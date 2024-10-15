В Екатеринбурге обновили арт-объект с банками сгущенки и супа Campbells’s

В рамках проекта Stenograffia Revision в Екатеринбурге восстановили арт-объект «Банки Сгущенки и супа Campbells’s» на Самоцветном бульваре, 4, рассказали «Ъ-Урал» организаторы фестиваля уличного искусства Stenograffia («Стенограффия»).

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Работа появилась на первом фестивале «Стенограффия», который прошел в 2010 году, его создала команда художников Taknado из Новосибирска. Темой тогдашнего мероприятия стала «Европа и Азия: столкновение противоположностей» — банка томатного супа Campbell’s является копией работы Энди Уорхола и была представлена как символ западной культуры, а банка сгущенки стала образцом советского дизайна и символом сладкой детской мечты.

Со временем арт-объект начал ветшать, поэтому жители города попросили «Стенограффию» восстановить работу. Для ее реставрации в Екатеринбург приехал новосибирский художник Миша Мак, который в составе Taknado принимал участие в ее создании на стадии концепта, а в этом году он раскрашивал арт-объект, добавив черты своего характерного стиля — орнамент, который можно заметить на более близком расстоянии, издалека работа кажется прежней.

Сейчас работы над арт-объектом завершены. Помимо самой работы, волонтеры и организаторы фестиваля на месте убрали строительный мусор и покрасили элементы детской площадки.

Проект Stenograffia Revision создан для реставрации и реконструкции арт-объектов фестиваля «Стенограффия», созданных в предыдущие годы.

Ранее в рамках фестиваля в Екатеринбурге появился новый мурал с Александром Невским, который расположился на фасаде дома №11 в Университетском переулке, а на здании по ул. 8 марта, 78Б создали мурал «Сквозной процесс» — он повествует о сотворении мира.

Ирина Пичурина