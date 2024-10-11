К услугам подвязывают согласие

Верховный суд признал навязывание страховок при выдаче кредитов незаконными. Такая практика была запрещена и раньше. ЦБ штрафует участников рынка за подобные нарушения на сумму от 100 тыс. руб. и сам признает, что это не сдерживает недобросовестных банкиров. Теперь коллегия ВС уточнила правила: дополнительные услуги кредитная организация может продать только с письменного согласия заемщика. Как часто банки манипулируют клиентами? И можно ли вернуть деньги за лишние сервисы? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Взял потребкредит на 2 млн руб. — оформи страховку от несчастных случаев еще на 156 тыс. руб.: это история екатеринбуржца, который в споре с банком дошел до Верховного суда. На каких условиях он получил заем, не уточняется. Вероятнее всего, дополнительные условия позволили снизить процентную ставку. Согласно закону, клиент может отказаться от оплаченных услуг в течение месяца и пожаловаться в ЦБ, если ему их навязали. Но на практике этот алгоритм не работает. Заемщик действительно обязан вместе с ипотекой оформить страхование имущества, а с автокредитом — ОСАГО. Всё остальное добровольно.

Но банки все равно находят способ убедить клиента, подчеркнул главный эксперт компании «Русипотека» Сергей Гордейко: «Обычно это страхование жизни, которое требует кредитная организация. Его стоимость составляет примерно 3% от суммы кредита. Страховка никогда не действует весь срок займа, как правило, только в первый год. Затем остаются классические виды: клиент соглашается либо на низкую ставку плюс дорогое страхование, либо высокую ставку и отсутствие дополнительных опций. Каждый раз надо считать, может оказаться, что выгоднее второй вариант».

Меньше всего таких продуктов «зашито» в кредитах с господдержкой, где жестче регулирование. Но даже в семейную ипотеку банки могут включить лишние услуги. Речь даже не о страховках, пояснил гендиректор агентства «БизнесДром» Павел Самиев: «Это могут быть юридические услуги, бытовые и консьерж-сервисы, телемедицина, вариантов много. Они так же зачастую достаточно навязчиво предлагаются при кредитовании, и этого, кстати, стало больше в последнее время.

В принципе можно оформить заем без всех сервисных и страховых продуктов. Нужно жестко ставить такое условие банку. Ставка по кредиту никак не должна расти, потому что это не связано с рисками, которые организация на себя берет».

Проблема касается и автокредитов — клиентам зачастую навязывают каско, хотя это добровольное страхование. Помимо этого, в автосалонах продают «карту помощи на дорогах» и продленную гарантию. В сумме, по оценке собеседников “Ъ FM”, наценка может превысить 500 тыс. руб. Клиенты все чаще обращаются за помощью, чтобы вернуть деньги за навязанные услуги, рассказал глава компании «Твой знакомый юрист» Олег Сальников: «Покупатель, оформляя договор в салоне, не может проверить, одобрят ли ему кредит, если он откажется от допуслуг. При этом он в любое время вправе от них отказаться. Если он обратился за этим в течение первых 30 дней, то получит сумму полностью. Если этот срок пропущен, то требование к банку отпадает, заемщик будет вынужден судиться непосредственно с исполнителем услуги. Например, у него какой-то договор о помощи на дорогах сроком на один год, если клиент отказался от него через шесть месяцев, то сможет получить только половину стоимости».

Превентивно повлиять на банкиров еще может ЦБ, там который год обещают ввести штрафы за мисселинг до 0,1% капитала. Для «Сбера», например, это 6,5 млрд руб. Решение Верховного суда, вероятно, тоже увеличит шансы пострадавших россиян. Но в любом случае средняя ставка юристов за сопровождение таких споров —10-20% от суммы возврата.

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