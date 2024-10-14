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Коммерсантъ FM
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Американцам урезают колесную формулу

Еврокомиссию просят заблокировать сделку по продаже MotoGP владельцам «Формулы-1»

Одна из самых крупных сделок в мире спорта — оцениваемое более чем в €4 млрд приобретение американской Liberty Media, уже владеющей «Формулой-1», чемпионата мира по кольцевым мотогонкам MotoGP — может оказаться под угрозой. В Еврокомиссию поступило заявление от одного из депутатов Европарламента Паскаля Аримона с просьбой проверить сделку на предмет соответствия антимонопольному законодательству. В нем отмечается, что, купив MotoGP, Liberty Media станет фактическим монополистом в мире кольцевых гонок. Претензии к компании имеются и в США. Там Министерство юстиции уведомило Liberty Media о начале проверки опять же по подозрению в нарушении правил конкуренции. Примечательно, что почти два десятилетия назад похожая ситуация уже складывалась, и тогда Еврокомиссия фактически постановила, что владеть одновременно и «Формулой-1», и MotoGP нельзя.

Фото: Kim Kyung-Hoon , Reuters

Фото: Kim Kyung-Hoon , Reuters

Анонсированная еще весной сделка по приобретению Liberty Media компании Dorna, которой принадлежат коммерческие права на крупнейшую мотогоночную серию мира MotoGP, может столкнуться с довольно серьезными трудностями. Как сообщает портал Speedcafe, бельгийский депутат Европарламента Паскаль Аримон обратился в Еврокомиссию с просьбой проверить сделку на предмет соответствия антимонопольным правилам Евросоюза. В заявлении отмечается, что если Liberty Media, уже владеющая как «Формулой-1», так и двумя «младшими» сериями («Формула-2» и «Формула-3»), доведет сделку до конца, то станет де-факто монополистом на рынке кольцевых гонок, что негативно отразится как на предпринимателях, желавших бы сделать бизнес в автоспорте, так и на рядовых болельщиках. Мнение бельгийского депутата поддержал Алехандро Агаг, сооснователь серии Formula E (гонки на электрокарах), отметивший, что компания, сконцентрировавшая в своих руках контроль и над «Формулой-1», и над MotoGP, получит слишком большое влияние в бизнесе и сможет диктовать условия телекомпаниям в вопросе стоимости прав на телетрансляции.

MotoGP — это де-факто двухколесный аналог «Формулы-1».

Причем помимо элитной серии, в которой гонщики выступают на мотоциклах, оснащенных литровыми двигателями, что дает им чудовищную удельную мощность, есть еще два «младших» бензиновых класса и один электрический, не говоря уже о разного рода «гарнирных» заездах. В общей сложности за сезон в чемпионате MotoGP, состязания которого часто проходят на тех же автодромах, что и этапы «Формулы-1», проводится более 200 гонок. Финансовые показатели серии в последние годы были не самые впечатляющие. Как сообщала Financial Times, суммарный доход серии в 2023 году составил €483 млн против более чем €3 млрд, полученных «Формулой-1». Но потенциал роста у нее, по мнению Liberty Media, есть. Иначе зачем бы американцы согласились заплатить за чемпионат внушительные €4 млрд.

В заявлении депутата Аримона содержится отсылка к мнению Минюста США, который также полагает, что Liberty Media не слишком щепетильно подходит к соблюдению правил конкуренции, и уведомил компанию о том, что в отношении нее проводится соответствующая проверка. Прямого отношения к истории с MotoGP американский случай не имеет, но при этом иллюстрирует, как в компании ведут дела.

Американский Минюст обратил внимание на деятельность Liberty Media после того, как «Формула-1» заблокировала заявку команды Andretti Autosport на присоединение к серии.

Команда управляется Майклом Андретти, сыном знаменитого Марио Андретти, в 1978 году ставшего чемпионом мира «Формулы-1» и сделавшего за время выступлений в различных сериях бренд Andretti чем-то вроде символа скорости в США.

Но несмотря на статус Andretti Autosport, а также на то, что команда заручилась поддержкой бренда Cadillac, права на выступление в «Формуле-1» она не получила, хотя и прошла первый этап отбора, получив согласие от Международной автомобильной федерации (FIA). Однако в Liberty Media заявили, что включение Andretti Autosport в «Формулу-1» в качестве 11-й команды не принесет чемпионату пользы. В компании настаивают именно на деловом подходе при решении этого вопроса, но, как заявил Марио Андретти, дело тут в личной неприязни. По его словам, в мае во время Гран-при Майами он завтракал с президентом «Формулы-1» Стефано Доменикали и главой Liberty Media Грегом Маффеи. Его спросили, зачем неделей ранее он ездил в Вашингтон на встречу с конгрессменами. «Меня попросили приехать туда. В апреле неподалеку от Капитолия прошло гоночное шоу, устроенное Red Bull, что подстегнуло интерес конгрессменов к чемпионату мира и породило вопрос, почему в нем нет американской команды (на самом деле есть — Haas.— “Ъ”). Только я собирался все объяснить Стефано, как вмешался Грег, который заявил: Марио, я сделаю все, чтобы Майкл не попал в "Формулу-1"».

«Это поразительно. Мы же говорили о делах, я и не знал, что тут что-то личное!» — пояснил Марио Андретти. При этом он отрицает, что ездил в Вашингтон, чтобы добиться от конгрессменов давления на Liberty Media.

Но у Грега Маффеи, похоже, иное мнение. Неудивительно, поскольку еще до Гран-при Майами дюжина конгрессменов и сенаторов обратились с письмом к генеральному прокурору США, в котором выразили озабоченность действиями Liberty Media. Они, дескать, ограничивают возможности американских автопроизводителей по продвижению своей продукции в угоду их европейским конкурентам.

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Возвращаясь к заявлению депутата Аримона, следует отметить, что в истории уже был случай, когда Еврокомиссия выступила против контроля над «Формулой-1» и MotoGP одной компанией. В 2006 году Еврокомиссия постановила, что инвестфонд CVC Capital Partners, годом ранее ставший владельцем «Формулы-1» (Liberty Media владеет серией с 2017 года), должен избавиться от контроля над MotoGP, чтобы не нарушить антимонопольный регламент. CVC предпочел не втягиваться в тяжбу и актив продал. Впрочем, в Liberty Media уверены, что им удастся добиться от всех контролирующих органов нужных согласований. Как заметил господин Маффеи, он рассчитывает закрыть сделку до конца года.

Александр Петров

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