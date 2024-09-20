Гонщиков прокатили с матерком

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохамед бен Сулайем оказался в центре занимательного скандала. Глава FIA призвал гонщиков «Формулы-1» перестать материться в эфире во время переговоров с командами, сравнив их с рэперами. В ответ семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон обвинил господина бен Сулайема в расизме. А главный матершинник «Формулы-1», трехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен, словно желая еще больше позлить Мохамеда бен Сулайема, принялся ругаться и на пресс-конференциях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (слева) и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохамед бен Сулайем

Фото: Hamad I Mohammed / Pool / Reuters Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон (слева) и президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохамед бен Сулайем

Фото: Hamad I Mohammed / Pool / Reuters

Мохамед бен Сулайем, функционер из ОАЭ, возглавивший Международную автомобильную федерацию в 2021 году, оказался в центре скандала. Господин бен Сулайем призвал гонщиков «Формулы-1» перестать материться в эфире во время общения со своими командами. «Нам нужно провести грань между спортом и рэп-музыкой. Мы не рэперы. Сколько вообще раз они произносят слово на F за минуту?! Мы не такие. Они это они, а мы — это мы»,— заявил глава FIA журналистам в Сингапуре, где в воскресенье пройдет очередной этап чемпионата мира «Формулы-1». Призыв Мохамеда бен Сулайема возник не на ровном месте. Спортсмены в последнее время действительно стали давать волю эмоциям. Выдержки из их переговоров с командами по ходу гонки идут в эфир. Они выдаются с задержкой, после модерации, а потому большинство бранных слов зрители не слышат — их просто запикивают. Однако общий смысл высказываний всегда понятен.

Заявление президента FIA, однако, привело к тому, что его самого обвинили в расизме. Сделал это семикратный чемпион мира, самый титулованный гонщик в истории серии Льюис Хэмилтон.

«Мне не понравилось, как он это сказал. Упоминание рэперов — это стереотип. Большинстве рэперов — черные, так что он говорит, что мы не такие, как черные. Это неверный набор слов, который содержит расистский элемент»,— отметил господин Хэмилтон в интервью Autosport.

Он также добавил, что никогда не поддерживал Мохамеда бен Сулайема. Свое негативное отношение к главе FIA Льюис Хэмилтон высказывал и в прошлом году, когда господин бен Сулайем также влип в скандальную историю. Тогда энтузиасты нашли датированную 2001 годом, когда Мохамед бен Сулайем еще выступал в раллийных гонках, реплику президента FIA. Он признавался, что «не любит женщин, считающих, что они умнее мужчин». В итоге главе FIA пришлось пояснять, что на самом деле он так не думает.

Сам Льюис Хэмилтон до ругани в эфире не доходит. Он пояснил, что хоть и злится временами, все равно помнит, что за ним «стоит две тысячи работников команды Mercedes», труд которых и обеспечивает его выступления. Однако господин Хэмилтон признал, что проблема есть и ее надо решать. «Но люди не роботы. Эмоции тоже важны»,— сказал он.

Об эмоциях рассказывал и главный, пожалуй, матершинник «Формулы-1», трехкратный чемпион мира и действующий обладатель титула Макс Ферстаппен. В предыдущие два сезона у голландца было мало поводов ругаться, поскольку его Red Bull был настолько быстрее всех остальных, что гонки он проезжал в спокойном режиме. Нынешний сезон складывается куда сложнее. Макс Ферстаппен все еще лидирует в чемпионате, но быстрейшей машины у него уже нет, он не выигрывал на протяжении семи гонок и вполне может остаться без чемпионства. Не удивительно, что голландец ругается с командой так, что ей даже приходится призывать его «вести себя, как взрослый». Без особого, правда, успеха. В том же Сингапуре комментируя свое выступление на Гран-при Азербайджана в прошлое воскресенье (пятое место), господин Ферстаппен использовал то самое слово «fuck», имея в виду, что машина у него была очень плохая. Модератор пресс-конференции призвал его следить за языком.

«Я что, уже ругаться не могу?! — ответил Макс Ферстаппен.— Я просто сказал, что машина дерьмо, она не едет, и мне извиняться? Ну серьезно, кто мы, пятилетние дети?!»

Позицию господина Ферстаппена поддержал и его главный преследователь в чемпионате Ландо Норрис (McLaren). Он отметил, что отказ от крепких выражений приведет к тому, что болельщики утратят шанс «понять реальные ощущения гонщиков». «Когда я слушаю все эти слова в эфире, то понимаю, что это не так уж плохо.— сказал Норрис.— Да, это не тот язык, который можно считать приятным, но в конце концов вы всегда можете найти вид спорта, в котором ведут себя иначе».

Александр Петров