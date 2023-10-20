Навязанным услугам прописали штраф

Компании начнут штрафовать за навязывание дополнительных услуг, это касается необязательных работ или товаров, которые потребителю настойчиво предлагают за отдельную плату. Теперь за подобные действия юрлицам придется заплатить штраф от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб., а должностным — от 2 тыс. руб. до 4 тыс. руб., следует из документа, который подписал Владимир Путин. Но поможет ли это решить проблему? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Формально навязывание любых дополнительных услуг считается административным правонарушением с 2022 года. Но все это время компании нельзя было оштрафовать, потому что не было отдельного закона. Теперь документ, где прописаны размеры наказаний, подписал президент.

С этого момента, например, автодилерам, которые будут требовать от покупателя оформить страховку или докупить дополнительное оборудование, придется самим заплатить штраф от 20 тыс. руб. до 40 тыс. руб.

И эта норма должна изменить ситуацию на рынке, полагает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин: «У нас вообще вся сфера страхования навязана, начиная с билетов на поезд, когда вам предлагают еще оформить полис, хотя ответственность перевозчика уже застрахована. Получаете кредит — вам навязывают страхование жизни, покупаете автомобиль — вам компания продает еще три продукта.

Если сейчас это становится административным правонарушением, то это уже поворот, даже если за этим следует просто предупреждение.

Само составление протокола об административном правонарушении — это отличная доказательная база в суде».

Однако у некоторых экспертов вызывает недоумение именно размер штрафов. Он небольшой, и потому вряд ли будет стимулировать компании превентивно отказываться от навязывания дополнительных услуг. Тем более сами штрафы не будут выписываться автоматически.

Для этого клиенту надо обратиться с жалобой на компанию и тогда, возможно, ее накажут, пояснил ведущий юрист общества защиты прав потребителей «Общественный контроль» Олег Фролов: «Учитывая то, что эти жалобы и обращения единичны, а заключение договоров исчисляется десятками и сотнями, соответственно, прибыль перекрывает тот штраф, который будут выявлять.

Кроме того, вы сразу должны заявить, что заранее были не согласны с какой-то услугой. Суд, естественно, будет выяснять всю историю: была ли возможность отказаться, насколько были условия подготовлены и прочее».

При этом уже за последнее время власти приняли несколько законов, которые по задумке должны избавить граждан он навязанных допуслуг. В случае с банками, например, появился так называемый период охлаждения, по которому в течение двух недель у клиента есть возможность отказаться от необязательных опций.

Однако это не мешает компаниям настойчиво предлагать свои условия. В том числе и потому, что в судах их вину не просто доказать, пояснил председатель коллегии адвокатов АБС Антон Бакулин:

«Сейчас я в меньшей степени сталкиваюсь с данной практикой. Законодательное регулирование становится более строгим, плюс ввели понятие "период охлаждения".

Я не очень понимаю, как будет доказываться факт навязывания, будут ли это подтверждать свидетельские показания, либо речь идет о количестве звонков, спама, СМС-рассылках и так далее.

Формулировки зачастую вызывают определенные сложности трактовки в правоприменительной практике».

К тому же эти положения легко обойти, как, например, делают банки, когда предлагают сниженную ставку по кредиту за покупку страховки. Как отмечают эксперты, формально отказаться от дополнительной услуги можно, но стоит ли оно того, решает рынок.

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