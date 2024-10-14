Ты Байден — не бомба

Власти РФ отреагировали на заявление президента США Джо Байдена о готовности Вашингтона без предусловий к переговорам с Россией, Китаем и Северной Кореей по сокращению ядерных вооружений. В Кремле сказали, что считают контакты по этой теме необходимыми, но подчеркнули, что ее нельзя рассматривать в отрыве от других вопросов безопасности. В Совете безопасности РФ переговоры с США по контролю над ядерными вооружениями сочли бесполезными. А в Совете федерации заявление Джо Байдена расценили как предвыборный пиар и попытку ограничить российский ядерный арсенал.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предлагая России, Китаю и Северной Корее без предварительных условий приступить к переговорам о сокращении ядерных вооружений, президент США Джо Байден не мог не знать, что Москва, Пекин и Пхеньян ответят отказом

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Предлагая России, Китаю и Северной Корее без предварительных условий приступить к переговорам о сокращении ядерных вооружений, президент США Джо Байден не мог не знать, что Москва, Пекин и Пхеньян ответят отказом

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

О готовности к переговорам с РФ, КНР и КНДР по ядерной тематике Джо Байден заявил в связи с вручением Нобелевской премии мира японской организации «Нихон Хиданкё», объединяющей выживших после американской атомной бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Цель этого движения — уничтожение ядерного оружия. Поздравляя лауреатов, Джо Байден также высказался за «продолжение движения к миру, свободному от угрозы ядерного оружия». И объявил: «США готовы вести переговоры с Россией, Китаем и Северной Кореей без предварительных условий для уменьшения ядерной угрозы. Ни нашим странам, ни миру не выгодно тормозить прогресс сокращения ядерных арсеналов. Сокращение ядерной угрозы важно не вопреки сегодняшним опасностям, но именно из-за них».

В Кремле в ответ дали понять, что считают уменьшение ядерной угрозы важной темой, но у России для ее обсуждения есть предусловие: Москва считает, что этот вопрос нужно рассматривать наряду с другими аспектами безопасности. «В условиях войны, которая ведется в отношении России, с косвенным и даже прямым вовлечением туда ядерных держав, таких как США, Великобритания, Франция, говорить об этом (контроле над ядерными вооружениями и их сокращении.— “Ъ”), не увязывая тему со всеми другими аспектами безопасности, абсолютно невозможно»,— подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, «контакты по сокращению ядерных вооружений нельзя откладывать в долгий ящик, но вопросы должны рассматриваться в комплексе».

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Россия обладает 4380 ядерными боеголовками, а США — 3708 (в эти цифры не входят списанные и еще не утилизированные заряды; а данные по РФ приблизительные, так как она с 2023 года не обнародует информацию о своем арсенале). У Китая, по оценкам SIPRI, около 500 ядерных боеголовок, а у Северной Кореи — 50.

Россия, США и Китай являются официально признанными ядерными державами и по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) обязаны сокращать свои арсеналы. Однако ни в Москве, ни в Вашингтоне, ни в Пекине не считают это на текущий момент возможным. Россия не намерена сокращать свои ядерные вооружения, если не будет «предварительных коллективных усилий по выправлению острой негативной ситуации в мировых делах». США не исключают, что могут, наоборот, начать наращивать свой ядерный арсенал. Китай же настаивает на том, что разоружаться должны прежде всего США и Россия, обладающие 90% ядерного оружия в мире (подробнее о том, как пять официальных ядерных держав объясняют отсутствие прогресса в ядерном разоружении, см. “Ъ” от 26 июля).

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев увидел в последней инициативе Джо Байдена «очередное хамство» американцев.

«Вдумайтесь: США ведут практически полноценную (а отнюдь не гибридную) войну с нами и желают нашей стране стратегического поражения. Поэтому переговоры на тему СНВ (стратегических наступательных вооружений.— “Ъ”) с Америкой не более полезны, чем переговоры о перемирии с Гитлером в 1945-м»,— написал он в Telegram-канале.

