Концертам устроили последнюю осень

За последний месяц в городах Свердловской области были отменены концерты таких исполнителей, как Shaman, Стас Михайлов, Татьяна Куртукова, группы «Курара». Причины отмены концертов разные: в одном случае стали низкие продажи билетов, в другом — конфликт артиста с организаторами. Эксперты считают, что число отмененных в Екатеринбурге концертов год от года остается примерно на одном уровне.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эксперты считают, что число отмененных в Екатеринбурге концертов год от года остается примерно на одном уровне

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Эксперты считают, что число отмененных в Екатеринбурге концертов год от года остается примерно на одном уровне

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Одним из первых в сентябре был отменен концерт уральской группы «Курара», лидером которой является артист Коляда-театр Олег Ягодин. Коллектив собирался выступить на площадке клуба «Фабрика» 28 сентября с программой, посвященной 20-летию группы. На концерте должны были прозвучать лучшие произведения из старых и новых альбомов. «С сожалением сообщаем, что концерт группы "Курара" 28 сентября в "Фабрике" отменяется по независящим от группы и организатора причинам»,— говорится в сообщении, опубликованном в официальных сетях группы, при этом участники группы в разговоре с «Ъ-Урал» не смогли пояснить причину такого решения. В комментариях telegram-канала группы зрители предлагали, в частности, устроить онлайн-концерт, на который были готовы приобрести билеты. По информации на сайте «Курары», стоимость билета на концерт составляла от 1,4 тыс. руб.

Ранее концерт группы «Курара» отменили в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Ягодин, солист группы "Курара"

Фото: Марина Молдавская Олег Ягодин, солист группы "Курара"

Фото: Марина Молдавская

«Это происходит по независящим от группы и организаторов причинам, на которые никто из нас на данный момент не может повлиять. Все участники процесса подготовки и проведения мероприятия очень хотели, чтобы оно состоялось»,— написали тогда представители группы.

В августе «Курара» перенесла шесть своих концертов в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростов-на-Дону, Краснодаре, Сочи.

В Нижнем Тагиле был отменен концерт исполнителя Shaman (Ярослав Дронов), который планировался на вторник, 24 сентября. Артист должен был выступить с концертной программой «Победа!», куда вошли как известные песни — «Я русский», «Мой бой», «Моя Россия», «Встанем» — так и новые композиции.

По словам организаторов, концерт был отменен «по техническим причинам».

Концерт планировался на площадке СОК «Металлург-Форум», стоимость билета составляла от 2 тыс. руб. до 8 тыс. руб.

На концерт Shaman в Нижнем Тагиле было продано около половины билетов, что и стало возможной причиной отмены выступления. В пресс-службе артиста от комментариев по этому вопросу отказались, уточнив, впрочем, что предстоящий концерт исполнителя в Екатеринбурге, который запланирован на 25 сентября, состоится. По данным сервиса «Яндекс Афиша» на 11:00, на концерт Shaman, который пройдет в МТС Live Hall, осталось 151 билетов в ценовом сегменте от 2,5 тыс. руб. до 7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Певец Стаса Михайлов во время выступления

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Певец Стаса Михайлов во время выступления

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Другой исполнитель, концерт которого отменили в Екатеринбурге, — Стас Михайлов. Он должен был выступить 26 октября. Как сообщается на официальном сайте певца, выступление было отменено «из-за недобросовестности и полного бездействия компании NCA (ООО «Рок-Фест»)».

«Организатор, по неизвестным причинам, не оплатил ни аренду залов, ни услуги технических подрядчиков, ни гонорар артиста, хотя билеты на концерты активно и хорошо продавались. По нашим сведениям, на всех площадках было продано уже больше половины зала»,— говорится в сообщении.

При этом все остальные концерты тура певца — ближайший из них в Ташкенте 12 октября — состоятся.

По данным агрегатора билетов на мероприятия «Кассир.ру», концерт в Екатеринбурге переносится на 21 мая, он пройдет в «МТС Live Холл». «Все билеты остаются действительными. Зрители, не имеющие возможность посетить мероприятие в новую дату, могут обратиться за возвратом денежных средств по месту приобретения билета»,— указано на сайте. Уточняется, что цена билета составляет от 1,6 тыс. руб. до 12 тыс. руб.

Еще один исполнитель, чей концерт отменили, — Татьяна Куртукова, известная по песне «Матушка-земля». Она должна была выступить 23 сентября во Дворце молодежи в Екатеринбурге.

По информации с сайта площадки, концерт был отменен по инициативе организаторов.

«Возврат средств за билеты осуществляется в соответствии с общими правилами»,— говорится в сообщении. Представители исполнительницы от комментариев отказались. Стоимость билета на концерт составляла от 1,2 тыс. руб. до 5 тыс. руб.

Как рассказали в киноконцертном театре «Космос», наибольшей популярностью у жителей Екатеринбурга пользуются такие исполнители, как Вячеслав Бутусов (концерт запланирован на 3 ноября, стоимость билета от 4,7 тыс. руб. до 7,7 тыс. руб.), Вадим Самойлов (5 октября, от 1,9 тыс. руб. до 6,9 тыс. руб.), Александр Серов (9 октября, от 1,5 тыс. руб. до 5,5 тыс. руб.), а также Александр Иванов и группа «Рондо» (22 октября, от 1,6 тыс. руб. до 5,5 тыс. руб.). «С аншлагом прошли выступления Григория Лепса, на концерты 22 и 23 сентября были куплены почти все билеты. Медленнее приобретают билеты на концерты Uma2rman, "Музыка в темноте", Ларисы Долиной, Ваенгу и Олега Погудина»,— прокомментировали в ККТ «Космос».

«Зрителей привлекают топовые звезды, как современные, например, Zivert, Anna Asti, Jony, так и "проверенные" временем — Леонид Агутин и Анжелика Варум, Владимир Пресняков. Обычно на их концерты sold out»,— прокомментировали в пресс-службе «Екатеринбург-Экспо».

Напомним, с начала года в Екатеринбурге были отменены концерты Лолиты Милявской и рэпера Slimus (Вадим Мотылев). Концерт последнего был отменен после жалобы главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. По ее словам, он выступал против специальной военной операции (СВО) России на Украине. Из-за жалоб в социальных сетях был перенесен концерт экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова, который должен был пройти в августе. Представители «Русской общины» тогда заявили, что написали заявление в МВД и намерены «блокировать концерт» Глеба Самойлова, который, по их данным, высказывался против СВО.

Кроме того, были перенесены выступления инди-рок-группы «Комсомольск», Леонида Агутина и Анжелики Варум, Эмина Агаларова. Ряд из них был перенесен из-за случившегося 22 марта теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле».

По данным билетного оператора Kassy.ru, роста числа отмененных концертов год к году не наблюдается.

«Что год назад, что сейчас, было отменено примерно одинаковое количество концертов, но всплесков по отменам точно нет»,— рассказал директор по развитию Kassy.ru Антон Марченков.

Так, в прошлом году был отменен ряд концертов певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом), один из которых должен был пройти в Екатеринбурге еще в марте 2022 года, но был перенесен на начало 2023 года. В марте 2023 года был отменен концерт группы «Наив», не состоялся фестиваль «Свобода». В 2024 году был отменен рок-фестиваль «Кардиограмма».

Анастасия Таначева