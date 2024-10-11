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Коммерсантъ FM
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Запчастям пересобрали цену

В чем причина кратного подорожания деталей для иномарок

Автозапчасти для западных марок резко дорожают. Собеседники “Ъ FM” фиксируют рост стоимости вплоть до 100% за год. Тренд подтвердили «Известия» со ссылкой на страховые компании, там указывают, что по некоторым позициям динамика еще хуже. Например, за два года цены на запчасти для автомобилей концернов Volkswagen, Audi и Skoda увеличились на 260%. Собеседники “Ъ FM” среди представителей автосервисов также указывают на дефицит некоторых деталей, например, карданных валов для японских легковых и грузовых машин, цена на эти оригинальные запчасти в этом году выросла в два раза.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Рынок восстанавливается от шоковых событий предыдущих лет, рассказал член правления Союза автосервисов России Илья Плисов: «Традиционно подорожание на запчасти остается в пределах 5% ежегодно, но с 2022 года до нынешнего момента, конечно, рост идет беспрецедентный. Система ОСАГО ожидала, возможно, возврата к прежним ценам, но я думаю, что возврата нет, а дисгармония между ценой полиса и стоимостью запчастей сохраняется. Эту проблему несколько компенсировало разрешение Центробанка использовать аналоговые запчасти, это позволило покупать для ремонта бампер не за 10 тыс. руб., например, а за 2 тыс. руб. Тем не менее общая ситуация, особенно по оригинальным запчастям, не изменилась.

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Конкретно за 2024 год есть изменения в пределах 7%, они более или менее прогнозируемые рынком и связаны скорее со стоимостью платежей за рубеж. Потому что, чтобы что-то привезти, нужно сначала перевести деньги. На сегодняшний день этот процесс вроде нормализуется, но 5-8% издержек закладывается в стоимость запчастей».

С 2022-го в среднем запчасти для американских автомобилей подорожали на 120%, корейских — на 55%, китайских — на 60%. Цены на импортные комплектующие в первую очередь зависят от курса рубля, отметила управляющая компанией Frank Auto Ирина Франк: «Запчасти подорожали в среднем на 25-30%, потому что в этом году был рост курса доллара с 70 руб. до 97 руб. сегодня.

Таможенные платежи не изменились, просто раньше было очень много серого импорта без таможенных платежей, а сейчас таких становится вариантов все меньше и меньше. Эта тенденция 2023-2024 годов, она появилась после того, как в 2022-м официально ушли все бренды, поэтому везли как могли. Плюс тогда еще были остатки запасных частей, ввезенных официально.

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В 2023 году начался постепенный рост доллара, появились серые поставки. Любой сервис мог миксовать официально и неофициально купленные запчасти, за счет этого снижалась себестоимость. Сейчас запчасти, которые раньше везли из-под полы, стали поставлять официально, а это дополнительные затраты на сертификацию, таможенные платежи и другие расходы».

По данным сети автосервисов Fit Service, почти 40% российских автомехаников в этом году сталкивались с поддельными автозапчастями, хотя годом ранее об этом заявляли только четверть респондентов. Из них на фальсификаты среди моторных масел пожаловались более половины сервисов. На поддельные фильтры — 35%, почти столько же на свечи зажигания.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Александра Абанькова

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