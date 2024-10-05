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Братьев Коротковых превратили в «Крыс»

Как в Екатеринбурге обезвредили банду 20-летних убийц и налетчиков

Редакция «Коммерсантъ-Урал» продолжает серию материалов «Дела прошлых лет», где рассказывает о преступлениях, которые расследовались на Урале в 90-е и 2000-е годы, а также в наши дни. В конце 1990-х годов в Екатеринбурге на Уралмаше братья Александр и Владимир Коротковы создали преступную группировку из своих 20-летних сверстников. По версии следствия, они грабили и убивали людей. Следователи установили, что братья и их сообщники причастны к 21 убийству, в том числе милиционеров. Однако смертной казни им удалось избежать.

Александр и Владимир Коротковы

Александр и Владимир Коротковы

Фото: Книга "Ловцы банд"

Александр и Владимир Коротковы

Фото: Книга "Ловцы банд"

В Екатеринбурге в мае 1995 года братья Александр и Владимир Коротковы на Уралмаше сколотили преступную группировку из своих 20-летних сверстников, которая начала заниматься грабежом квартир состоятельных граждан. Всего в банду вошло около 20 человек.

У группировки была разработана преступная схема: заметив жертву, они надевали черные маски и врывались в квартиры, из которых забирали ценные вещи и деньги. В некоторых случаях убивали хозяев жилья. Затем они начали нападать на ювелирные магазины — похищали ценности, убивали охранников и забирали у них оружие.

Почувствовав безнаказанность (так как никого из них милиции задержать не удавалось), грабители захотели вытеснить из Екатеринбурга другие преступные группировки и установить контроль над городом. Для этого они решили обзавестись большим количеством оружия и ограбили оружейный магазин «Беркут».

Ограбление они решили совершить 28 декабря 1995 года. Коротковы и трое их приятелей поймали в центре города такси и попросили водителя довезти их до пригорода. Как только машина выехала за пределы Екатеринбурга, Коротковы попросили водителя остановиться. Тогда преступники расстреляли таксиста и, вытащив его из машины, закопали в снег рядом с дорогой. Затем бандиты сели в машину и направились обратно в город. Подъехав к «Беркуту», приятели надели маски и, ворвавшись в магазин, заставили всех находившихся там лечь на пол. Затем они обезоружили охрану, забрали 10 стволов нарезного оружия и охотничьи ружья, скрывшись на угнанном автомобиле.

Почти через две недели после этого бандиты совершили разбойное нападение на коммерческий магазин «Соки—воды». При налете преступники убили сотрудника милиции и забрали его табельное оружие.

Однажды они напали на ювелирный магазин в Ботаническом районе Екатеринбурга, но скрылись не на машине, а на трамвае. В итоге не сработал введенный план «Перехват» — милиционеры досматривали все автомобили, выезжающие из района, а не трамваи.

Братьев Коротковых удалось задержать 25 января 1996 года, когда они совестно с тремя сообщниками на вещевом рынке подошли к машине одного из торговцев и выкинули его из автомобиля. Обратившие внимание на происходящее сотрудники милиции стали их преследовать. Бандиты начали отстреливаться, бросили в оперативников три гранаты. В результате три милиционера получили ранения, а один был убит. Но преступники вскоре были пойманы.

Следующей ночью 26 января в Екатеринбурге были задержаны еще 18 членов банды. Оперативное дело в отношении банды братьев Коротковых проходило под названием «Крысы». Было установлено, что для прикрытия своей криминальной деятельности они создали коммерческую структуру, которая занимала помещение в подвале здания школы–интерната на улице Восстания. Там хранилось награбленное, часть вещей передавалась женам и любовницам.

Дело банды расследовал Олег Клюсов, для книги «Ловцы банд. Место встречи…», изданной ИД «Коммерсантъ-Урал», он рассказал, что доказательную базу по уголовному делу удалось собрать благодаря словоохотливости братьев. «Они сидели в одной камере с моими клиентами. Камера была оборудована специальным оборудованием, и все их рассказы попали на запись», — вспоминал он.

Всего оперативники установили причастность бандитов к 21 убийству. В уголовном деле фигурировало 83 эпизода.

Из-за большого количества фигурантов дела судебные заседания проходили в физкультурном зале екатеринбургского ОМОНа. Судья Свердловского областного суда Игорь Ермаков был взят под охрану. «Они вели себя дерзко. Приходилось искать общий язык, а, в конце концов, они поняли, что им грозило несколько исключительных мер — тогда еще действовала смертная казнь. Ими было убито около 20 человек, включая сотрудников милиции, которые охраняли ювелирные магазины. Они из-за ценных вещей убили целую семью», — рассказал для книги «Личность в мантии», изданной «Ъ-Урал», Игорь Ермаков. По его словам, внутри банды действовала «жесткая дисциплина». Когда один из участников банды попытался выйти из ее состава, «его убрали».

В 1999 году судья Игорь Ермаков вынес первый приговор членам банды. За убийства и бандитизм они получили до 15 лет лишения свободы, так как был введен мораторий на смертную казнь.

Спустя несколько лет, в 2002 году им был оглашен второй приговор — по эпизодам убийства милиционеров, которые в рамках первого дела суд отправлял на доследование. Александр Коротков был осужден на 15 лет колонии строгого режима (в 2002 году скончался в тюрьме), его брат Владимир Коротков — 14 лет лишения свободы. Остальные члены банды получили сроки до 14 лет.

Игорь Ермаков не исключает, что банда Коротковых могла быть связанной с ОПС «Уралмаш».

«ОПС нужен был капитал, чтобы ваучеры и акции приобрести. Впоследствии похищенные вещи найдены не были. Было очень много похищенных ценных предметов, они мешками ювелирные изделия вытаскивали. И ведь ничего не тратили на себя. При таких доходах они могли куролесить, ходить в рестораны, пить коньяки. Но ничего этого у них не было»,— рассказал судья.

Мария Шараева, Николай Яблонский

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