«Главный стейкхолдер КРТ — это жители»

В рамках комплексного развития территорий (КРТ) в Екатеринбурге заключено 11 договоров, до конца года, по данным городской администрации, планируют провести пять аукционов для девелоперов по новым площадкам и еще пять в 2025 году. Под снос в том числе впервые может попасть пятиэтажный дом. На международном форуме и выставке 100+ TechnoBuild девелоперы и представители власти обсудили расселение жильцов и высказали пожелание о необходимости «стартового пятна» на площадках КРТ, где можно запустить строительство первого дома до расселения.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

В 2025 году в Екатеринбурге планируют выставить на аукцион для девелоперов пять площадок под комплексное развитие территорий (КРТ), при этом одна из площадок может включать пятиэтажный дом, рассказал на секции посвященной КРТ на форуме 100+ TechnoBuild вице-мэр Рустам Галямов. «В одном из пяти проектов, которые мы планируем в 2025 году есть пятиэтажный дом. Если люди нас поддержат и проголосуют, то это будет первый пятиэтажный дом в Екатеринбурге, включенный в КРТ»,– рассказал господин Галямов. По его словам всего в Екатеринбурге на сегодняшний день заключено 11 договоров по площадкам КРТ, из них семь по жилой застройке – это 67 домов, из которых 10 признаны аварийными и четыре договора о КРТ нежилой застройки.

Программа КРТ в уральской столице стартовала еще в 2021 году, и как рассказал министр строительства и развития инфраструктуры региона Григорий Сурганов, сейчас реализуется в семи муниципалитетах, это больше 1,3 млн кв. м градостроительного потенциала.

«Эти цифры позволяют нам оценить качество того, что мы делаем. Конечно, самое главное, что сегодня механизм обеспечивает финансовые и административные гарантии людей – для кого мы это все и делаем»,– отметил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ Следующая фотография 1 / 2 Фото: Коммерсантъ Фото: Коммерсантъ

Участники дискуссии отметили, что в отличии от предыдущей программы развития застроенных территорий (РЗТ), в КРТ проработаны вопросы взаимодействия с жителями домов, которые попадают под снос, поэтому сократилось количество конфликтных ситуаций, когда жильцы отказываются съезжать. По словам директора по развитию и улучшению жилищных условий группы «Самолет» Виктора Ведехина, компания занимается реализацией программы на двух площадках – на ул. Вилонова, где уже переехали 65 семей, и на ул. Летчиков. «Главный стейкхолдер КРТ – это жители. Отрадно, что в Екатеринбурге это понимают. Важно, что ни один из домов при проведении собраний в Екатеринбурге не вышел из программы, это говорит о хорошей проработке территорий»,– отметил он. Жители расселяемых домов могут выбрать компенсацию или им подбирают другую жилплощадь.

«У жительницы на ул. Вилонова, 7А (дом в зоне КРТ – "Ъ-Урал") была мечта поехать на Мадагаскар, но так как она работает в "Монетке", то мечта была далеко в облаках. Мы оценили ее квартиру, подобрали жилье в другом районе и на остатки – 1 млн руб. она купила путевку на Мадагаскар»,– рассказал Виктор Ведехин.

Руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, делясь опытом при реализации данной программы, отметил, что компания часто сталкивается с проблемой, когда объекты под выкуп не оформлены. «Бывают аресты на основании исполнительных листов и жители не в состоянии этот объект продать, так как есть долги по этому объекту и им некуда переезжать. Мы разработали механизм, когда арест переносится на новый объект – покупается жилье, они переезжают»,– рассказал господин Гайдуков. Обращаясь к представителям мэрии он также отметил, что в рамках программы можно было бы сделать «стартовые пятна», где девелоперы могли бы построить новостройку рядом с жильем под снос. «Было бы здорово, если бы в КРТ были пятна для стартовых площадок. Если будет стартовое пятно, где можно запустить первый дом, то это изменит экономику проекта и существенно ускорит с точки зрения запуска первых домов и с точки зрения залогов в банках, и выкуп пойдет быстрее»,– предложил он.

Заместитель генерального директора «Атомстройкомплекс» Александр Копылов в свою очередь заявил, что застройщикам будет легче, если в КРТ будет пересмотрен вопрос строительства инфраструктуры. «В новых аукционах возникает обязательство у инвестора строить инфраструктуру и передавать ее безвозмездно в имущество города, и это вопрос серьезный, и налоговые риски возникают. Неправильно перекладывать все на плечи застройщика, нужно совместные истории смотреть и финансово-емкую инфраструктуру прорабатывать совместно», - высказал пожелание господин Копылов

Мария Игнатова