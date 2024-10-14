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Ноутбукозамещение

Продажи планшетов растут, Xiaomi выходит в лидеры

Xiaomi за девять месяцев стал лидером в РФ по продаже планшетов в физическом выражении, потеснив Samsung, свидетельствуют данные МТС. В денежном выражении лидер остался неизменным, это Apple, но Xiaomi отстает всего на 3%. По словам участников рынка, сегмент планшетов продолжает расти второй год подряд впервые с 2020 года из-за увеличенной функциональности устройств, которые теперь полноценно заменяют ноутбук.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

С января по сентябрь 2024 года в России было продано 2 млн планшетов на сумму 41,5 млрд руб., что на 32% и 31% больше аналогичного периода 2023 года, сообщили “Ъ” в МТС. По их данным, южнокорейский Samsung потерял свое лидерство, теперь самым продаваемым планшетом с долей 15% стал Xiaomi (9% в 2023 году). Samsung же за год утратил 5% рынка в штуках и опустился на 3-е место с долей 10%. На втором месте Huawei с 14%, его доля и позиция не изменились. В деньгах лидер по-прежнему Apple (21%, годом ранее 31%), однако Xiaomi сильно сократил отставание, сейчас у компании 18% рынка в деньгах (с 11% в 2023 году), у Samsung 15% (годом ранее 19%).

В «М.Видео-Эльдорадо» приводят схожие данные. По их данным, в пятерку самых продаваемых устройств вошли бренды Huawei, Honor, Samsung, Redmi, Apple. В денежном выражении — Apple, Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi.

«Пользователи стали активно выбирать гаджеты Xiaomi из-за сочетания функциональности, разнообразия ассортимента и привлекательной цены»,— говорит представитель ритейлера.

Рост рынка планшетов начался в 2023 году из-за повышения функциональности, сообщал “Ъ” в начале 2024 года (см. “Ъ” от 15 января). Тогда спрос вырос на 32% в штуках и 30% в деньгах, участники рынка отмечали, что рынок растет впервые с 2020 года. По мнению аналитиков МТС, главным фактором роста спроса на планшеты в 2024 году стала их функциональность: «Устройства стали приближаться по характеристикам к ноутбукам и способны полноценно заменить их».

Доля Xiaomi в количественном и денежном выражении увеличилась за счет массового выхода на российский рынок планшетов средней цены, говорит независимый аналитик Александр Сурков. В начале апреля 2024 года Xiaomi представила планшет Redmi Pad Pro с диагональю 12,1 дюйма, сообщал 3dNews. Цены в магазинах электроники начинаются от 25 тыс. руб. Для сравнения, последний iPad от Apple — iPad Pro с процессором M4 имеет диагональ 11 дюймов и стоит от 180 тыс. руб. Также китайская компания обошла Samsung за счет прямого сотрудничества с российскими дистрибуторами по поставке своей продукции в РФ. «Доля Huawei не изменилась, так как их устройства более дорогие и сами пользователи еще не до конца доверяют операционной системе Harmony OS»,— подчеркивает господин Сурков.

Samsung теряет долю с момента принятия решения об остановке поставок в начале 2022 года, считает представитель «Марвел-Дистрибуции».

«Доля Samsung на рынке планшетов в 2021 году была 29% в штуках, текущая доля в районе 10%. Продукты Samsung попадают на полки по параллельному импорту, но в меньшем объеме»,— говорит он, добавляя, что доля Apple в деньгах за три года упала почти в два раза, с 40% до 21,8%. «Если со стороны Apple и других западных производителей подход не изменится, то уже в следующем году лидирующие позиции смогут занять другие бренды»,— подчеркивает представитель дистрибутора.

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Господин Сурков добавляет, что количество продаж планшетов не будет снижаться, так как данное устройство имеет широкий спектр использования: от просмотра контента и написания заметок до игр и дизайна. По его оценке, Xiaomi не сможет обогнать Apple в денежном выражении даже с учетом отсутствия официальных поставок и некоторых не заблокированных функций в РФ. «Пока Xiaomi не выпустит в РФ премиальный планшет, пользователи люксовых гаджетов будут покупать либо Apple, либо Samsung, а доля других китайских компаний, таких как Realme, Tecno или Infinix, будет расти за счет схожей функциональности с Xiaomi»,— прогнозирует он.

Тимофей Корнев

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