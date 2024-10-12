Суд осудил самосуд

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 90-е и 2000-е годы, а также в наши дни. В 2003 году жители села Краснополье Свердловской области устроили показательную казнь двух парней, которые подозревались в грабежах домов и изнасилованиях. По версии следствия, группа местных жителей решила наказать молодых людей после того, как они убили охранника детского сада, мешавшего им совершить ограбление. Сначала жители села заставили одного зарезать в лесу сообщника, а затем вынудили оставшегося повеситься на дереве. В 2004 году Свердловский областной суд вынес сельчанам обвинительные приговоры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ Фото: Андрей Стенин, Коммерсантъ

Инцидент, который лег в основу судебных разбирательств, произошел в ноябре 2003 года. По версии следствия, двое юношей из села Краснополье (Свердловская область), ранее судимых за грабежи, решили совершить налет на детский сад. Когда они ворвались в детсад, их попытался остановить молодой сторож, но они ударили его ножом. От полученных ранений сторож скончался на месте.

Убитый оказался приемным сыном одного из местных жителей — Николая Суздалова. Тот решил отомстить и собрал группу из своих односельчан, в частности братьев Антона и Егора Михайловых, Алексея Гагарина, Виктора Горобца, Александра Петрова и Юрия Перевозчикова. Мужчины быстро вышли на след налетчиков, которые и ранее бесчинствовали в селе и подозревались правоохранительными органами в грабежах и насилии над женщинами.

Группа местных жителей устроила подозреваемым облаву.

Поймав парней по версии следствия, мужчины отвели их в гараж местной пилорамы, где начали допрашивать. Те стали перекладывать вину друг на друга, но, в итоге, признались в убийстве. Парней увели в лес и заставили одного из нападавших зарезать другого.

Он послушался и несколько раз ударил сообщника ножом, затем добил его, когда тот упал на землю. Оставшемуся дали веревку, приказали надеть петлю на шею и повеситься на дереве.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Во время судебного следствия жители села требовали оправдать односельчан, расправившись с убийцами сторожа. Однако в 2004 году Свердловский областной суд под председательством судьи Владимира Трескова признал их виновными. Самый большой срок получил Виктор Горобец — восемь лет лишения свободы за убийство по сговору и покушение на убийство. Остальные в зависимости от степени участия в преступлении получили от девяти месяцев до 4,5 года колонии.

Впоследствии приговор был обжалован в судах вышестоящих инстанций. Верховный Суд России внес в приговор незначительные коррективы, но по существу он остался без изменений.

«Они устроили самосуд. На процессе вся деревня выступала за подсудимых. Говорили: "это цвет нашей деревни". Тяжелый психологический процесс. Но ведь они совершили преступление — убийство. Естественно, все получили сроки. Меньше всего получил отчим убитого сторожа — он только участвовал в разговорах, "наезжал" на этих двух парней. Больше всех — главный подстрекатель»,— рассказал судья Владимир Тресков для книги «Личность в мантии» издательства «Коммерсантъ-Урал». По его словам, юноши были причастны к изнасилованию 70-летней пенсионерки, но, когда к ней пришел участковый, она не стала писать заявление, так как «постеснялась».

Ранее «Ъ-Урал» рассказывал, как в Екатеринбурге обезвредили банду 20-летних убийц и налетчиков.

Мария Шараева, Николай Яблонский