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В Екатеринбурге мурал с Александром Невским перенесли в Университетский переулок

В рамках фестиваля Stenograffia («Стенограффия») в Екатеринбурге появился новый мурал с Александром Невским. Он расположился на фасаде дома №11 в Университетском переулке. Как сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе фестиваля, работу выполнил художник-монументалист Кирилл Ведерников.

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Фото: пресс-служба фестиваля Stenograffia

Фото: пресс-служба фестиваля Stenograffia

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Фото: пресс-служба фестиваля Stenograffia

Фото: пресс-служба фестиваля Stenograffia

«Для меня образ Александра Невского близок к хранителю духовного пространства нашей культуры. Здесь важна именно созидательная часть, которая противостоит хаосу. Стилистически я не стремился к портретной схожести, потому что тут важно более символическое прочтение»,— рассказал господин Ведерников.

Новый мурал в иконописном стиле расположился около Александро-Невского собора. «Мы всегда действуем из любви к городу. Для нас важно, чтобы уличное искусство сочеталось со средой, в которую оно помещено»,— отметила руководитель фестиваля Анна Клец.

Изображение Александра Невского, которое находится рядом со зданием Уральского государственного театра эстрады (8 марта, 13) в Екатеринбурге перенесут в другое место. Там появится архитектурная иллюзия в духе советского модернизма от команды Spektr. Отмечается, что эскиз будет отличаться от варианта, презентованного на пресс-конференции 2022 года.

О том, что изображение Александра Невского перенесут, стало известно в 2022 году. Тогда Анна Клец рассказала, что арт-объект вызывает споры среди горожан. Работу на ул. 8 марта, 13 создали в 2021 году. В сентябре текущего года представители команды сообщили , что «визуальный образ князя не отвечал контексту центра города».

Полина Хабарова

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