Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 12–13 октября
10 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых триллер Брэда Андерсона «Час тишины» и музыкальный фильм Аскара Узабаева «Руки вверх!». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Час тишины
- Режиссер: Брэд Андерсон
- В ролях: Юэль Киннаман, Марк Стронг, Мекай Файфер, Майкл Эклунд, Сандра Мэй Фрэнк, Джонатан Кёнсген
- Жанр: триллер / Мальта, США / 92 мин.
- В прокате: с 10 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Беда Фрэнка (Юэль Киннаман), детектива убойного отдела полиции Бостона, заключается не только и не столько в том, что он воображает себя, как язвит его напарник, "суперкопом" с «железными яйцами», не осложняющим себе жизнь такими мелочами, как ордера на арест заведомых уродов…
Беда его, очевидно, заключается в том, что он слишком быстро бегает,— за первые десять минут фильма его жизнь и карьера летят в тартарары. Едва он успевает совершить утреннюю пробежку, насладиться свежевыжатым соком и полюбоваться бостонскими видами с балкона своей квартиры на верхнем этаже, поболтать по телефону с дочуркой и дослать патрон в патронник, как пора ехать на задержание в городском порту. Этакое "бостонское чаепитие"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Слухом кино не полнится».
Ужасающий-3
- Режиссер: Дэмиен Леоне
- В ролях: Лорен ЛаВера, Дэвид Ховард Торнтон, Антонелла Роуз, Эллиотт Фаллэм, Саманта Скаффиди, Маргарет Энн Флоренс
- Жанр: ужасы / США / 125 мин.
- В прокате: с 10 октября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Вообще — и об этом, по-хорошему, стоило предупредить первым делом, третья серия похождений Арта является, вне всяких сомнений, самой кровавой, паталогическим и вполне физически невыносимой не только в рамках франшизы, но не исключено, что в истории жанра вообще. И уж точно ничего подобного невозможно было раньше увидеть на экране кинотеатра. Ни "Хостел", ни "Поворот не туда", ни "Пила", ни любой другой хит нового миллениума в "поджанре «гор»" и рядом не стояли с кровавой вакханалией, устроенной Леоне: даже члены съемочной группы признавались, что чувствовали себя на площадке не слишком комфортно и задумывались о гигиенических пакетах».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Ковровая резня».
Руки Вверх!
- Режиссер: Аскар Узабаев
- В ролях: Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Артём Осипов, Федор Лавров
- Жанр: музыка, биография / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 10 октября
Кинокритик Игорь Гаврилов: «События, описанные в фильме "Руки вверх!", по большей части подаются как воспоминания солиста и автора песен группы "Руки вверх" Сергея Жукова, оказавшегося в 2018 году на больничной койке: он готовился тогда к серьезной хирургической операции, которая грозила поставить под вопрос всю его дальнейшую карьеру…
Музыкант не стал отдавать такое дело в чужие руки и полностью проконтролировал весь процесс съемок самолично, а также снялся в роли Жукова-нынешнего. В этом смысле создатели фильма пошли даже дальше "Богемской рапсодии" и "Рокетмэна", на которые они, безусловно, ориентировались. Ни здравствующие музыканты Queen, ни Элтон Джон на экране не появлялись, хотя и продюсировали соответствующие байопики. А фильм "Руки вверх!" стал, фигурально выражаясь, частью корпорации, бренда, в который входят не только музыкальные проекты, но и сеть баров, и кондитерское производство, и другие бизнесы. Жена и деловой партнер Сергея Жукова Регина Бурд снялась в фильме в роли жены Сергея Жукова. В "детских" сценах из жизни музыканта снялся его сын Энджел. Как говорится, все в дом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крыша для звезды».
Фантастическое путешествие
- Режиссер: Ант Тимпсон
- В ролях: Элайджа Вуд, Нелл Фишер, Майкл Смайли, Моргана О’Рейли, Миллен Бейрд, Никки Сиулепа
- Жанр: приключения / Новая Зеландия / 103 мин.
- Слоган: «Папа-чудак и дочка-заноза. Что может пойти не так?»
- В прокате: с 10 октября
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Жизнь отличницы Милдред переворачивается с ног на голову, когда в ее жизни появляется папа-фокусник, которого она не видела много лет. Поскольку девочка интересуется не фокусами, а природой, отец предлагает ей вместе отправиться в путешествие. Их ждет фантастическое приключение в поисках исчезающего вида пантеры, в ходе которого им не только придется узнать друг друга получше, но стать самыми близкими друзьями, которым по плечу любые трудности. Пригодятся и школьные знания, и папины фокусы!»
Команда зачистки
- Режиссер: Джон Кейес
- В ролях: Джонатан Риз Майерс, Мелисса Лео, Свен Теммел, Екатерина Бэйкер, Антонио Бандерас, Мэттью Томпкинс
- Жанр: боевик, триллер / США / 95 мин.
