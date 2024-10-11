Суд ужесточил приговор экс-сотруднице опеки по делу об убийстве мальчика Далера
Свердловский областной суд по апелляционному представлению прокурора ужесточил приговор в отношении бывшего ведущего специалиста отдела опеки и попечительства Евгении Вознесенской, обвиняемой в служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Как сообщили в региональной прокуратуре, она своевременно не выявила гибель шестилетнего мальчика Далера, суд вышестоящей инстанции увеличил ей сумму штрафа со 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб.
Фото: Пресс-служба прокуратуры Свердловской области
«Свердловский областной суд, изменив приговор Чкаловского районного суда Екатеринбурга, назначил бывшему специалисту отдела опеки и попечительства штраф в размере 200 тыс. руб., с лишением права занимать должности на государственной и гражданской службе, связанные с организационно-распорядительными полномочиями, на срок 2 года», — говорится в сообщении.
По версии следствия, с 1 по 4 декабря 2022 года Евгения Вознесенская должна была провести проверку условий проживания малолетнего мальчика Далера в приемной семье Вероники Наумовой. Однако не сделала этого, ограничившись телефонным звонком опекунше, которая заверила ее, что с ребенком все в порядке, но он уже был мертв. Затем она изготовила акт проверки условий жизни несовершеннолетнего подопечного, в который внесла ложные сведения о том, что навестила приемную семью Далера. В документе она указала, что «содержание, воспитание и образование подопечного ребенка соответствует требованиям, установленным законодательством». В акте она указала, что малолетний здоров, а его безопасность обеспечена опекуном.
Напомним, Далер умер 2 декабря 2022 года. По версии следствия, в день гибели ребенка Вероника Наумова связала ему ноги скотчем и нанесла множественные удары по голове и телу металлической ложкой для обуви, а потом утопила в ванной. После этого она продолжала получать ежемесячные выплаты на нужды, содержание и опекунство мальчика. Сумма выплат превысила 119 тыс. руб.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд приговорил мужа опекунши гвардии сержанта Александра Наумова к пяти годам колонии за истязания мальчика (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ). Вину он не признал. Кроме того в Свердловском областном суде начались слушания по делу самой Вероники Наумовой, которой предъявлено обвинение в 62 эпизодах различных преступлений, и ее племянника Даниила Егольникова, обвиняемого в истязаниях Далера.