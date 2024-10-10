В Екатеринбурге на здании на улице 8 марта появился мурал «Сквозной процесс»

На здании по ул. 8 марта, 78Б в Екатеринбурге появился мурал «Сквозной процесс». Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе фестиваля Stenograffia («Стенограффия»), он повествует о сотворении мира, на нем изображены три девушки, окутанные невесомой тканью.

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Работу выполнила художница из Нижнего Новгорода Вера Шидрина. «При создании в моей голове нет литературного произведения или целой истории, поэтому оставляю пространство для интерпретации зрителей. Так получилось, что создание эскиза совпало с моей заинтересованностью в японской гравюре, и она в некоторой степени повлияла на форму»,— рассказала она, отметив.

По словам госпожи Шидриной, белая драпировка в работе — символ иллюзорности материи современного мироздания. Роспись несет в себе образ «сохранения хрупкой жизни вопреки».

Напомним, на фасаде дома №11 в Университетском переулке появился новый мурал с Александром Невским. Работу выполнил художник-монументалист Кирилл Ведерников.

Полина Хабарова