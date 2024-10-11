Прокатная десятка

Кинокритик Михаил Трофименков: «Беда Фрэнка (Юэль Киннаман), детектива убойного отдела полиции Бостона, заключается не только и не столько в том, что он воображает себя, как язвит его напарник, "суперкопом" с «железными яйцами», не осложняющим себе жизнь такими мелочами, как ордера на арест заведомых уродов…

Беда его, очевидно, заключается в том, что он слишком быстро бегает,— за первые десять минут фильма его жизнь и карьера летят в тартарары. Едва он успевает совершить утреннюю пробежку, насладиться свежевыжатым соком и полюбоваться бостонскими видами с балкона своей квартиры на верхнем этаже, поболтать по телефону с дочуркой и дослать патрон в патронник, как пора ехать на задержание в городском порту. Этакое "бостонское чаепитие"».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Слухом кино не полнится».