ВТБ подал иски к структурам JPMorgan об убытках на сумму $155,8 млн

В арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрированы два новых иска ВТБ (MOEX: VTBR) к российскому банку «Дж.П. Морган Банк Интернешнл» (входит в финансовый конгломерат JPMorgan), а также к иностранным структурам JPMorgan на общую сумму $155,8 млн. Первый иск на сумму $81,3 млн будет рассмотрен 27 ноября, второй на сумму $74,5 млн — 8 ноября.

Помимо взыскания убытка ВТБ требует принять обеспечительные меры в пределах суммы иска, а именно наложить арест на банковские счета J.P. Morgan Securities, JPMorgan Chase Bank, JPMorgan Chase & Co, J.P. Morgan Capital Holdings Limited, J.P. Morgan Limited, J.P. Morgan International Finance Limited, JPMorgan Emerging Europe, Middle East & Africa Securities PLC. Арест также требуется наложить на счета российского банка «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». Из ходатайства ВТБ следует, что исключением станут средства на счетах типа «С».

Заявление ВТБ об обеспечении иска частично удовлетворено судом — наложены аресты на счета указанных компаний (в пределах суммы исковых требований). Истец обосновал необходимость принятия обеспечительных мер тем, что их отсутствие «может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта», а также «причинить значительный ущерб заявителю».

В середине апреля ВТБ подавал аналогичный иск в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти на сумму $440 млн. Ответчиками по иску значились восемь иностранных структур JPMorgan и «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». 24 апреля суд наложил арест на денежные средства, имущество, права требования JP Morgan и его восьми компаний. В мае суд отменил арест счетов типа «С».

Подробнее — в публикации «Ъ» «ВТБ и JPMorgan Chase обменялись исками».

Полина Мотызлевская