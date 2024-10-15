На перевале Дятлова в 2025 году откроют визит-центр с гостиницей

В Свердловской области на перевале Дятлова в 2025 году построят визит-центр с гостиницей. Строительство пройдет за счет субсидии муниципалитетам на создание инфраструктуры туризма, сообщила на пресс-конференции ТАСС директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник погибшим туристам группы Игоря Дятлова на перевале

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Памятник погибшим туристам группы Игоря Дятлова на перевале

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

«Конкурсный отбор будет проводится в конце года»,— рассказала госпожа Туканова. По ее словам, на данный момент на перевале Дятлова работают 11 глэмпингов.

О планах по возведению визит-центра с гостиницей стало известно в мае 2023 года. Тогда Эльмира Туканова говорила, что закончить строительство планируется в 2023-2024 годах.

Напомним, трагедия на перевале произошла 2 февраля 1959 года. Погибли девять туристов группы Дятлова, обстоятельства их смерти долгое время не могли установить. В 2020 году Генпрокуратура провела повторное расследование и установила, что причиной стал сход лавины, однако родственники погибших считают приоритетной версию техногенной катастрофы.

Виталий Красиков