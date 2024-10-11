Суд ужесточил приговор экс-сотруднице опеки по делу об убийстве мальчика Далера

Свердловский областной суд по апелляционному представлению прокурора ужесточил приговор в отношении бывшего ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Евгении Вознесенской, обвиняемой в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Как сообщили в региональной прокуратуре, она своевременно не выявила гибель шестилетнего мальчика Далера, суд вышестоящей инстанции увеличил ей сумму штрафа со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области

«Свердловский областной суд, изменив приговор Чкаловского районного суда Екатеринбурга, назначил бывшему специалисту отдела опеки и попечительства штраф в размере 200 тыс. руб., с лишением права занимать должности на государственной и гражданской службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на срок 2 года», — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 1 по 4 декабря 2022 года Евгения Вознесенская должна была провести проверку условий проживания малолетнего мальчика Далера в приемной семье Вероники Наумовой. Однако не сделала этого, ограничившись телефонным звонком опекунше, которая заверила ее, что с ребенком все в порядке, но он уже был мертв. Затем она изготовила акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, в который внесла ложные сведения о том, что навестила приемную семью Далера. В документе она указала, что «содержание, воспитание и образование подопечного ребенка соответствует требованиям, установленным законодательством». В акте она указала, что малолетний здоров, а его безопасность обеспечена опекуном.

Напомним, Далер умер 2 декабря 2022 года. По версии следствия, в день гибели ребенка Вероника Наумова связала ему ноги скотчем и нанесла множественные удары по голове и телу металлической ложкой для обуви, а потом утопила в ванной. После этого она продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика. Сумма выплат превысила 119 тыс. руб.

Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши гвардии сержанта Александра Наумова к пяти годам колонии за истязания мальчика (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Вину он не признал. Кроме того в Свердловском областном суде начались слушания по делу самой Вероники Наумовой, которой предъявлено обвинение в 62 эпизодах различных преступлений, и ее племянника Даниила Егольникова, обвиняемого в истязаниях Далера.

Мария Шараева