на публикацию ЕАН, где говорится, что Алексей Коробейников проходит службу в Федеральном казенном учреждении «66 Финансово-экономическая служба» («66 ФЭС») Министерства обороны России.

«Нигде он не воюет, у него, так сказать, свободное посещение фронта. Самое невероятное, что ничего не страшно. Не возникает мысли, что в военное время это преступление, потому что одно дело, когда ты говоришь: "Я иду работать в Минобороны в бухгалтерию", а другое дело, когда ты фотографируешься с автоматом и говоришь, что идешь воевать, а на самом деле ты сидишь в бухгалтерии»,— отметил господин Михалков.

Кроме того, Никита Михалков утверждает, что господин Коробейников добивается статуса участника СВО, чтобы получить 25% льготу на участие в праймериз «Единой России» и попасть в Государственную думу.

В заключении господин Михалков добавил, что «если не будет мобилизации внутренней, всеобщей мобилизации не избежать».

Напомним, ранее депутат Алексей Коробейников рассказал, что заключил контракт с Министерством обороны России и отправился в зону проведения специальной военной операции (СВО) России на Украине. «Контракт предполагает регулярные командировки для выполнения боевых и специальных военных задач в зоне проведения СВО. Это уже моя восьмая по счету поездка на Донбасс. Предыдущие семь были с гуманитарной миссией — доставляли груз для наших бойцов»,— написал он в социальных сетях, уточнив, при этом, что не прекращает свою деятельность в Екатеринбурге.

Анастасия Таначева