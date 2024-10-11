Путин пригласил участников форума в Ашхабаде на саммит БРИКС в Казани

Президент России Владимир Путин пригласил участников форума «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития», который проходит в столице Туркменистана, посетить саммит БРИКС, запланированный в Казани, сообщает «РИА Новости».

Во время своего выступления Владимир Путин отметил, что Россия активно готовится к проведению саммитов БРИКС и БРИКС плюс/аутрич. Он выразил надежду, что на встрече в Казани будут присутствовать президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и главы других государств, участвующих в форуме.

Ранее сообщалось, что в Казани на ряде улиц ограничат движение и парковку на время саммита БРИКС.

Анар Зейналов