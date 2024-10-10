На ул. Летчиков в Екатеринбурге расселили всех жильцов из домов под снос

В Екатеринбурге расселили шесть ветхих домов на ул. Летчиков в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Как рассказали в пресс-службе девелопера «Самолет», который будет осваивать данную территорию, в новое жилье переехали более 100 семей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Большинство жильцов предпочли получить новое жилье взамен старого, некоторые выбрали получить за него денежную компенсацию. В скором времени компания начнет снос расселенных домов. «Рады, что, благодаря налаженному механизму работы с жителями и их поддержке, переговоры прошли быстро и конструктивно. Теперь, когда собственники и наниматели переехали в свои новые квартиры, мы приступим к демонтажу ветхих зданий и строительству жилого комплекса»,— рассказал директор по развитию и улучшению жилищных условий группы «Самолет» Виктор Ведехин.

Напомним, в рамках КРТ на улице Летчиков планируют построить более 31 тыс. кв. м жилья. ЖК будет состоять из трех домов переменной этажности на 700 квартир, планируется строительство детского сада на 100 мест, а также помещений под коммерческие объекты.

Напомним, в рамках КРТ в Екатеринбурге заключено 11 договоров, до конца года, по данным городской администрации, планируют провести пять аукционов для девелоперов по новым площадкам и еще пять в 2025 году.

Подробнее о реализации программы – в материале «Ъ-Урал» «Главный стейкхолдер КРТ — это жители».

Ирина Пичурина, Мария Игнатова