- В прокате: с 10 октября
Кинопрокатчик «Пионер»: «Шивон и Алекс работают в команде по зачистке мест преступлений. Выполняя очередное задание, они неожиданно обнаруживают портфель, полный денег. Необычная находка, разумеется, не проходит незамеченной, в результате чего парочка оказывается в заварушке с участием сурового гангстера Габриэля, группы хладнокровных головорезов и коррумпированных правительственных агентов. Все они хотят заполучить чемодан с состоянием».
Агент на уикенд
- Режиссер: Джордж Хуан
- В ролях: Люк Эванс, Сон Ган, Вирджиния Чиен, Квай Луньмэй, Пернелл Уолкер, Патрик Ли
- Жанр: боевик, триллер / США, Франция / 100 мин.
- В прокате: с 3 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «"Агент на уикенд", снятый при содействии мэрии Тайбэя и местного "Мариотта", вывеска которого мелькает в кадре примерно каждые десять минут,— типичный образчик продукции EuropaCorp. Здесь есть быстрая езда, как во франшизах "Такси" и "Перевозчик" (звезде последней Джейсону Стейтему персонажи передают привет), похищение ребенка, как в "Заложнице", красивая женщина, волею судьбы ставшая преступницей, как в каждом втором фильме самого Бессона, и британский актер Люк Эванс, сыгравший у него в "Анне" (2019) агента КГБ, а здесь — агента американского Управления по борьбе с наркотиками».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Дом летающих цитат».
Другой человек
- Режиссер: Аарон Шимберг
- В ролях: Себастиан Стэн, Майлз Дж. Джексон, Патрик Ванг, Нил Дэвидсон, Марк Геллер, Джеймс Фостер мл.
- Жанр: драма, комедия / США / 112 мин.
- В прокате: с 3 октября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Разумеется, посыл "Другого человека", как и положено нынче в боди-хоррорах, бодипозитивный. Будь собой, а возраст или другие особенности развития — полная ерунда. Поверить в данную максиму, несмотря на все речовки прогрессивной общественности, по-прежнему затруднительно. Все же кинематограф лишь версия нашей реальности, а не точная копия, и режиссеры — по крайней мере, пока — слишком забегают вперед. В остальном "Другой человек" приятным образом снят на 16-миллиметровую пленку и успешно воссоздает дух Нью-Йорка семидесятых — в кадре грязно, темно и душевно. Не то что нынче — борьба с предубеждениями давно превратилась в один сплошной предрассудок».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Доппельбоди-хоррор».
Жизнь
- Режиссер: Маттиас Гласнер
- В ролях: Ларс Айдингер, Коринна Харфух, Лилит Штангенберг, Рональд Церфельд, Роберт Гвиздек, Ханс-Уве Бауэр
- Жанр: драма / Германия / 180 мин.
- В прокате: с 3 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «Маттиас Гласнер начал писать сценарий своего фильма, в котором, как подтверждает посвящение его семье перед финальными титрами, много автобиографичного, после рождения своего первого ребенка и смерти родителей. Такие вещи действительно заставляют задуматься о собственной смертности и о своей роли в сложном переплетении семейных связей, когда один человек оказывается одновременно ребенком и взрослым, объектом заботы и тем, кто ее обеспечивает, или, как в случае экранной семьи Лунис, жертвой отсутствия этой самой заботы и родственного тепла».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Страсти родовые».
Творение богов
- Режиссер: Уэршань
- В ролях: Юй Ши, Крис Филлипс, Хуан Бо, Люк Чэнь, Нарана Эрдынеева, Ли Сюэцзянь
- Жанр: фэнтези, боевик / Китай / 168 мин.
- В прокате: с 3 октября
Кинопрокатчик «НМГ Кинопрокат»: «С начала времён миром смертных правила династия Шан, и все местные князья в знак подчинения посылали ко двору своих сыновей.
Во время подавления мятежа в одной из провинций младший принц случайно пробуждает заточённого демона, который овладевает им. Принц, совершив преступление, становится правителем, чем навлекает на мир смертных Великое проклятье. Чтобы не допустить хаос, боги горы Куньлунь решают отправить людям артефакт невероятной силы — Список бессмертных.
Так начинается противостояние между людьми, духами и бессмертными существами, после которого человечество никогда не останется прежним».
Василиса и хранители времени
- Режиссер: Павел Лунгин
- В ролях: Маша Кошина, Дарья Мороз, Сергей Гармаш, Юрий Кузнецов, Агриппина Стеклова, Дмитрий Куличков
- Жанр: фэнтези, семейный / Россия / 98 мин.
- В прокате: с 3 октября
Кинопрокатчик «Наше кино»: «За некие провинности Хранители времени из дальней вселенной отправляют на Землю Волшебника. Там он обретает внучку Василису, тоже наделенную чудодейственными силами. Вместе они знакомятся со звездой интернета Дашей, которая живет вниманием и любовью своих поклонников в социальных сетях: чем больше их армия, чем больше их лайков, тем моложе и красивее она становится. Задача коварной Даши — завладеть волшебной силой Василисы и с ее помощью обрести вечную молодость. Битва добра со злом на фоне волшебной Москвы, современные реалии, мастерски вплетены в сказочный сюжет!».