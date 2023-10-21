Екатеринбургский ресторан Culta Bistronomic признали лучшим на Урале

В топ-10 лучших ресторанов Урала по версии независимой премии Wheretoeat вошли девять заведений из Екатеринбурга и один из Тюмени. Премию вручили в Екатеринбурге в пятницу, 20 октября. Первое место занял открытый год назад екатеринбургский ресторан Culta Bistronomic. Первая десятка заведений Уральского федерального округа (УрФО) выглядит так:

1. Culta Bistronomic, Екатеринбург;

2. Kitchen, Екатеринбург;

3. «Горожане», Екатеринбург;

4. «Гастроли», Екатеринбург;

5. MOMO Pan Asian Kitchen, Екатеринбург;

6. «Сойка», Екатеринбург;

7. «Гады, крабы и вино», Екатеринбург;

8. Forest, Екатеринбург;

9. «Большой Грузинский», Екатеринбург;

10. Mestia, Тюмень.

Победу в номинации «Выбор СМИ» журналисты второй год подряд отдали ресторану «Большой Грузинский» (Екатеринбург), лучшим баром стал Fresca из Тюмени. Лучшим сомелье жюри признали Анастасию Прудникову из заведения «Гады, крабы и вино» (Екатеринбург). В номинации «Шеф-повар года» победил Игорь Арсенов, возглавляющий кухню бистро «Горожане» и ресторана Culta Bistronomic (Екатеринбург). Звание «Официант года» получил Александр Овечкин из ресторана V.I.V.A. (Екатеринбург), в номинации «Выбор СберМаркета» победил ресторан Forest из Екатеринбурга.

Независимая ресторанная премия Wheretoeat вручается с 2013 года. Ее организовала Ассоциация российских гастрономических журналистов. Победители определяются по результатам тайного голосования широкой коллегии экспертов — профессионалов ресторанного, гостиничного и винного бизнеса и представителей специализированной прессы.

Напомним, в 2022 году в топ-10 лучших ресторанов Урала по версии премии Wheretoeat также вошли девять заведений из Екатеринбурга и один из Тюмени. Первое место заняло екатеринбургское бистро «Горожане».

Василий Алексеев

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