Отметим, что Дмитрий Медведев, будучи президентом РФ, в 2010 году подписал с США последнее из ныне действующих двусторонних соглашений в сфере контроля над вооружениями: Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). На фоне конфликта вокруг Украины Россия и США в 2023 году приостановили свое участие в договоре, однако обещали придерживаться его количественных потолков: 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет на подводных лодках (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ); 1550 единиц для боезарядов на них; 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР и БРПЛ, а также ТБ. ДСНВ истечет в феврале 2026 года.

В свою очередь, вице-спикер Совета федерации Константин Косачев увидел два аспекта в заявлении президента США Джо Байдена. «Первый, разумеется,— предвыборный. Практически все, что сейчас говорится ведущими американскими политиками, подчинено логике битвы за голоса избирателей,— написал он в Telegram-канале.— И если (Дональд.— “Ъ”) Трамп открыто говорит, что политика администрации Байдена ведет мир к ядерной войне, то нынешний лидер спешит продемонстрировать свое "миролюбие". В этом плане заявление "хромой утки" и его желание попиариться на нобелевской теме вряд ли нужно воспринимать как серьезное приглашение к переговорам».

Второй аспект заявления американского президента, по мнению Константина Косачева, таков: «США действительно были бы очень рады любыми способами ограничить и контролировать российский ядерный потенциал, который сегодня остается последним аргументом против прямого вступления НАТО в конфликт на стороне Украины. Схема тут вполне понятна: наложить ограничения на наш ядерный арсенал, но при этом вывести за скобки ядерные вооружения европейских союзников — Великобритании и Франции, а также тему совокупного перевеса Запада в области неядерных потенциалов».

В ситуации, когда Вашингтоном делается ставка на «стратегическое поражение» РФ, обсуждать тему сокращения ее вооружений, по словам Константина Косачева, «несерьезно», «но США хотят представить дело так, что, мол, мяч на стороне России».

В понедельник США и их союзники по НАТО приступили к ежегодным учениям ядерных сил — Steadfast Noon. Они продлятся две недели и охватят несколько северноевропейских стран. В учениях будут задействованы более 2 тыс. военных с восьми авиабаз и 60 самолетов. Сценарий маневров не раскрывается. «Ядерное сдерживание является краеугольным камнем безопасности стран—членов НАТО,— заявил накануне новый генеральный секретарь альянса Марк Рютте.— Steadfast Noon — это важная проверка нашего потенциала ядерного сдерживания, которое посылает четкий сигнал любому противнику, что НАТО будет защищать и оборонять всех своих членов».

Россия также регулярно проводит учения с задействованием своих ядерных сил. В мае—июне этого года она совместно с Белоруссией провела учения по отработке применения своего нестратегического ядерного оружия. Их смысл в Минобороны РФ обозначили как «ответ на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации» (см. “Ъ” от 7 мая).

В МИД Китая в понедельник прокомментировали выбор лауреатов Нобелевской премии мира. «Китай всегда считал, что полное запрещение и окончательное уничтожение ядерного оружия, а также создание мира, свободного от ядерного оружия, соответствует общим интересам всего человечества»,— заявила на брифинге официальный представитель ведомства Мао Нин.

Китай сейчас координирует работу ядерной «пятерки» —объединения официальных ядерных держав (РФ, США, Китай, Франция, Великобритания), созданного в поддержку ДНЯО. На минувшей неделе в Нью-Йорке на полях заседаний Первого комитета Генассамблеи ООН прошла первая встреча делегаций пяти стран в рамках китайского председательства. Она была закрытой и носила скорее подготовительный характер. До Китая этот уникальный по нынешним временам механизм на протяжении года возглавляла Россия (об итогах российского председательства — см. “Ъ” от 27 июля).

Елена Черненко