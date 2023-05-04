На перевале Дятлова планируют построить гостиницы

В Свердловской области на перевале Дятлова планируют создать гостиницы для разных ценовых групп: от эконома до люкса. Об этом на пресс-конференции рассказала директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Памятник погибшим туристам группы Игоря Дятлова на перевале

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Памятник погибшим туристам группы Игоря Дятлова на перевале

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Кроме того, по ее словам, в 2023-2024 годах планируют закончить строительство визит-центра, который будут обслуживать туристов и выдавать оборудование в прокат. Также на перевале хотят установить знаки туристической навигации. Объекты создаются в рамках предоставляемых субсидий.

Напомним, трагедия на перевале произошла 2 февраля 1959 года. Девять туристов из Уральского политехнического института под руководством Игоря Дятлова отправились в 16-дневный поход, чтобы преодолеть на лыжах более 350 км и совершить восхождение на горы Отортен и Ойко-Чакур. Они не вышли на связь в назначенное время. Поисковая операция началась 20 февраля. Тела туристов в нижнем белье были обнаружены недалеко от разорванной палатки. О причинах трагедии спорят до сих пор.

Диана Сунагатуллина

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