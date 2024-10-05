Дом летающих цитат

В прокат вышел лирический боевик Джорджа Хуана «Агент на уикенд» (Weekend in Taipei), сопродюсером и соавтором сценария которого стал Люк Бессон. Больше повторов, чем агент под прикрытием — героина в банках рыбных консервов, обнаружила в фильме Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сюжетные повороты фильма, хотя и не отличаются неожиданностью, не дают заскучать у экрана

Фото: EuropaCorp Сюжетные повороты фильма, хотя и не отличаются неожиданностью, не дают заскучать у экрана

Фото: EuropaCorp

В 2019 году кинокомпания EuropaCorp, основанная Люком Бессоном еще в девяностых, угодила в процедуру банкротства — на ней висели долги в $182 млн. Но если кто-то думал, что это остановит фабрику по штамповке однотипных боевиков (хотя иногда встречались и исключения: например, байопик Ива Сен-Лорана или фильм Томаса Винтерберга «Курск» о трагедии на одноименной подводной лодке), то надежды эти не оправдались. Компания прошла реструктуризацию, передала 60% своих активов одному из кредиторов и после четырехлетнего перерыва вернулась к производству фильмов.

«Агент на уикенд», снятый при содействии мэрии Тайбэя и местного «Мариотта», вывеска которого мелькает в кадре примерно каждые десять минут,— типичный образчик продукции EuropaCorp. Здесь есть быстрая езда, как во франшизах «Такси» и «Перевозчик» (звезде последней Джейсону Стейтему персонажи передают привет), похищение ребенка, как в «Заложнице», красивая женщина, волею судьбы ставшая преступницей, как в каждом втором фильме самого Бессона, и британский актер Люк Эванс, сыгравший у него в «Анне» (2019) агента КГБ, а здесь — агента американского Управления по борьбе с наркотиками.

На экране проплывает череда видов Тайбэя. Оказывается, здесь идет процесс над корейским олигархом Кваном (Сун Кан), владельцем крупной рыболовной компании. За ним числится целый список правонарушений, от незаконной ловли сетями до коррупционных схем. Пока Кван осмысливает грозящее ему пожизненное заключение, его жена Джой (Квай Луньмэй) безмятежно ходит по магазинам в образе Одри Хепберн из «Завтрака у Тиффани» под мелодию «Moon River» Генри Манчини — этот лобовой оммаж и еще несколько ему подобных создатели фильма устраивают без особого смысла, просто так.

Джой, как понятно по ее равнодушию к суду над Кваном, мужа не любит, хотя охотно пользуется его деньгами: например, покупает ему же в подарок на день рождения новейшую модель Ferrari, предварительно устроив ей лихой тест-драйв. Едва выносит его и ее сын Реймонд (Уайатт Ян), хотя Кван растил его с младенчества. Ведь мальчик — экоактивист и ненавидит отчима за то, что его рыболовные суда убивают дельфинов.

Тем временем в Чикаго агент Джон Лоулер (Эванс) как раз завершил очередную операцию, спалив ресторан, где работал под прикрытием, и арестовав партию героина в банках из-под печени трески производства — ну конечно! — компании Квана. Он просит у начальницы (Пернелл Уолкер) разрешения поехать в Тайбэй, чтобы добраться до наркобарона, с которым у него давние счеты, но та отправляет его в принудительный отгул. Угадайте, куда отправится герой, где он устроит кровавые разборки?

Дальнейшие сюжетные повороты «Агента» примерно такие же «неожиданные». Разумеется, в Тайбэе выяснится, что Джона и Джой — у Эванса и Квай Луньмэй получился вполне убедительный дуэт — связывает общее прошлое. Разумеется, Кван окончательно и бесповоротно слетит с катушек. Разумеется, будут погони и перестрелки с участием его колоритных подручных, несколько вполне циничных смертей, а также туристические прелести Тайваня и неглубокое погружение в его культуру. Встречаются здесь, правда, и удивительные находки, например, эпизод, в котором Джон бегом преследует машину Квана — и, как ни странно, догоняет, или финальная драка в кинотеатре на фоне «Дома летающих кинжалов» (2004) Чжан Имоу.

Надо отдать должное Джорджу Хуану, чья фильмография примечательна разве что дебютом «Среди акул» (1994) с участием Кевина Спейси: сюжет развивается довольно бодро, не оставляя зрителям времени заскучать и задуматься о логике происходящего. Только Квана немного жалко — он ведь всего лишь хотел, чтобы его любили.

Юлия Шагельман